Прощай целюллит! 2 натуральных компонента для борьбы с «апельсиновой коркой»

Салоны красоты наперебой предлагают разнообразные лосьоны и снадобья для снижения массы, объемов. Все гениальное просто, и повторить любой рецепт в домашних условиях можно без труда...

Как приятно во время процедуры для похудения растянутся на диване, расслабиться и подремать, зная, что процесс сжигания жиров идет полным ходом. Особенно эффективно сделать маску-обертывание с медом и перцем.

Салоны красоты наперебой предлагают разнообразные лосьоны и снадобья для снижения массы, объемов и антицеллюлитные обертывания, в основу которых входят целебные и разогревающие компоненты жгучего перца и меда.

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Однако, все гениальное просто, и повторить любой рецепт обертывания в домашних условиях можно без труда.

Для начала рассмотрим, как приготовить чудодейственный препарат самостоятельно.

Согревающие обертывания — рецепты

Рецептов, описывающих составы, с которыми можно провести обертывание с красным перцем и медом, множество. Наиболее действенны и популярны следующие способы приготовления.

Рецепт первый

Медовое обертывание с красным перцем осуществляется с таким составом – сто граммов меда соединяют с 30-40 граммами молотого красного перца. Мед следует предварительно растопить.

Такой рецепт поможет увлажнить покровы кожи, а входящие в состав компоненты глубоко воздействуют на жировую прослойку, расщепляя ее молекулы.

Рецепт второй

Медово-перцовое обертывание по этому типу считается скрабом для кожи и отличным средством от лишнего жира и целлюлита. Ведь в его состав входят абразивные частицы молотого кофе.

Сто граммов сухого молотого кофе соединяют с медом до получения тягучей массы, немного разводят кипятком, чтобы удобно было наносить. В конце добавляем 5-10 граммов красного перца.

Рецепт третий

Если в состав маски входит мед и перец, обертывание можно осуществлять с добавлением в смесь оливкового масла. Это подойдет для питания истощенной кожи, подверженной шелушениям.

К составу можно также добавлять ароматические добавки, воздействующие на аппетит, нервную систему и др.

Как собственно проводить обертывание

К сведению! Медовое обертывание с перцем лучше всего осуществлять, когда у вас достаточно свободного времени – хотя бы полтора – два часа.

Ведь некоторое время потребуется на изготовление состава, нанесение и смывание. Любую маску обертывания для похудения нужно еще и подержать на теле около получаса.

Проводить процедуры будет правильно не менее двух раз в неделю, тогда, через месяц-полтора, можно почувствовать результаты в виде идеально гладкой кожи, уменьшения объемов проблемных зон, снижения веса.

Общие правила

Обычно состав наносят на внутреннюю поверхность ног, ближе к основанию, на живот (если нет гинекологических противопоказаний), на ягодицы, внутренние части рук, ближе к плечам.

Если процедура проводится дома, то поверх нанесенного состава надо намотать пищевую пленку, укутать сверху тканью. Теперь можно прилечь на диван на полчаса.

Правда, если жжение будет слишком сильным, маску–обертывание надо смыть заранее. Примите теплый душ, а после смывания нанесите крем против целлюлита.

Если процедуры проводятся на животе или бедрах, то первые пятнадцать минут после укутывания рекомендуют активные упражнения – бег, танцы. Потом можно полежать еще четверть часа.

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Противопоказания

Процедуры со жгучими составляющими запрещены беременным, сердечникам, при наличии заболеваний или повреждений на коже.

С осторожностью производить манипуляции во время менструаций, при варикозе.опубликовано econet.ru

Автор Вика Тинова

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