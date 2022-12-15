14 продуктов против старения, которые есть в любом магазине

Как защитить организм от старения? Необходимо обеспечить его антиоксидантами. К ним относятся витамины А, Е, С, бета каротин, ликопин, цинк. Они защищают клетки и их ДНК от оксидативного стресса, который причиняют свободные радикалы. Сберечь молодость помогут также омега-3 жирные кислоты и вещества, замедляющие гликирование коллагена (в результате которого кожа утрачивает упругость, сосуды – гибкость).

Предлагаем список доступных пищевых продуктов, которые помогут вам не только продлить молодость, но и укрепить здоровье. Необходимые для этого вещества есть в самых обычных овощах, фруктах ягодах, пряностях.

Продукты, замедляющие старение

1. Томаты

В томатах содержится пигмент ликопин, который придаёт им красный цвет и считается сильным антиоксидантом. Ликопин уменьшает тромбообразование, снижает холестерин в крови и укрепляет сосуды. После кулинарной обработки вещество не разрушается и отлично усваивается.

2. Какао и черный шоколад

В их составе есть мощные антиоксиданты флавонолы. Шоколад и какао снимают воспаление, снижают вероятность кардио-сосудистых патологий и определенных видов онкологии.

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3. Миндаль

Содержит антиоксиданты флавоноиды, оберегающие клетки от повреждения, продлевающие молодость и уменьшающие ущерб от курения, который получает организм.

Рекомендуется употреблять миндаль неочищенным, так как львиная доля ценных веществ содержится именно в их кожуре.

В миндале высокая концентрация минерала магния, который поддерживает иммунитет, передачу нервных импульсов, нормализует сердечную функцию и помогает регулировать содержание глюкозы в крови.

Орех повышает половое влечение у мужчин.

4. Петрушка

Имеет высокую концентрацию антиоксидантов, замедляющих старение.

Петрушка позволяет почкам задерживать минерал кальций, снижает вероятность формирования камней. Масло этого растения снимает отёчность и оберегает от патогенных бактерий и грибов.

5. Лимон

Витамин С в составе лимона - известный антиоксидант, усиливающий иммунный ответ.

Лимоны помогают при железодефицитной анемии, так как витамин С (лимонная кислота) способствует усвоению железа. Цедра лимона снижает вероятность онкологии кожи.

6. Черника

Содержит флавоноиды, оберегающие от свободных радикалов. Ягоды снижают риск депрессии, улучшают память в преклонные годы и укрепляют костную ткань.

7. Авокадо

Содержит витамин С, оберегающий кожу от оксидативного стресса. Мононенасыщенные жирные кислоты в составе этого плода укрепляют сердце и сосуды, а клетчатка позитивно влияет на пищеварение.

8. Рыба жирных сортов

Такая рыба как сёмга, лосось, сардина, сельдь содержит жирные кислоты омега-3, полезные для кожи, ногтей и волос.

9. Гранат

В зёрнах граната присутствует эллаговая кислота. Она защищает клетки от свободных радикалов. Это вещество противостоит воспалению и защищает от онкологии.

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10. Пряности

Гвоздика, орегано, корица, имбирь, чеснок содержат соединения, которые замедляют гликирование белка коллагена. Регулярное потребление пряностей поможет поддержать эластичность дермы и сосудов.

11. Красный сладкий перец

Содержит каротиноиды и ликопин - сильные антиоксиданты. Каротиноиды (бета каротин) оберегают кожу от УФ-излучения, задерживают её повреждение и раннее старение.

12. Виноград

Кожура и косточках этих ягод содержат ресвератрол, который оберегает клетки от свободных радикалов и уже упомянутого выше гликирования коллагена. Виноград борется с онкологией, дегенерацией нервной системы, сахарным диабетом и его последствиями.

13. Шпинат

Содержит флавоноиды - сильные антиоксиданты, оберегающие клетки от старения. Шпинат снижает вероятность болезни Альцгеймера.

14. Брокколи

Имеет в составе витамины С, Е, каротиноиды и прочие антиоксиданты. В этой капусте содержатся полифенолы, предотвращающие клеточные мутации.опубликовано econet

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