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6 чудодейственных средств для борьбы с пигментными пятнами

Источник: onlainnews.ru 19 октября 2022 6168
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Меланоциты – клетки, отвечающие за основную пигментацию человеческой кожи. Эти клетки производят тёмный и самый главный пигмент нашей кожи под названием меланин. Однако очень часто встречаются такие случаи, когда по определённым причинам в некоторых участках кожи меланоциты вырабатывают избыточное количество меланина, что в свою очередь приводит к возникновению различных пигментных пятен.

6 чудодейственных средств для борьбы с пигментными пятнами

И как следствие на лице или теле человека появляются разнообразные тёмные пятна, такие как веснушки, родинки, лентиго, хлоазма и другие. Мы подобрали для вас 6 эффективных средств, которые помогут избавиться от пигментных пятен

Как избавиться от пятен на коже

1. Дрожжевая маска

Смешайте дрожжи (15-20 г) со свежевыжатым лимонным соком (1,5 чайной ложки).

6 чудодейственных средств для борьбы с пигментными пятнами

Нанесите маску, подержите 20 минут и смойте тёплой водой. После применения дрожжевой маски смажьте питательным кремом лицо.

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2. Огуречная кашица

Натрите свежие огурцы на мелкой тёрке, нанесите получившуюся кашицу на участки с пигментными пятнами и подержите 15 минут.

6 чудодейственных средств для борьбы с пигментными пятнами

Повторите процедуру три раза подряд. 

3. Сок лимона

Разведите лимонный сок водой (соотношение 1:10) и протирайте пигментные пятна получившимся лимонным раствором 2 раза в день.

6 чудодейственных средств для борьбы с пигментными пятнами

4. Сладкий перец для лица

Натрите сладкий перец на мелкой тёрке и нанесите получившуюся кашицу на лицо. Подержите полчаса, снимите и смажьте лицо хорошим питательным кремом.

Маска из сладкого перца не только поможет вывести пигментные пятна, но и насытит кожу необходимым витамином С.

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6 чудодейственных средств для борьбы с пигментными пятнами

 5. Банановая вода

Возьмите кожуру от крупного банана и мелко нарежьте. Залейте кипятком (250 мл) и настаивайте до окончательного остывания. Процедите, залейте в формы для льда и поставьте в морозилку. Получившимися кубиками льда протирайте лицо и другие участки тела после сна.

6 чудодейственных средств для борьбы с пигментными пятнами

 6. Простокваша, кислое молоко или йогурт

Нанесите на лицо любой из вышеперечисленных кисломолочных продуктов и оставьте на 15 минут. По истечению 15 минут снимите маску ватным диском, предварительно смочив его в лимонном соке или отваре из липовых цветов.

6 чудодейственных средств для борьбы с пигментными пятнамиПомните о том, что после применения предложенных средств нужно избегать длительного нахождения на солнце, таким образом делать эти маски лучше в вечернее время перед сном. Не злоупотребляйте солнечными ваннами, чтобы пигментные пятна не побеспокоили вас снова! опубликовано econet.ru

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Источник: https://econet.ua/

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красота пигментные пятна маски кожа

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