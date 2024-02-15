«ЧЕРНЫЕ» и «СВЕТЛЫЕ» дни

В течение всей своей жизни каждый замечал, наверное, что иногда все ладится, все удается, и настроение хорошее, и работоспособность высока

В течение всей своей жизни каждый замечал, наверное, что иногда все ладится, все удается, и настроение хорошее, и работоспособность высока. А бывает – все из рук валится и любая работа кажется тяжелой. Виной тому все те же ритмы.

Жизнь по биологическим часам

Периоды подъема и спада жизненной активности можно вычислить, пользуясь данными работы немецкого врача В. Флейса и венского психолога Г. Свободы, которые еще в конце прошлого века на основании своих исследований утверждали, что каждый человек со дня рождения живет по своим биологическим часам. Ритмы протекают циклически.

Существует физический ритм (23 дня), эмоциональный (28 дней) и интеллектуальный (33 дня). Если каждый из ритмов записать в виде графика

то в первой половине окажутся «светлые» дни, то есть дни той или иной активности, а во второй «черные», когда активность снижена.

Если ваш физический ритм находится в положительной фазе, а эмоциональный или интеллектуальный в отрицательной, то в это время лучше поработать физически, а все, связанное с эмоциональной или интеллектуальной деятельностью, отложить.

Если все три кривые пересекаются в отрицательной фазе, то лучше в эти дни ничего серьезного не предпринимать. Свои «светлые» дни целесообразно использовать наиболее активно, особенно, если у вас творческая работа.

В нашей стране в некоторых автопарках попробовали вычислить биоритм водителей и в период совпадения отрицательных фаз их отстраняли от вождения машин. Такое мероприятие снизило аварийность в этих автохозяйствах.

Вы можете вычислить сами свои фазы.

К примеру, вам 21 год и родились вы 10 февраля, а сейчас 12 марта. Вычислим, сколько дней вы уже прожили.

Для этого 365 х 21 = 7665 + 5 дней високосных, 7670 + 30 дней от 10 февраля до 12 марта = 7700 дней.

Итак, вы прожили 7700 дней.

Разделим получившуюся сумму на количество дней цикла, например физический цикл – 23 дня. 7700 : 23 = 334 и в остатке – 18.

Мы знаем, что положительная половина физического цикла 11,5 дня, все числа больше 11,5 – в отрицательной.

Следовательно, по отношению к физическому циклу вы находитесь в отрицательной фазе.

Так же можно вычислить и другие циклы.

К этому хочется добавить, что многочисленные проверки этих положений как будто подтвердили их правильность, но результаты иногда и не совпадают.

Биологический ритм, который изучается новой наукой биоритмологией, специалисты называют биологическими часами.

Далекие наши предки жили именно по таким биологическим часам, совершенно не осознавая их. С рассветом они вставали, с наступлением темноты ложились.

Ученые задались вопросом: почему большее количество долгожителей зафиксировано в сельской местности?

Потому что сельский житель имеет больше шансов сохранить исправными свои биологические часы, заявляют биоритмологи.

Так ли это?

Никто не может ответить категорично, однако весьма и весьма вероятно, что это так, что именно нарушение ритмичности, разлад между ритмами различных внутренних органов ведет к болезням и старению организма.

Почему человек при переутомлении, недостатке сна, эмоциональных стрессах, нарушениях режима отдыха становится нервным, раздражительным, испытывает боли в сердце и т. п.?

Разладились его биологические часы, говорят биоритмологи.

Нарушается ритм – возникают функциональные расстройства в организме;

налаживается нормальный ритм — восстанавливаются функции организма.

Не потому ли врачи, гигиенисты, диетологи постоянно и неустанно настойчиво твердят нам о том, чтобы мы соблюдали режим – режим труда и отдыха, режим сна, режим питания.

И насколько велико значение соблюдения режима в таком случае для детей, для растущего организма!

Подобно тому, как в природе есть зима и лето, весна и осень, то есть периоды, когда природа замирает, засыпает и, наоборот, оживает, обновляется, так и организму человека свойственна ритмичность. Установлены ритмы суточные, недельные, месячные, годовые.

В течение суток у человека меняется ритм дыхания, сердечных ударов, температура тела.

Ночью она минимальная, в 18 часов максимальная. Артериальное давление утром и днем выше, а вечером ниже.

Каждый орган человека имеет свои ритмы.

Специально проведенные исследования показали удивительную вещь: оказывается, не весна является наиболее благоприятной порой для творчества, а осень!

Поневоле вспомнишь знаменитую болдинскую осень А. Пушкина!

Французский биоритмолог Рейнберг утверждает, что именно осенью биологическая система живого организма наиболее жизнеспособна, что осень является лучшим сезоном для человека.

Высказываются предположения, что дети, зачатые осенью или в начале зимы, растут крепкими и здоровыми.

В медицине, спорте, на производстве – везде должно учитываться влияние биоритмов на жизнедеятельность человека.

В медицине, например, уже появились термины: хронопатология, хронодиагностика, хронотерапия.

Когда человек заболевает, у него сбивается ритм жизнедеятельности – это хронопатология. Всем известно, что при диагностике тех или иных заболеваний врач основывается на целой группе анализов. И при этом большое значение имеет, в какое время суток они были сделаны: в разное время суток нормальные (или патологические) показатели будут неодинаковыми.

На этом основывается хронодиагностика.

Наконец, небезразлично, в какое время принимаются те или иные лекарства, физиотерапевтические процедуры, климатолечение.

Все это должно осуществляться в часы, наиболее благоприятные для человека. Высказывается предположение, что аллергические заболевания нередко возникают из-за беспорядочного самолечения лекарственными препаратами.

Прием лекарств с учетом биоритмов и есть хронотерапия. Появился новый раздел биологии – хронобиология, изучающая биологические ритмы, протекание биологических процессов во времени.

Можно ли переделать ритмы в соответствии с нашими потребностями?

По-видимому, решение этого вопроса – дело будущего, но уже сейчас возникают гипотезы о причинах стабильности биоритмов.

Одна из них – гипотеза информационно-энергетической постоянной суточного цикла, которую выдвинула С. И. Степанова.

Суть ее в следующем.

Каждый человек имеет свой определенный суточный запас энергии, которого ему хватает на усвоение тоже определенного количества информации.

При удлинении суточного цикла темп усвоения информации замедляется; при ускорении суточного ритма темп усвоения информации тоже должен ускориться.

И в том и в другом случае происходит ломка устоявшихся индивидуальных структур психической деятельности, что может привести к каким-либо психическим заболеваниям.

Новая наука – биоритмология властно вторгается во все сферы человеческой жизнедеятельности, но в настоящее время переживает всего лишь свою «утреннюю зарю»… опубликовано econet

Ю. А. Мерзляков, «Путь в страну здоровья»

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