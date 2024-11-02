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Необычный рецепт на выходные: шоколадный кекс со свеклой

Источник: lady.tut.by 02 ноября 2024 6224
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Кто не любит шоколадную выпечку? Думаем, таких меньшинство. Сегодня предлагаем вам попробовать испечь не совсем обычный шоколадный кекс — с добавлением свеклы и яблочного пюре. Свёкла придает выпечке красивый вид и лёгкую, влажную текстуру. Яблочное пюре давно славится способностью замещать сливочное масло и яйца в диетических рецептах, сокращая, таким образом калорийность готового продукта.

Необычный рецепт на выходные: шоколадный кекс со свеклой

Кто не любит шоколадную выпечку? Думаем, таких меньшинство. Сегодня предлагаем вам попробовать испечь не совсем обычный шоколадный кекс — с добавлением свеклы и яблочного пюре. 

Свёкла придает выпечке красивый вид и лёгкую, влажную текстуру. Яблочное пюре давно славится способностью замещать сливочное масло и яйца в диетических рецептах, сокращая, таким образом калорийность готового продукта.

Ингредиенты:

  • 1 чашка (200 г) нарезанной вареной свёклы
  • ¼ чайной ложки соли
  • 200 г муки
  • 100 г какао-порошка
  • 1 столовая ложка разрыхлителя
  • 120г меда
  • ½ стакана яблочного пюре
  • 3 яйца
  • 2 чайные ложки ванильного экстракта
  • 175 мл подсолнечного масла

Необычный рецепт на выходные: шоколадный кекс со свеклой

Как приготовить:

1. Разогрейте духовку до 190ºC. Слегка смажьте маслом круглую форму размером примерно 24 см. Мелко нарежьте свёклу.

2. Добавьте все остальные ингредиенты, кроме масла. Доведите до однородного состояния.

3. Постепенно добавьте масло.

4. Тесто выложите в форму. Выпекать в течение 45−55 минут. Проверить деревянной шпажкой на готовность. Когда шпажка будет сухой, вынуть и поставить остывать.

Готовый кекс можно пропитать кремом на ваш вкус или присыпать сахарной пудрой с цедрой апельсина.

Приятного аппетита! Готовим с любовьюeconet

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Источник: https://econet.ua/

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