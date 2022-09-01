Натуральный омолаживающий домашний крем: 4 рецепта

Поскольку используемые при приготовлении домашних кремов ингредиенты являются натуральными, срок хранения таких средств невелик. Чтобы не выбрасывать остатки, рекомендуется готовить такие кремы в небольших количествах.

Поскольку используемые при приготовлении домашних кремов ингредиенты являются натуральными, срок хранения таких средств невелик. Чтобы не выбрасывать остатки, рекомендуется готовить такие кремы в небольших количествах.

С возрастом наша кожа теряет тонус, на ней появляются морщины. Их появление провоцируют различные внешние и внутренние факторы. Из-за них глубокие слои кожи претерпевают изменения, в результате чего она перестаёт быть ровной и гладкой.

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Внешние факторы, вызывающие появление морщин, различны. К ним можно отнести длительное пребывание на солнце, неправильно нанесённый макияж, воздействие ультрафиолета и других излучений, ветер, употребление алкоголя и табака и т. д.

С другой стороны, существуют и внутренние факторы, оказывающие негативное влияние на здоровье нашей кожи: нарушение пищеварения, плохой сон, действие свободных радикалов, которые должны быть своевременно нейтрализованы и выведены из организма.

Воздействие свободных радикалов на нашу кожу нельзя недооценивать. Из-за них клетки кожи разрушаются, появляются морщины. То же самое происходит, когда мы проводим слишком много времени на солнце.

Бесспорно, лучшее, что можно сделать в этом случае — постараться уберечь себя от воздействия этих вредных факторов. Проявляй осторожность при использовании макияжа, серьёзнее относись к пребыванию на солнце и т. д.

4 натуральных крема против морщин

Если морщины уже появились на лице, удалить их невозможно. Но можно избежать появления новых. Все, что нужно для этого — внимательно и регулярно ухаживать за кожей.

Для этого существует большое количество средств, разработанных на основе натуральных формул. Они помогут тебе иметь гладкую и здоровую кожу.

Сегодня мы поделимся с тобой 4 такими рецептами. С ними ты сможешь каждую неделю готовить новый крем против морщин.

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Крем против морщин из мальвы и сливочного масла

Ингредиенты

75 г. мелко нарезанных листьев свежей мальвы

100 г. сливочного масла (желательно солёного)

Приготовление

Возьми небольшую кастрюлю, положи в неё мелко нарубленные листья мальвы и добавь небольшое количество воды. Воды должно быть достаточно для того, чтобы сварить листья. Они помогут тебе защитить кожу и добиться её увлажнения.

Теперь необходимо растопить сливочное масло. Используй для этого водяную баню. Когда оно станет жидким, добавь варёные листья мальвы и хорошо перемешай.

Готовую смесь налей в ёмкость с широким горлышком, чтобы было удобнее наносить крем. Когда смесь остынет, убери ёмкость в холодильник.

Применение

Наноси получившийся крем мягкими массажными движениями на область лица, где имеются морщины. Повторять процедуру рекомендуется 1-2 раза в день. После нанесения крема подожди 30 минут, а затем ополосни лицо прохладной водой.

Крем против морщин из лимонной эссенции и сливочного масла

Ингредиенты

200 г. сливочного масла

40 капель лимонной эссенции

Приготовление

Для того, чтобы приготовить этот крем, нужно положить в ёмкость сливочное масло и нагреть его на водяной бане, чтобы оно не потеряло своих свойств. Когда масло станет жидким, сними ёмкость с огня и дай средству слегка остыть.

Добавь в масло лимонную эссенцию и хорошо перемешай ингредиенты. После этого закрой ёмкость крышкой и убери её в холодильник.

Применение

Нанеси крем массажными движениями на проблемные участки кожи. Через 20-25 минут смой прохладной водой. Рекомендуется наносить крем два раза в день — утром и вечером.

Крем против морщин из лука, мёда и чистого воска

Ингредиенты

30 г. лукового сока (3 столовых ложки)

25 г. мёда из апельсиновых цветков

30 г. чистого жёлтого воска (можно использовать и белый воск, но при возможности лучше выбирать жёлтый)

Приготовление

Для начала нужно получить луковый сок. Для этого можно измельчить луковицу в блендере или вручную.

Затем необходимо растопить воск. Делать это следует на водяной бане на среднем огне.

Когда воск полностью расплавится, добавь луковый сок и мёд. Хорошо перемешай ингредиенты и дай средству остыть. После этого его можно использовать.

Применение

Втирай средство в кожу лица один раз в день. Желательно делать это в утренние часы.

Крем против морщин из граната и сливочного масла

Ингредиенты

20 г. гранатового сока (2 столовых ложки)

30 г. сливочного масла

Приготовление

Растопи сливочное масло на водяной бане, как описано в предыдущих рецептах. Огонь при этом должен быть совсем небольшим. Когда масло будет растоплено, дай ему немного остыть и добавь гранатовый сок. После этого средство нужно тщательно перемешать и убрать в холодильник, когда оно остынет.

Уже при перемешивании ты заметишь, как крем приобретает нужную консистенцию. Перед тем, как убрать его в холодильник, не забудь хорошо закрыть ёмкость.

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Применение

Наносить этот крем на проблемные участки кожи рекомендуется 1-2 раза в день, утром и вечером. При однократном нанесении лучше отдавать предпочтение утренним часам. Дело в том, что в ночные часы чистая кожа лучше дышит.

Не стоит держать крем на коже дольше 10-15 минут. По прошествии этого времени ополосни лицо прохладной водой.

При нанесении таких средств всегда следи за тем, чтобы они не попадали в глаза. Также будь осторожнее с одеждой и волосами.

Вот и все! Ну как, тебе уже захотелось попробовать эти домашние средства на практике? Они помогут твоей коже сохранить тонус и красоту.опубликовано econet.ru

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