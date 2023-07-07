 Простая техника для релаксации глаз Шин-шин-тойцу-до

Приверженцы Шин-до обычно используют этот метод для облегчения напряжения глаз. Наша цель заключается в том, чтобы усилить кровообращение и способствовать релаксации.

2 простых упражнения для здоровья глаз от Накамура Харуки

Закройте глаза и начинайте, используя подушечки ваших пальцев, мягко растирать область лица от слезного протока наружу, как на рисунке.

Повторяйте это мягкое, как бы вытирающее слезы движение, двигаясь в одном направлении от внутреннего угла глаза к наружному, а не назад-вперёд.

Далее поменяйте направление движения и массируйте от наружного угла глаза к внутреннему по направлению к носу и слезному протоку.

Не используйте кончики пальцев, выполняйте движение подушечками.

Потом спускайтесь вниз от верхушки глаза, вдоль ресниц. И снова используйте подушечки пальцев и двигайтесь в одном направлении – вниз. Повторите столько раз, сколько вам нужно.



Затем поменяйте направление и двигайтесь вверх от нижней части глаза к бровям.

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Сложите кончики пальцев ровно. Закройте глаза и коснитесь линии, проходящей через центр век, кончиками пальцев. Только коснитесь мягко, без сильного давления, и сконцентрируйтесь на передаче ки от пальцев в глаза (ганкиу). Достаточно примерно 30 секунд.

Ганкио ундо: упражнение для глаз

Это упражнение для глаз, или ганкио ундо, предназначенное для их укрепления. Упражнение снимает напряжение глаз. Положите кисти на бедра и смотрите вперёд. Не двигая головой, посмотрите вверх как можно дальше Задержитесь примерно на 2 секунды.

Повторите несколько раз.

Затем посмотрите как можно дальше влево, не поворачивая голову. Сохраняйте это положение несколько секунд, затем посмотрите как можно дальше вправо. Задержитесь. Повторите несколько раз.

В конце медленно сделайте глазами большой круг по часовой стрелке несколько раз, и затем несколько кругов против часовой стрелки. Голова все время остаётся неподвижной.опубликовано econet



© Накамура Харуки

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