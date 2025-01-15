Это масло улучшает обмен веществ, снимает тошноту и головокружение

Это масло обладает антиоксидантным, антисептическим и антимикробным свойством, улучшает кровообращение, укрепляет волосы и кожу; применяется при ревматизме, различных отравлениях, лихорадке, простудах, кожных инфекциях.

Корица обладает антиоксидантным, антисептическим и антимикробным свойством, улучшает кровообращение, укрепляет волосы и кожу; применяется при ревматизме, различных отравлениях, лихорадке, простудах, кожных инфекциях.

При болях в суставах и мышцах, при вялом кровообращении масло корицы рекомендуется использовать в массажных смесях – оно хорошо сочетается с цитрусовыми маслами, маслом кипариса, атласского кедра.

Разновидностей корицы много, но лучшей считается цейлонская или мадагаскарская. Из коры коричного дерева, а также из его побегов и листьев получают ценное эфирное масло способом водной или паровой дистилляции.

Масло из побегов и листьев бывает жёлтым или коричневым, а из коры – жёлто-золотистым, но аромат масел почти одинаков – он пряный и тёплый, с выраженным оттенком корицы, однако некоторые отличия всё же есть.



Различать масла, полученные из листьев и коры, необходимо:

масло из коры обычно не применяют в домашних условиях – оно очень сильно раздражает кожу;

масло из листьев тоже оказывает раздражающее действие, но не такое сильное – его можно использовать в небольших количествах, и в смесях его должно быть очень мало.

При покупке масла надо обращать на это внимание:

масло из коры, как правило, стоит дороже, чем масло из листьев, и пахнет именно корицей;

у масла из листьев присутствует лёгкий аромат гвоздики.

Если же на флаконе с маслом не указано, из какой части дерева оно получено, не надо его покупать.

Такая разница между маслами объясняется их химическим составом. В масле, получаемом из коры, содержится до 70% коричного альдегида. В нём также есть эвгенол – вещество, часто применяемое в парфюмерной и фармацевтической промышленности, его включают в состав отдушек, антисептиков, обезболивающих и других препаратов; присутствует и сложный эфир циннамилацетат, много других веществ, но в очень малых количествах.

В масле, получаемом из листьев коричного дерева, эвгенола содержится до 90%, поэтому его раздражающее действие гораздо ниже, и оно чаще применяется в составе масляных смесей, используется в домашней косметологии и в лечении заболеваний.

Самым ценным считается масло, получаемое из коры коричного дерева, растущего на Цейлоне, Мадагаскаре и Сейшельских островах. Коричного альдегида в нём до 55%, но некоторые производители его фальсифицируют, добавляя китайское масло – в нём коричного альдегида гораздо больше. Применяется данный вид масла в ароматерапии, фармакологии и стоматологии. Оно помогает лечить простуду и грипп, убивает вирусы и бактерии, устраняет бородавки и уничтожает паразитов.





В любых ароматических композициях и масляных смесях эфирного масла из коры должно быть не более 1% - это самая большая дозировка, поэтому самостоятельно, в домашних условиях, использовать его не рекомендуется – лучше делать это после консультации со специалистом, или в специализированных клиниках и салонах.

Масло из листьев корицы стоит дешевле, так как его легче получить, и вот здесь тоже надо быть внимательным: недобросовестные продавцы могут предлагать его покупателям, выдавая за масло из коры, которое стоит значительно дороже.

В народной медицине тех стран, где растёт корица, масло её листьев издавна применялось:

для лечения инфекционных заболеваний, нарывов и ран;

для лечения болезней органов дыхания и суставов;

при расстройствах пищеварения и нервном переутомлении;

для стимуляции и укрепления иммунитета.

Относительно масла из листьев ограничений гораздо меньше, но перед его применением в домашних условиях с ароматерапевтом советоваться всё-таки надо.





В масляных смесях масло из листьев применяется для массажа:

при рассеянном внимании и переутомлении,

отравлениях и плохом пищеварении,

бронхитах,

простудах,

невралгических и суставных болях.

При этих же заболеваниях помогают ванны и ингаляции с коричным маслом.

При невралгических болях, артритах и ревматизме с ним делают компрессы и растирания.

Для этого масло корицы (2-3 капли) смешивают с базовым маслом (15 мл).

Этой же смесью обрабатывают синяки и укусы насекомых – с помощью ватного тампона, и растирают кожу при чесотке и других заболеваниях, вызванных паразитами.

В чистом виде масло корицы не используют, но можно наносить его локально, при укусах змей и насекомых, или смешивать с базовыми - 1:1.

В сочетании с маслами мяты, апельсина или ели хорошо использовать для аромаламп, аромамедальонов, ванн и ингаляций.

Холодные ингаляции делают 5-7 минут, горячие – 3-5 минут: 1 каплю масла корицы смешивают с таким же количеством масла мяты и эвкалипта.

Точно так же наливают смесь масел в аромамедальон и в аромалампу.

При кровотечении из дёсен добавляют 2 капли масла корицы в воду для полоскания рта.

Если аромалампы нет, можно накапать масло на ткань или в блюдце с горячей водой, и поставить на 15-30 минут на горячую батарею.

На полную ванну нужно 5-7 капель, растворённых в 1 ст.л. эмульгатора: соли, мёда, молока, сливок. Температура воды - 37-38°С, принимать ванну 15-20 минут.

В крем масло добавляют из расчёта 2 капли на 15 мл основы. Можно добавлять в кремы масляную смесь: масло корицы, апельсина и ели, или корицы и эвкалипта в равных частях.

Для приёма внутрь масло корицы (1-2 капли) растворяют в мёде (1 ч.л.) или добавляют в чай из трав – оно улучшает кровообращение и пищеварение, согревает и снимает спазмы, уничтожает болезнетворные микробы и паразитов. Принимают при гриппе и простуде, слабости, задержке месячных, половой слабости, спазмах кишечника и поносе. Можно принимать также по 1 капле 3 раза в день, с вареньем, мёдом, чаем, кофе, соком, вином и даже выпечкой.

При простудах отлично помогает следующая смесь масел: корица – 3 капли, гвоздика и мускат – по 2 капли, мёд – 2 ст.л., горячее красное вино – 1 ст.л. Принимать по 1 ст. л. через каждые 2 часа, пока состояние не улучшится. Мускатное масло можно заменить маслом кипариса.

Для создания эротической атмосферы коричное масло используется в аромалампах в равных частях с маслом сандала и жасмина, или иланг-иланга; для атмосферы праздника его смешивают с маслом апельсина и ели.





Корица улучшает обмен веществ, снимает тошноту и головокружение; нейтрализует яд при укусах насекомых и змей; рассасывает синяки и кровоподтёки, снимает красноту и отёки, успокаивает зуд и жжение.

Масло корицы, как из коры, так и из листьев, используется в пищевой, косметической, парфюмерной промышленности, а также при изготовлении некоторых лекарств. С ним готовят сиропы от кашля, полоскания, добавляют в зубную пасту, мыло, туалетную воду, алкогольные и безалкогольные напитки и другие продукты питания.опубликовано econet

Автор: Гатаулина Галина

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