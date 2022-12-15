14 продуктов против старения, которые есть в любом магазине

Как защитить организм от старения? Необходимо обеспечить его антиоксидантами. К ним относятся витамины А, Е, С, бета каротин, ликопин, цинк. Они защищают клетки и их ДНК от оксидативного стресса, который причиняют свободные радикалы. Сберечь молодость помогут также омега-3 жирные кислоты и вещества, замедляющие гликирование коллагена (в результате которого кожа утрачивает упругость, сосуды – гибкость).
Предлагаем список доступных пищевых продуктов, которые помогут вам не только продлить молодость, но и укрепить здоровье. Необходимые для этого вещества есть в самых обычных овощах, фруктах ягодах, пряностях.
В томатах содержится пигмент ликопин, который придаёт им красный цвет и считается сильным антиоксидантом. Ликопин уменьшает тромбообразование, снижает холестерин в крови и укрепляет сосуды. После кулинарной обработки вещество не разрушается и отлично усваивается.
В их составе есть мощные антиоксиданты флавонолы. Шоколад и какао снимают воспаление, снижают вероятность кардио-сосудистых патологий и определенных видов онкологии.
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Содержит антиоксиданты флавоноиды, оберегающие клетки от повреждения, продлевающие молодость и уменьшающие ущерб от курения, который получает организм.
Рекомендуется употреблять миндаль неочищенным, так как львиная доля ценных веществ содержится именно в их кожуре.
В миндале высокая концентрация минерала магния, который поддерживает иммунитет, передачу нервных импульсов, нормализует сердечную функцию и помогает регулировать содержание глюкозы в крови.
Орех повышает половое влечение у мужчин.
Имеет высокую концентрацию антиоксидантов, замедляющих старение.
Петрушка позволяет почкам задерживать минерал кальций, снижает вероятность формирования камней. Масло этого растения снимает отёчность и оберегает от патогенных бактерий и грибов.
Витамин С в составе лимона - известный антиоксидант, усиливающий иммунный ответ.
Лимоны помогают при железодефицитной анемии, так как витамин С (лимонная кислота) способствует усвоению железа. Цедра лимона снижает вероятность онкологии кожи.
Содержит флавоноиды, оберегающие от свободных радикалов. Ягоды снижают риск депрессии, улучшают память в преклонные годы и укрепляют костную ткань.
Содержит витамин С, оберегающий кожу от оксидативного стресса. Мононенасыщенные жирные кислоты в составе этого плода укрепляют сердце и сосуды, а клетчатка позитивно влияет на пищеварение.
Такая рыба как сёмга, лосось, сардина, сельдь содержит жирные кислоты омега-3, полезные для кожи, ногтей и волос.
В зёрнах граната присутствует эллаговая кислота. Она защищает клетки от свободных радикалов. Это вещество противостоит воспалению и защищает от онкологии.
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Гвоздика, орегано, корица, имбирь, чеснок содержат соединения, которые замедляют гликирование белка коллагена. Регулярное потребление пряностей поможет поддержать эластичность дермы и сосудов.
Содержит каротиноиды и ликопин - сильные антиоксиданты. Каротиноиды (бета каротин) оберегают кожу от УФ-излучения, задерживают её повреждение и раннее старение.
Кожура и косточках этих ягод содержат ресвератрол, который оберегает клетки от свободных радикалов и уже упомянутого выше гликирования коллагена. Виноград борется с онкологией, дегенерацией нервной системы, сахарным диабетом и его последствиями.
Содержит флавоноиды - сильные антиоксиданты, оберегающие клетки от старения. Шпинат снижает вероятность болезни Альцгеймера.
Имеет в составе витамины С, Е, каротиноиды и прочие антиоксиданты. В этой капусте содержатся полифенолы, предотвращающие клеточные мутации.опубликовано econet
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Источник: https://econet.ua/
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Больше всего нашему организму вредят токсины, нужно детоксикацию проводить регулярно. И вот в этих продуктах как раз и много антиоксидантов. Также не помешает приема специальных препаратов, этой группы. Например, себе эваларовский ацетил-глутатион беру, курсом пью, он в таблетках поэтому принимать легко. А заграницей его в виде инъекций ставят, для омоложения, оказывается популярная вещь, подруга рассказывала.Ответить
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