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5 антивозрастных советов, которые помогут задержать время

Источник: Econet 16 января 2025 6424
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Время неумолимо стремится вперёд, заставляя нас выглядеть старше. Однако некоторым почему-то удаётся сохранить молодость дольше чем другим.

5 антивозрастных советов, которые помогут задержать время

Вот несколько средств, которые помогут замедлить старение.

Это не таинственные магические эликсиры, а вполне заурядные средства.

1. Используйте кунжутное масло

Натуральное кунжутное масло увлажняет кожу и придаёт ей здоровый блеск. В кунжутном масле содержится витамин Е — мощный антиоксидант, которому приписывают омолаживающее действие.

Кунжут помогает бороться со стрессом и омолаживает клетки. Он улучшает состояние волос и ногтей, нормализует обмен веществ, обладает противораковыми свойствами. Можно наносить кунжутное масло на кожу лица и тела.

5 антивозрастных советов, которые помогут задержать время

2. Не ешьте сахар

Вы не знали, но сахар, действительно, ускоряет процесс старения кожи. Это происходит в результате ослабления функций коллагена в коже. В результате чего появляются преждевременные морщины.

5 антивозрастных советов, которые помогут задержать время

3. Купите рыбий жир

В рыбьем жире содержатся полиненасыщенные жирные кислоты (омега-3), которые блокируют воспаление. Противовоспалительные вещества являются лучшими средствами, чтобы задержать время.

Они помогают во всём: от пользы для сердца и иммунитета, до роста волос и эластичной кожи. Они действительно творят чудеса.

Три капсулы рыбьего жира по 500 мг можно принимать утром и вечером.

5 антивозрастных советов, которые помогут задержать время

4. Не тренируйтесь чрезмерно

В то время как физическая активность необходима для здоровья, чрезмерное напряжение значительно ускоряет обмен веществ в клетках. Так как им необходимо адаптироваться к нагрузкам, время их жизни сокращается.

Посмотрите на профессиональных спортсменов. Сегодня они выглядят на 5–10 лет старше. Это побочный эффект ежедневных изматывающих тренировок. Здесь есть свои плюсы, но это также приближает старость

5 антивозрастных советов, которые помогут задержать время

5. Добавьте витамин С

Как известно, витамин С стабилизирует действие витамина Е, который легко разрушается. В то же время витамин Е усиливает антиоксидантное действие витамина С.

Поэтому неплохо бы добавить к кунжутному маслу крем с одной из форм витамина С. Так как витамин С плохо проникает в глубокие слои кожи, используйте жирорастворимые формы аналогов витамина С или комбинированные кремы. опубликовано econet

Автор: Кирилл Белан

Источник: https://econet.ua/

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