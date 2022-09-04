Натуральный активатор роста бровей своими руками

Брови - это наше все! - слышим мы от подруг и визажистов. И ведь это действительно так! Брови способны сделать наше лицо мягче или строже, старше или моложе, а также подчеркнуть выгодные для нас черты лица. Но для начала брови нужно вырастить!
Брови - это наше все! - слышим мы от подруг и визажистов. И ведь это действительно так! Брови способны сделать наше лицо мягче или строже, старше или моложе, а также подчеркнуть выгодные для нас черты лица. Но для начала брови нужно вырастить!
По многочисленным просьбам мы сделали рецепт активатора роста бровей. Это просто незаменимое средство-помощник: оптимальная комбинация растительных и эфирных масел обеспечит приток крови к волосяному фолликулу, улучшит рост волос, идеально подойдет для тонких и ломких волос.
Масса готового продукта - 5г.
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Ингредиенты:
Масло ши (нераф.,ручной работы) - 1г
Масло какао (нераф.) - 1г
Масло шиповника - 2мл
Масло клещевины (нераф, органик) -1мл
Эфирное масло имбиря - 2 капли
Эфирное масло грейпфрута - 3 капли
Баночка для крема 5мл - 1шт
Приготовление:
1. Растопите на водяной бане твердые масла, добавьте масла шиповника и клещевины. Хорошо перемешайте.
2. Подождите, пока смесь будет еще жидкой, но не очень горячей, добавьте эфирные масла.
3. Готовый бальзам вылейте в чистую баночку, плотно закройте крышкой.
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Способ применения:
Рекомендуется смазывать брови активатором роста во время вечернего ухода за кожей, делая активный, интенсивный массаж области роста бровей. Через 30 минут промокнуть брови салфеткой, чтобы убрать излишки масла.
Срок хранения: не менее 3 месяцев.опубликовано econet.ru
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Источник: https://econet.ua/
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