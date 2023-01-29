Лучшие упражнения для тех, кто ненавидит бег

Но что делать тем, кто буквально ненавидит бег? Таких людей тоже можно понять. Монотонная нагрузка, время, которое приходится тратить на бег, поиск подходящего места для тренировки — недостатков хватает. Специально для вас, мы приготовили вот этот комплекс упражнений, каждое из которых сжигает калории даже лучше бега.

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Параллельные канаты

Еще один подарок от тренировок в стиле кросс-фит. Работа на параллельных канатах требует столько усилий, что вполне может заменить легкую тренировку. Количество потребляемого кислорода также повышается, позволяя организму сжигать около 10-12 калорий в минуту.

Берпи

1,43 калории в минуту: берпи может поспорить со спринтом в самые сжатые сроки. К тому же, никто не собирается работать в таком низком темпе. Средний человек способен примерно на 10 берпи в минуту, что дает нам уже внушительные 14, 3 калории. Попробуйте начать с трех-четырех минутных подходов — и можете забыть о беге.

Скакалка

Работа в среднем темпе (на что способны даже маленькие девочки у тебя во дворе), позволяет сжигать целых 13 калорий в минуту. Нетрудно подсчитать, что десятиминутная тренировка избавит от 130 калорий, да еще и разовьет чувство баланса и координации в пространстве.