5 антивозрастных советов, которые помогут задержать время

Время неумолимо стремится вперёд, заставляя нас выглядеть старше. Однако некоторым почему-то удаётся сохранить молодость дольше чем другим.

Вот несколько средств, которые помогут замедлить старение.

Это не таинственные магические эликсиры, а вполне заурядные средства.

1. Используйте кунжутное масло

Натуральное кунжутное масло увлажняет кожу и придаёт ей здоровый блеск. В кунжутном масле содержится витамин Е — мощный антиоксидант, которому приписывают омолаживающее действие.

Кунжут помогает бороться со стрессом и омолаживает клетки. Он улучшает состояние волос и ногтей, нормализует обмен веществ, обладает противораковыми свойствами. Можно наносить кунжутное масло на кожу лица и тела.

2. Не ешьте сахар

Вы не знали, но сахар, действительно, ускоряет процесс старения кожи. Это происходит в результате ослабления функций коллагена в коже. В результате чего появляются преждевременные морщины.

3. Купите рыбий жир

В рыбьем жире содержатся полиненасыщенные жирные кислоты (омега-3), которые блокируют воспаление. Противовоспалительные вещества являются лучшими средствами, чтобы задержать время.

Они помогают во всём: от пользы для сердца и иммунитета, до роста волос и эластичной кожи. Они действительно творят чудеса.

Три капсулы рыбьего жира по 500 мг можно принимать утром и вечером.

4. Не тренируйтесь чрезмерно

В то время как физическая активность необходима для здоровья, чрезмерное напряжение значительно ускоряет обмен веществ в клетках. Так как им необходимо адаптироваться к нагрузкам, время их жизни сокращается.

Посмотрите на профессиональных спортсменов. Сегодня они выглядят на 5–10 лет старше. Это побочный эффект ежедневных изматывающих тренировок. Здесь есть свои плюсы, но это также приближает старость

5. Добавьте витамин С

Как известно, витамин С стабилизирует действие витамина Е, который легко разрушается. В то же время витамин Е усиливает антиоксидантное действие витамина С.

Поэтому неплохо бы добавить к кунжутному маслу крем с одной из форм витамина С. Так как витамин С плохо проникает в глубокие слои кожи, используйте жирорастворимые формы аналогов витамина С или комбинированные кремы. опубликовано econet

Автор: Кирилл Белан