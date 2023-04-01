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Омоложение организма: 2 уникальных рецепта от известных докторов

Источник: Econet 01 апреля 2023 6754
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Эти рецепты обладают сразу несколькими свойствами. Прежде всего, они оказывает омолаживающее действие...

Омоложение организма: 2 уникальных рецепта от известных докторов

Уникальный рецепт, придуманный шведским доктором Заметом, обладает сразу несколькими свойствами. Прежде всего, он оказывает омолаживающее действие, подтягивая появившиеся морщинки.

Натуральные средства для очищения и омоложения организма

Во-вторых, в состав рецепта входят компоненты, способствующие очищению всех внутренних органов.

И наконец, третье — средство обладает лечебными свойствами.

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Основу рецепта составляет так называемая шведская горечь.

В ее состав входят:

по 10 г алоэ, корней дудника, ревеня и цитварной куркумы, листа сенны, манны, натуральной камфары, по 5 г мирры и корня девясила, а также 0,2 г шафрана.

Все ингредиенты заливаются 1,5 л водки, настаивается смесь в течение 2 недель, желательно на южном окне и при постоянном взбалтывании.

Курс приема шведской горечи — около 21 дня.

Назначают малые дозы настойки в несколько подходов.

В России шведскую горечь адаптировали под отечественную флору.

Наш рецепт содержит:

— вместо алоэ — полынь обыкновенную (чернобыльник);

— вместо манны — мумие или родиолу розовую;

— вместо куркумы — полынь;

— вместо мирры (ладана) — сосновые почки плюс по 10 г корня лопуха, календулы и марьина корня.

Отыскать предложенное взамен сырье проще, однако принимать данный препарат необходимо только после консультации с врачом.

Омоложение организма: 2 уникальных рецепта от известных докторов

Процедура омоложения и очищения организма по К. Ниши

Японский профессор К. Ниши предлагает что-то вроде чесночной терапии. Это и неудивительно, поскольку в чесноке наряду с прочим содержатся такие микроэлементы, как алюминий и магний.

Именно от них зависит целостность всех слизистых оболочек организма: желудочно-кишечного тракта, легких, носоглотки, в том числе внутренней оболочки сосудов и слизистой полости сердца.

Рецепт лечебной настойки из чеснока

Очистить чеснок и растереть его для получения 350 г чесночной пасты.

Выложить полученный продукт в стеклянную банку и оставить настаиваться. Обязательно накрыть банку крышкой и темной тканью.

Когда паста отстоится (а это будет заметно по выделению сока), отделить от чесночной массы самую сочную жидкую часть.

Перелить эту жидкость в 500-миллилитровую бутылку. Добавить 200 мл чистого медицинского спирта. Плотно закрыть бутылку и поставить смесь в прохладное место (но не в холодильник).

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Закупоренную бутылку накрыть другим сосудом, полностью спрятав емкость с чесноком.

Через 10–12 дней процедить полученную настойку через плотную льняную ткань, затем налить жидкость в бутылку и спрятать ее еще на 2–3 дня под ту же плотно закрывающуюся емкость.

По истечении срока средство готово.

Схема приема

Любую дозу настойки необходимо смешивать с 50 мл холодного кипяченого молока.

Разрешается заменять молоко любым другим кисломолочным продуктом (кефиром, жидким йогуртом и т. д.).

Принимать средство за 30–40 мин до еды.

С 6-го по 10-й день количество потребляемых капель рекомендуется уменьшать с 15 (в первые дни) до 1 капли.

На 11-й день выпивать за завтраком, обедом и ужином по 25 капель.

Такой схемы нужно придерживаться около 3 месяцев.

Принимать настойку по 25 капель 3 раза в день необходимо, пока она не закончится.

Однако заканчивать ее принимать лучше постепенно, уменьшая дозу в каждый прием на каплю.

Есть и другая схема приема: доходим до 15 капель в прием и плавно уменьшаем до 1 капли, затем повторяем этот цикл.

Главное — регулярность. Не отказывайтесь от приема настойки на половине пути. Эффекта от этого не будет.

Законченная процедура обновляет и омолаживает организм, но проводить ее нельзя чаще чем раз в 3–6 лет. Подобное очищение очень хорошо помогает при лечении сосудов головного мозга.

Очищение организма — комплексная процедура. Для достижения идеального результата необходимо подобрать индивидуальный курс терапии, упражнений и даже полностью отказаться от пищи.

Наилучшим методом очистки организма от шлаков и токсинов признано голодание.

Однако не каждый способен отказаться от пищи, поэтому для нерешительных разработаны специальные краткосрочные курсы голодания. опубликовано econet.ru  

© Елена Жукова, из книги «Чистки организма. Лучшие методики»

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Источник: https://econet.ua/

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