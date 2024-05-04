7 целебных рецептов для поддержания здоровья и очищения организма

Положительные отзывы и благодарности людей подтверждают, что натуральные, природные средства, грамотно подобранные для конкретного человека с учетом его возраста и состояния здоровья, дают положительные результаты при очистке организма. К природным средствам, активно влияющим на здоровье, относятся и продукты питания. И действительно, утверждение, что человек есть то, что он ест - не вызывает сомнения.

Положительные отзывы и благодарности людей подтверждают, что натуральные, природные средства, грамотно подобранные для конкретного человека с учетом его возраста и состояния здоровья, дают положительные результаты при очистке организма. К природным средствам, активно влияющим на здоровье, относятся и продукты питания. И действительно, утверждение, что человек есть то, что он ест - не вызывает сомнения.

В трудах всемирно известного греческого врача Гиппократа (ок. 460- ок.370 гг. до н.э.) отражены: представление о целостности организма; индивидуальный подход к конкретному больному и лечении больного, а не болезни. Гиппократ считал, что пища человека должна быть его лекарством.



За 70 лет жизни через наш кишечник проходит примерно 100 тонн пищи, 40 тысяч литров жидкости. В кишечнике может скапливаться 15 кг каловых камней, токсинов и других отходов жизнедеятельности, отравляющих кровь и приносящих вред здоровью.

О том, что наш кишечник загрязнен, дают знать:

1. Запоры

2. Нарушение обмена веществ

3. Сахарный диабет

4. Аллергии

5. Излишний или недостаточный вес

6. Болезни почек, печени, суставов, волос, ногтей и даже рак.



Замечено - любители овощей и фруктов реже болеют, в т.ч. и онкозаболеваниями. А все потому, что в такой растительной пище содержится пектин, который препятствует развитию запоров и связывает в кишечнике холестерин, токсины и тяжелые металлы.

Смородина, черника, свекла, яблоки, абрикосы, сливы, пастернак, сельдерей богаты пектином и регулярный прием этих фруктов и овощей препятствует развитию рака груди, простаты, кожи (меланома), существенно сокращает рост метастаз при этих опухолях.



Самой лучшей книгой при решении вопроса, как и чем питаться, на мой взгляд, является труд кандидата медицинских наук, активного пропагандиста здорового образа жизни Галины Сергеевны Шаталовой - "Целебное питание". Книга выдержала несколько изданий.

Г.С. Шаталова разработала систему естественного оздоровления, которая базируется на фундаментальных трудах корифеев русской физиологической школы И.П. Павлова, К.М. Быкова, А.Л. Ухтомского, Л.А. Орбели, гениального натуралиста В.И. Вернадского, биолога А.Л. Чижевского, талантливейшего физиолога А.М. Уголева, доктора медицинских наук И.П. Неумывакина.

Оздоровление организма - это не только рациональное, т.е. грамотное питание, но и очищение, если вы допускали нарушения в подборе, приготовлении и употреблении пищи.

К сожалению, у нас немало таких, кто не придерживается вообще никаких принципов или правил приема пищи, достаточно посмотреть вокруг себя и вы увидите, как много тучных, ожиревших и, как следствие этого, больных людей. Немаловажное значение в питании имеет и качество реализуемых продуктов - не секрет, что сегодня в мясомолочные, хлебобулочные изделия добавляют консерванты, красители, стабилизаторы и т.п. Здоровья они не прибавят.

Во многих семьях нередко пищу готовят на несколько дней вперед, затем ее подогревают. А поскольку все мы куда-то спешим, торопимся, то едим быстро, пищу тщательно не разжевываем…

В питании надо отдать предпочтение натуральным продуктам местного производства. В дневном рационе должно быть не менее 500 г свежих овощей и фруктов. Исключить алкоголь, пиво, сахар, белый хлеб, консервы и т.п

Усилят очищение организма размолотые семяна расторопши пятнистой – лучшее средство для очистки печени и нормализации работы других органов.

Семена расторопши пятнистой - Silybum marianum L.- содержат более 30% ненасыщенных жирных кислот и эфирного масла, флавоноиды, биогенные амины, слизи, витамины, макро- и микроэлементы (концентрируют селен).

Благодаря такому ценному составу прием семян расторопши эффективен при заболеваниях печени, в т.ч. остром и хроническом гепатите, циррозе, заболеваниях желчного пузыря, желчных протоков, щитовидной железы, селезенки, суставов, отложении солей, желчно-каменной болезни, желтухе, сахарном диабете, ожирении, водянке, запорах, расширении вен, геморрое, атеросклерозе (т.к. снижает содержание холестерина в крови), после химиотерапии и лечения антибиотиками, при псориазе, витилиго, красном плоском лишае, аллергических заболеваниях кожи, облысении, вульгарных угрях.

Натуральные цельные семена расторопши размалывают до порошка и принимают по 1 чайной ложке без верха 3-4 раза в день за 15-20 минут до еды. Курс приема - 1 месяц. При необходимости через 1-2 недели курс повторить. Хранят в холодильнике. Противопоказания не установлены.

Кандидат медицинских наук, врач высшей категории Ольга Ивановна Елисеева в свое время издала книгу "Практика очищения и восстановления организма", где в зависимости от возраста, состояния желудочно-кишечного тракта даются рекомендации проведения процедур. А в 1988 году она открыла в России стационар по очищению и восстановлению организма.

Н.И. Семенова в Адлере создала свой Центр очищения "Надежда", в котором значительное внимание уделяется также избавлению от паразитов. Для двухнедельного прохождения курса к ней приезжают, как правило, даже семьями. Конечно, не все имеют такую возможность.

Поэтому предлагаю "Антипротозойный" сбор, который поможет против токсоплазм, трихомонад, хламидий, лямблий и др.

Первый сбор:

витекс священный (семена), горец змеиный (корни), девясил высокий (корни), калина красная (ягоды), кизил (плоды), клюква (ягоды), кровохлебка лекарственная (корень), ревень (корень), терн (плоды), хрен (корень).

Второй сбор:

багульник болотный (трава), береза повислая (лист), брусника обыкновенная (лист), гравилат городской (трава), ель или сосна (хвоя), календула (цветы), кирказон ломоносовидный (трава), пижма обыкновенная (соцветия), полынь горькая (трава), смородина черная (лист), чабрец (трава).

Способ применения: в каждом сборе отдельно компоненты измельчить и перемешать. 1 чайную ложку 1-го сбора залить 0,3 л кипятка, томить 15 минут, добавить 1 столовую ложку 2-го сбора, снять с огня, настаивать 2-3 часа, процедить. Пить по 1/4-1/3 стакана за 15 минут до еды 3-4 раза в день в течение месяца.

Отвар рекомендуется принимать всем членам семьи. Детям доза - с учетом возраста. Для закрепления результата полезно пройти курс приема настойки "Тодикларка". Этот комплекс предложен американским доктором Хильдой Кларк. Капли настойки гвоздики, завязей грецкого или черного ореха, пижмы обыкновенной, полыни горькой принимают при острицах, аскаридах, власоглавах, трихинеллах по 1 чайной ложке на 0,5 стакана воды утром и вечером за час до еды. Курс 3-4 недели.

Готовят настойку из завязей грецкого или черного ореха - 60 г, гвоздики - 10 г, пижмы обыкновенной - 10 г, полыни горькой - 10 г и 500 г 40-процентного спирта (водки). Настаивают 3-4 недели, периодически взбалтывая, хранят в темном месте.

От остриц, аскарид, власоглавов, трихинелл и др. круглых паразитов полезен прием противоглистного фито-комплекса.

Вот его состав:

грецкий орех, гвоздика душистая, вахта трехлистная, имбирь, морковь дикая (семена), пижма обыкновенная, полынь горькая.

Фито-комплекс содержит горечи, флавоноиды, эфирные масла, фитонциды, благодаря чему он избавляет от паразитов и улучшает работу желудочно-кишечного тракта.

Способ приема: 2 раза в день (утром и вечером) за полчаса до еды по 1 мерной ложечке, запивая 1/3 стакана теплой воды. Детям - с учетом возраста. Курс 4-5 недель.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность.



Как правило, изгонять паразитов следует одновременно всем членам семьи. В качестве слабительных средств следует принимать семя или масло льна. Полезно регулярно съедать 1-2 зубка чеснока. Немаловажна личная гигиена, особенно если в доме есть кошки или собаки.





Весь наш организм пронизан различными кровеносными сосудами, общая их длина составляет свыше 100 000 километров. И очень важно, чтобы их внутренние стенки оставались чистыми и эластичными, чтобы не откладывались на них холестериновые бляшки, ведь их наличие приводит к атеросклерозу, тахикардии, гипертонии и даже к инсультам и инфарктам.

Почистить сосуды поможет фито-комплекс "Чистые сосуды - жизненные силы". Он содержит витамины, флавоноиды, гликозиды, танины, незаменимые аминокислоты, макро- и микроэлементы, в т.ч. селен, хром, железо, цинк, а также другие биологически активные вещества.

Регулярный прием капель фито-комплекса повышает иммунитет, улучшает обмен веществ и пищеварение, очищает и укрепляет кровеносные сосуды, предупреждает образование тромбов, инсульты и инфаркты, улучшает зрение, память и слух, нормализует кровяное давление, снижает уровень холестерина и сахара в крови, замедляет старение.

В состав фито-комплекса входят:

вербена лекарственная, виноград, гинкго билоба, каштан конский, клевер луговой, копеечник (красный корень), лещина, мирт, расторопша, софора японская, тмин, унаби, хвощ, эхинацея, взятых в равных частях.

Гипертоникам полезен прием диоскореи кавказской (Dioscorea caucasica). Препараты на ее основе принимают для предупреждения и лечения инфарктов, инсультов, нарушений функций надпочечников, иммунной системы, атеросклероза сосудов головного мозга и других органов, ревматоидного артрита, подагры, аллергии, заболеваний глаз, сердца, печени и почек, а также грибковых и вирусных болезней, гипертонии, болезни Аддисона.

Уже после первого курса приема диоскореи улучшется сон, память, зрение, работа сердца, печени и почек, общее самочувствие, исчезают головокружение, головная боль, появляется бодрость и устойчивое спокойное настроение.

Отвар готовят из 1 мерной ложки измельченных сухих корней (1,5 г) и стакана кипятка, томят 15-20 минут, после остывания процеживают, хранят в холодильнике. Принимают по 1 столовой ложке 3 раза в день через 20-30 минут после еды в течение 20 дней. Через 7-10 дней прием повторяют. Курс лечения 3-4 месяца. Перерыв между курсами 4-6 месяцев.

Настойку готовят из 50 г корней и 500 г водки, настаивают 2 недели, периодически встряхивая. Принимают по 15-20 капель настойки с 1/4 стакана воды 3-4 раза в день через 20-30 минут после еды курсами, как и отвар.

Противопоказания: гипотония, редкий пульс.

И помните: УНЫНИЕ И ЗДОРОВЬЕ ИДУТ РАЗНЫМИ ПУТЯМИ.

Про клетки мозга есть и хорошая новость, помимо плохой. Да, замены погибшей клетки нет, но есть альтернатива - можно выстраивать новые нейронные связи, разрушая старые, сформировавшиеся когда-то на основе негативной реакции на некий опыт. Те нейронные связи как раз-таки и мешают нашей нервной системе пребывать в гармоничном, спокойном состоянии.

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Если проще, то процесс разрушения старых и создания новых нейронных связей можно назвать разрушением стереотипов. Результат превосходит ожидания - обновляется не только жизнь человека, но и ускоряются обменные процессы в теле. Это означает, что физическое обновление организма происходит быстрее - излечение, омоложение и т.д.

Вывод: чтобы быть здоровым, надо приводить в порядок нервную систему. Навести порядок в своей душе - расчистить завалы старых нейронных связей и процесс обновления организма запустится автоматически. И, конечно же, разные полезности питания, физических нагрузок - несомненно огромный плюс к здоровью!опубликовано econet

Автор: Людмила Кричевская

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