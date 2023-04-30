 Воздействие на эти точки помогут при избыточном весе, связанным с климаксом

Воздействуя на волшебные точки, вы сможете не только нормализовать вес и улучшить состояние кожи в проблемных зонах тела, но и оздоровить весь организм в целом.
Нельзя выполнять массаж в течение часа после еды или на голодный желудок, в состоянии опьянения, а также в областях родинок, бородавок, новообразований, гнойничков, ран, повреждений кожи, ожогов и т. д. В любом случае прежде, чем использовать методы точечного массажа, необходимо дополнительно проконсультироваться о возможных индивидуальных противопоказаниях с врачом.
При избыточном весе, связанном с климаксом следует использовать в качестве дополнительных следующие точки.Точка Фэн-чи
Располагается под затылочной костью выше задней границы роста волос на 1 цунь, в ямке у наружного края трапециевидной мышцы, где пальпируется углубление. Воздействовать на нее следует тонизирующим методом.
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Точка Фэн-чи также может использоваться при головокружении или внезапной слабости. В этом случае на нее также следует воздействовать тонизирующим методом.
располагается в ямке между первой и второй пястными костями кисти, ближе к середине второй пястной кости. Воздействовать на точку следует тонизирующим методом.
Воздействие на точку Хэ-гу также помогает при головной боли, головокружении, потливости. опубликовано econet
"Точечный массаж для снижения веса", Медведева Ирина, Медведев Александр
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Источник: https://econet.ua/
И так была склона к полноте, там с климаксом вообще стали лишние кг липнуть – стресс такой, раздражительность, плюс метаболизм замедляется – вот тебе и прибавка в весе. Я стала ледис формулу менопауза усиленная формула принимать, чтобы помочь организму адаптироваться. Там фитоэстрогены, витамины и минералы. Для ускорения обмена веществ селен и экстракт грибов маитаке есть – помогают не набирать лишнегоОтветить
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