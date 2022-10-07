Маски с эффектом подтяжки лица: 10 рецептов — вибирайте свой!

Для всех, кто комплексует по поводу своей увядающей молодости и появления первых морщинок, есть выход из замкнутого круга в борьбе с безжалостным временем. Уникальная, чудодейственная, просто волшебная по своим результатам и в то же время самая обычная, домашняя лифтинг-маска для лица — именно то, что вам нужно. Её результаты не заставят себя долго ждать и составят прекрасную альтернативу любой салонной процедуре.

Для всех, кто комплексует по поводу своей увядающей молодости и появления первых морщинок, есть выход из замкнутого круга в борьбе с безжалостным временем. Уникальная, чудодейственная, просто волшебная по своим результатам и в то же время самая обычная, домашняя лифтинг-маска для лица — именно то, что вам нужно.

Её результаты не заставят себя долго ждать и составят прекрасную альтернативу любой салонной процедуре.

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Лифтинг-маска для лица: что это такое?

О лифтинг-маске для лица говорят все, но ещё не все испробовали её чудодейственный результат на своей коже. Некоторые даже не представляют, что это такое. На самом деле всё очень просто: назначение этого косметического средства — подтяжка кожи. Маски с эффектом лифтинга обеспечивают стойкий и всегда одинаково гарантированный результат:

в клетках кожи активно начинают вырабатываться коллаген и эластин, которые как раз и отвечают за свежесть и молодость кожи;

кожа становится упругой, эластичной;

контур лица становится чётким и ярко выраженным;

уходит двойной подбородок;

мелкие морщинки разглаживаются.

В целом, эффект лифтинговых масок — это эффект омолаживающих салонных процедур по подтяжке лица. Только не нужно бояться нежелательных последствий, всевозможных побочных эффектов и непредвиденных осложнений, которые могут надолго испортить жизнь. Обычная домашняя лифтинг-маска — прекрасная альтернатива всем этим салонным процедурам: результат не хуже, само действо намного приятнее и значительно дешевле.

Лифтинг-маски для лица: показания и противопоказания

Чтобы маски-лифтинги в домашних условиях были максимально эффективными и оправдали все ваши надежды, нужно знать, в каких случаях они востребованы, в каких — просто противопоказаны. Смело можно их использовать для решения следующих проблем:

первые возрастные изменения;

появление новых и новых морщин (возрастных и мимических);

второй подбородок;

расплывшийся и ставший нечётким контур лица;

желтизна или серость кожного покрова;

возрастные пигментные пятна;

дряблая и отвисшая кожа;

возрастная сухость кожи и шелушения.

По своей сути домашние лифтинг-маски для лица обладают омолаживающими, подтягивающими и разглаживающими свойствами, поэтому прекрасно подходят для ухода за увядающей, зрелой кожей. Однако существует ряд противопоказаний, когда такие маски настоятельно не рекомендуется использовать:

возраст до 30 лет;

ожирение;

если после пластической операции на лицо не прошло более полугода;

открытые раны на лице;

индивидуальная непереносимость одного или нескольких компонентов маски;

кожные и сосудистые заболевания.

Если проигнорировать данные рекомендации, навряд ли маски с лифтинг-эффектом смогут вернуть молодость вашей коже. Поэтому будьте предельно внимательны. Особенно тщательно должны выбирать рецепты те, кто страдает различного рода аллергическими реакциями: тестируйте любую приготовленную смесь на своём запястье. Это поможет не разочароваться в средстве, которое может кому-то подойти, а кому-то — нет. В рецептах лифтинговых масок недостатка нет, так что главное — сделать правильный выбор.

Лучшие рецепты домашних лифтинг-масок для лица

1. Белково-лимонная лифтинг-маска для жирной кожи

Выбирая чудодейственные лифтинговые маски для лица, обращайте внимание на то, из каких продуктов вам придётся их готовить. Если в них будут тропические, экзотические фрукты и плоды, сможете ли вы обеспечить своей коже регулярный уход с помощью таких масок? И дорого, и не всегда есть в продаже.

Взбить венчиком яичный белок, добавить в него лимонный сок (столовую ложку), взбить ещё раз. Держать маску на лице рекомендуется до полного её высыхания (20–30 минут), не рекомендуется для сухой и шелушащейся кожи.

2. Белково-огуречная лифтинговая маска для сухой кожи

Взбить венчиком яичный белок, добавить в него огуречное пюре без кожицы и семян, нерафинированное подсолнечное или оливковое масло (чайную ложку). Такая маска не только подтянет кожу, но и отбелит пигментные пятна, которых не избежать с возрастом.

3. Белково-мучная маска-лифтинг

Взбить венчиком яичный белок, добавить в него пшеничную муку в таком количестве, чтобы получилась густая кашица. Она прекрасно подтягивает обвисшую кожу и разглаживает незначительные морщинки.

4. Укропная подтягивающая маска с овсянкой

Зелёный укроп измельчить, смешать в равных количествах с овсяной мукой (её можно приготовить, измельчив натуральные геркулесовые хлопья в кофемолке), добавить оливковое масло (чайную ложку). Мало того, что маска обладает прекрасным подтягивающим эффектом, она известна как отличное тонизирующее и освежающее средство, которое быстро приведёт кожу в порядок.

5. Томатная маска с лифтинговым эффектом

Свежий, сочный томат очистить от кожуры и семечек, протереть через сито, чтобы получить мягкое, жидкое пюре. Разбавить его оливковым маслом (чуть меньше чайной ложки).

6. Лифтинг с помощью белой глины

Белую косметическую глину (2 столовых ложки) смешать с виноградным свежим соком (столовой ложкой) и маслом из пшеничных зародышей (чайной ложкой). Если маска получилась слишком густой и не размазывается по поверхности, можно разбавить водой.

7. Маска-лифтинг с косметической глиной

Белую глину (2 столовых ложки) смешать с измельчённой цедрой лимона и слегка подогретым мёдом (по чайной ложке).

8. Рисовая маска-лифтинг

Рисовую муку (2 столовых ложки) смешать с яичным белком, добавить эфирное масло фенхеля (5 капель).

9. Картофельная лифтинговая маска

Тёплое картофельное пюре развести свежим молоком.

10. Желтковая подтягивающая маска

Желток взбить и нанести на лицо.

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Решили победить или попросту обмануть время, избежав преждевременного старения и морщин? Что ж, теперь вы знаете, как это можно сделать простым и действенным способом: домашние лифтинг-маски — гарантированное решение проблем для зрелой и увядающей кожи.опубликовано econet.ru

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