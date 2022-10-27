Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Здоровье
  4. 4 секрета: Что колени могут рассказать о здоровье всего организма

4 секрета: Что колени могут рассказать о здоровье всего организма

Источник: steptohealth.ru 27 октября 2022 6186
  • Рейтинг: 0.0 из 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Сохранить публикацию

Если у тебя болят колени — это повод для беспокойства. При этом не имеет значения, сколько тебе лет. Возможно, что проблема заключается не в костях и мускулатуре, а в суставах. Когда у нас начинают болеть колени, это можно рассматривать как своеобразный сигнал нашего организма о том, что с ним не все в порядке. Возможно, у тебя появились проблемы со здоровьем, симптомы которых проявляются именно в этой области твоего тела.

4 секрета: Что колени могут рассказать о здоровье всего организма

Если у тебя болят колени — это повод для беспокойства. При этом не имеет значения, сколько тебе лет. Возможно, что проблема заключается не в костях и мускулатуре, а в суставах.

Когда у нас начинают болеть колени, это можно рассматривать как своеобразный сигнал нашего организма о том, что с ним не все в порядке. Возможно, у тебя появились проблемы со здоровьем, симптомы которых проявляются именно в этой области твоего тела.

Вероятно, ты подумаешь, что стоит выпить пару таблеток, перестать посещать спортивный зал, избегать ходьбы по лестнице, и проблема решиться сама по себе. Может быть, поначалу ты и почувствуешь облегчение, а боли отступят.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Но не стоит доверять этому затишью — если не предпринять более серьёзных мер, болезненные ощущения вновь дадут о себе знать.

Как только ты вернёшься к привычному образу жизни, вернуться и боли в коленях.

Итак, о чем бы нам поведали наши колени, если бы могли говорить?

1. Не поднимайся по лестнице!

4 секрета: Что колени могут рассказать о здоровье всего организма

Порой наши колени настойчиво требуют избегать лестниц. Если во время подъема ты испытываешь сильные боли, это может свидетельствовать об износе суставов.

Также боли в коленях могут быть вызваны следующими причинами:

  • Врожденные патологии
  • Перенесённые травмы
  • Нарушения обмена веществ

Боли в коленях при подъёме по лестнице могут быть первым признаком остеоартроза — заболевания, поражающего коленный сустав.

Остеоартроз является хроническим заболеванием. Иными словами, боли в суставах могут носить продолжительный характер.

Остеоартроз сопровождается отеком и припухлостью коленей, ощущением жара в указанной области. При этом ограничивается подвижность коленного сустава у пациента.

Для того, чтобы избежать дальнейшего развития заболевания, рекомендуется избегать чрезмерных нагрузок на суставы и повторяющихся движений.

Из-за чего развивается остеоартроз? Важную роль в развитии этого заболевания играют следующие факторы:

  • Возраст: остеоартроз часто развивается у людей среднего и пожилого возраста.
  • Наследственность: люди, страдающие искривлением ног, больше предрасположены к развитию заболевания.
  • Вес: лишний вес вызывает повышенную нагрузку на коленные суставы, из-за чего они быстрее изнашиваются.
  • Перенесённые травмы: повреждения, полученные во время занятий спортом, или другие травмы могут спровоцировать у человека развитие остеоартроза в будущем.
  • Повышенная нагрузка на колени: частые приседания, подъем тяжёлых предметов, долговременное нахождение на ногах во время работы.

2. Услышала странный хруст?

Если ты услышала странный хруст в коленях, возможно, речь идёт о смещении мениска. С такой травмой часто сталкиваются спортсмены таких видов спорта, как регби и американский футбол.

Если у человека происходит смещение мениска, колено перестаёт работать должным образом, и для решения проблемы пациенту требуется хирургическая операция.

Мениски представляют собой суставные диски, имеющие форму буквы С. Они расположены между бедренной и большеберцовой костями и надколенником.

Их роль заключается в стабилизации колена. Также они амортизируют физические импульсы, воздействующие на кости.

Если у тебя произошло смешение мениска, необходимо обездвижить колено. Для этого нужно наложить штангу и зафиксировать её бинтом.

Это позволит избежать случайных движений, которые могут нанеси более серьёзный вред тканям и мускулатуре. Проконсультируйся у своего лечащего врача и поинтересуйся у него, какие методы обездвиживания колена ему кажутся более предпочтительными в твоём случае.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

3. Онемение коленей

Ишиас может вызывать онемение и покалывание в задней части коленей.

В данной случае речь идёт не столько о заболевании, сколько о воспалении седалищного нерва, который начинается в области поясницы и опускается вниз по задней части каждой ноги. Воспаление этого нерва вызывает острую боль. Она настолько сильная, что человек не может двигаться.

Если тебя беспокоят подобные ощущения, обратись за консультацией к своему врачу. Скорее всего, он порекомендует тебе прикладывать горячие или холодные компрессы на проблемную область. Это поможет успокоить воспаление.

Очень важно соблюдать определённую последовательность: в первые 48-72 часа необходимо прикладывать холодный, а уже затем — горячий компресс.

Самое главное — не волнуйся! При грамотном лечении и правильно подобранной физиотерапии ишиас быстро проходит. Но в будущем эта проблема может вновь вернуться.

4. Жар в коленях

4 секрета: Что колени могут рассказать о здоровье всего организма

Жар и боли в задней части коленей может появляться не только из-за ишиаса, но и из-за образования тромбов.

Оно может быть вызвано следующими факторами:

  • Полнота. Если ты страдаешь лишним весом и тебя начали беспокоить боли в коленях, очень важно начать вести более активный образ жизни. Например, совершать пешие прогулки.
  • Менопауза
  • Переломы костей
  • Падение
  • Несчастный случай
  • Беременность
  • Долговременное нахождение в одной и той же позе. Так, если на работе тебе приходится на протяжении нескольких часов сидеть за столом, время от времени необходимо вставать и разминаться. Можешь немного походить или выполнить несколько упражнений на растяжку мышц.

Если тебе предстоит провести несколько часов сидя в самолёте или автомобиле, очень важно не забывать периодически двигать ногами, разминая мускулы ног.

Ощущение жара и боли в задней части колена — сигнал образования тромбов.

Как известно, тромбы могут таить в себе смертельную опасность для человека. В некоторых случаях людям приходится принимать специальные медицинские препараты, препятствующие образованию тромбов.

Безусловно, любое лечение медикаментами должно проводиться под наблюдением врача. Не занимайся самолечением.

Это Вам будет интересно:

Тремор: когда болезнь Паркинсона ни при чем

Отказавшись от этих 5 видов продуктов, вы сможете избежать мигрени

Tеперь, когда тебе стало немного больше известно о заболеваниях, вызывающих боли в коленях, будет гораздо легче выявить их причину иподобрать вместе с медицинским специалистом наиболее подходящее лечение.

Итак, что бы тебе рассказали твои колени, если бы могли говорить? Возможно, ты нашла объяснение своим проблемам в нашей сегодняшней статье.

Но это вовсе не означает, что стоит пренебрегать визитом к врачу. Ведь только он сможет поставить тебе точный диагноз.опубликовано econet.ru 

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ua/

*Статьи Эконет.ру предназначены только для ознакомительных и образовательных целей и не заменяет профессиональные медицинские консультации, диагностику или лечение. Всегда консультируйтесь со своим врачом по любым вопросам, которые могут у вас возникнуть о состоянии здоровья.
Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:
, чтобы видеть ЛУЧШИЕ материалы у себя в ленте!

здоровье колени боль хруст онемение сигнал организм жар

Еще от steptohealth.ru

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наш Telegram-канал. Подписывайтесь!

    https://t.me/econetru

     

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Эмоции, обычно, через какое-то время проходят. Но то, что они сделали — остаётся. В. Швебель
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.