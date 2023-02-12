  Причины появления целлюлита: что нужно знать

В настоящее время известно, что альфа- и бета-рецепторы, расположенные на адипоцитах (жировых клетках), играют определяющую роль в распаде жиров (липолиз), а также, что образование и запасание жиров (липогенез) зависят от эффективности связывания глюкозы и свободных жирных кислот и только воздействие на эти ключевые факторы может способствовать реальному разрешению такой косметологической проблемы, как целлюлит.

В настоящее время известно, что альфа- и бета-рецепторы, расположенные на адипоцитах (жировых клетках), играют определяющую роль в распаде жиров (липолиз), а также, что образование и запасание жиров (липогенез) зависят от эффективности связывания глюкозы и свободных жирных кислот и только воздействие на эти ключевые факторы может способствовать реальному разрешению такой косметологической проблемы, как целлюлит.

Адипоцит - непрерывно работающая "микромашина"

Порядка 35 миллиардов адипоцитов формируют жировую ткань у женщин, которая играет существенную роль в организме, обеспечивая поддержание энергетического баланса.

Благодаря непрерывной активности, адипоциты снабжают организм необходимой ему энергией и запасают ее на будущее. В основе этой непрерывной активности лежат два процесса с различными, дополняющими друг друга, механизмами:

фаза липогенеза, то есть образования и запасания жиров,

фаза липолиза, то есть распада жиров.

Нарушение равновесия между этими двумя процессами, липогенезом и липолизом, помимо ряда других факторов является причиной появления целлюлита.

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В самом деле, избыточное накопление жира ведет к гипертрофии адипоцитов. В результате возникает целый ряд явлений: компрессия кровеносных и лимфатических сосудов, сопровождающаяся задержкой воды в ткани; дегенерация волокон коллагена, следствием которой становится формирование феномена "апельсиновой кожуры".

В этих проявлениях играют роль множество индивидуальных особенностей: наследственность, период гормональной перестройки (пубертатный период, беременность, менопауза и т.д.), не совсем сбалансированное питание, малоподвижный образ жизни, стресс.

КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕСС ЛИПОЛИЗА: АЛЬФА- И БЕТА-РЕЦЕПТОРЫ.

На адипоцитах представлены рецепторы гормонов двух типов, которые управляют процессом липолиза: альфа- и бета-рецепторы. Эти два типа рецепторов гормонов функционируют под контролем соответствующих гормонов-катехоламинов (адреналин и норадреналин), которые могут проявлять активность двоякого свойства:

антилиполитическое действие, когда они связываются с альфа-рецепторами (см.рис. ниже),

липолитическое действие, когда они связываются с бета-рецепторами (см.рис. ниже) .

Катехоламины имеют более выраженное сродство с альфа-рецепторами и, таким образом, способны с ними связываться спонтанно. Более того, зачастую у женщин альфа-рецепторы преобладают на адипоцитах, расположенных в области ягодиц, бедер и с внутренней стороны колен; этим и объясняется тот факт, что в адипоцитах этих женщин антилиполитическая активность в значительной степени преобладает над липолитической активностью.

И лишь тогда, когда все альфа-рецепторы оказываются насыщены, соответствующие гормоны могут естественным образом связываться с бета-рецепторами, и начинается липолиз. Ключевые факторы липогенеза: сочетание свободных жирных кислот и глюкозы Для липогенеза необходимо, чтобы через мембрану адипоцита проникали свободные жирные кислоты и глюкоза, которые служат реагентами для синтеза внутри клетки жиров в виде триглицеридов. По мере накопления образующихся жиров адипоцит увеличивается в объеме (см.рис. ниже).





КАК ВОЗДЕЙСТВОВАТЬ НА КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ - ЛИПОГЕНЕЗ И ЛИПОЛИЗ И, ТАКИМ ОБРАЗОМ, НА ЦЕЛЛЮЛИТ.

Вывод из сделанного обзора: есть возможность бороться с целлюлитом, при условии, что мы действуем одновременно на липолиз и на липогенез.

КАКИМ ОБРАЗОМ?

-Путем приема препаратов, блокирующих "альфа 2 - рецепторы", с целью активизации и стимуляции липолиза.

Некоторые молекулы, которые мы обозначаем как "альфа 2 - блокаторы", способны быстро блокировать доступ гормонов к альфа-рецепторам, а значит, препятствовать проявлению их антилиполитической активности. Катехоламины не могут в такой ситуации связываться с альфа-рецепторами, и, таким образом, происходит их естественное связывание с бета-рецепторами. В результате активизируется липолиз.

-Путем ограничения поступления глюкозы в организм с целью регуляции липогенеза. В отсутствие глюкозы свободным жирным кислотам не с чем связаться для образования триглицеридов. Собственно лимитируется образование и запасание жиров.



ПУБЕРТАТНЫЙ ПЕРИОД (период полового созревания): КРИТИЧЕСКИЙ ПЕРИОД, КОТОРЫЙ НЕ СЛЕДУЕТ ОСТАВЛЯТЬ БЕЗ ВНИМАНИЯ

В соответствии с данными ряда авторов создается впечатление, что каждый человек с рождения обладает определенным количеством адипоцитов. Этот исходный объем жировых клеток может развиваться вплоть до периода полового созревания, а затем становится постоянным.

Период полового созревания является критическим периодом. Когда девочка становится женщиной, устанавливается равновесие гормональных процессов, характер которого играет определяющую роль в формировании объема адипоцитов. Под влиянием различных факторов, в том числе и гормональных, они могут начать гипертрофироваться.Таким образом, именно с этого периода начинает формироваться избыточное отложение жира, которое завершается появлением признаков целлюлита.

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Известно также, что возникновение целлюлита тесно связано с генетической предрасположенностью: можно смело сказать, что девушка, мать которой страдает целлюлитом, имеет большие шансы его приобрести.

Отсюда вытекает, что очень важно предпринимать все необходимые профилактические меры для избежания образования целлюлита, начиная уже с пубертатного периода, с момента начала полового созревания организма. опубликовано econet

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