Остеопороз: Что нужно делать для его предотвращения

Что такое остеопороз? Не та ли это хрупкость костей, которая так часто встречается у пожилых женщин? Да, это так, но не застрахованы от нее и пожилые мужчины. Остеопороз, что в буквальном переводе означает пористые, или разреженные, кости, — заболевание, во время которого структура костей изменяется так, что намного повышается риск перелома.

Что такое остеопороз? Не та ли это хрупкость костей, которая так часто встречается у пожилых женщин?

Да, это так, но не застрахованы от нее и пожилые мужчины. Остеопороз, что в буквальном переводе означает пористые, или разреженные, кости, — заболевание, во время которого структура костей изменяется так, что намного повышается риск перелома. Это серьезная медицинская проблема, с которой сталкиваются 25 миллионов американцев и по вине которой ежегодно ломается 1,3 миллиона костей. Каждая вторая женщина и каждый пятый мужчина после 65 лет, обратившиеся к врачу из-за перелома костей, ломают их именно по причине остеопороза.

Разумеется, это имеет отношение не к одной только спине: переломы костей бедра, запястья, предплечья и голени — впрочем, и позвоночника тоже — довольно часто бывают у пожилых людей не только во время падения, но и тогда, например, когда они пытаются открыть слишком плотно закрытое окно.

Тяжесть подобных переломов зависит от возраста. Согласно исследованию Стивена Хохшулера, около половины женщин старше 80 лет имеют признаки переломов ребер и позвонков. Именно остеопороз повинен в большинстве так называемых компрессионных переломов, хотя иногда то же самое случается с костями, пораженными раком.

Отсюда и боль в спине?

В общем, да. Когда происходит перелом позвонка, окружающие его мышцы приходят в состояние спазма, а это болезненно. Когда кость срастается, обычно благодаря правильному консервативному лечению — постельному режиму и приему болеутоляющих препаратов, — боль постепенно уходит. Однако люди с остеопорозом зачастую испытывают боль и без переломов, поскольку их недуг сжимает и искривляет позвоночник, стискивая легкие и затрудняя дыхание.

Отчего бывает остеопороз?

Никто так до конца и не знает, однако известно, что решающим фактором является возраст. С годами кости человека деградируют, и после 35 лет организм начинает вырабатывать меньше вещества для построения новых костных тканей (процесс, непрерывно происходящий в теле на протяжении всей жизни). Кости становятся рыхлыми, теряют свою плотность и от этого делаются более ломкими.

Почему же остеопороз чаще бывает у женщин, чем у мужчин?

У женщин костная ткань деградирует более стремительно — на 2% ежегодно — после наступления менопаузы, то есть завершения детородного возраста, когда резко снижается уровень эстрогенов, женских половых гормонов в организме.

Более того, женщинам не обязательно стареть, чтобы это произошло. Те из них, у кого рано наступила менопауза или почему-либо наблюдается аменорея (временное отсутствие менструаций), также являются кандидатами в больные остеопорозом.

Отчего бывает аменорея? Она может наступить у спортсменок в результате усиленных тренировок (достаточно, например, пробегать более чем 20 миль в неделю); может быть обусловлена нарушениями питания, такими, как булимия (болезненно повышенное чувство голода) или нервная анорексия — полная потеря аппетита.

Любое количество пропущенных циклов может служить тревожным сигналом того, что из ваших костей выводится кальций. Наконец, женщины чаще страдают остеопорозом, чем мужчины, еще и потому, что у них исходная масса костной ткани, сравнительно с весом тела, на 30% меньше, чем у мужчин.

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Существуют ли другие факторы риска заболевания остеопорозом?

Можно назвать несколько важных факторов.

Наследственность . Вспомните вашу семейную историю переломов, изящное, тонкокостное сложение ваших предков, их тонкую, очень белую кожу; кроме того, присутствие кавказской или азиатской крови относит вас в группу риска. Наследственность может объяснить и то, почему у некоторых женщин еще в молодом возрасте бывает остеопороз, задолго до наступления менопаузы.

Питание и образ жизни. Однообразное, бедное витамином D и кальцием питание, сидячий образ жизни зачастую приводят к остеопорозу — так же, как и курение и употребление алкогольных напитков.

Другие болезни и их лечение. Остеопороз часто может быть следствием приема некоторых лекарств, включая стероиды, и некоторых болезней. Например, при увеличении щитовидной железы, сопровождающемся ее повышенной активностью, кальций усиленно выводится из костей, и может преждевременно развиться остеопороз.

Как я могу узнать, есть ли у меня остеопороз?

Обычно он развивается на протяжении многих лет, и никто не знает о нем до той поры, пока не случится перелом кости. В то время как заболевание развивается, вы можете уловить лишь один тревожный сигнал — преувеличенный кифоз, или округление спины, известное еще как «вдовий горб». Люди с этим дефектом становятся заметно ниже ростом; впрочем, это отчасти касается всех пожилых людей, так как их межпозвонковые диски содержат в себе все меньшее количество влаги.

Есть ли какие-то специальные тесты на остеопороз?

Если имеется достаточное основание (включая рентгеновские снимки) предполагать у вас остеопороз, то врач может назначить диагностическую процедуру, называемую «костная денсиметрия». При помощи безопасного и безболезненного рентгеновского обследования врач проверяет плотность ваших костей и сравнивает ее с нормой для вашего возраста, пола и расы.

Нередко такие тесты проводятся у женщин при наступлении менопаузы, чтобы узнать «фоновую» плот- ность их костей, — эти сведения пригодятся в дальнейшем. Если врач найдет, что у вас чрезмерно мала костная масса, он может назначить вам дополнительное обследование, чтобы выявить, возможно, иные болезни, уничтожающие вашу костную ткань, такие, как остеомаляция или низкое содержание витамина D в организме.

Что нужно делать для предотвращения остеопороза?

Вы не можете предотвратить его. Каждый, в конце концов, заболевает им, если проживет достаточное количество лет, потому что кости каждого человека со временем теряют плотность.

Однако вы можете многое сделать в течение жизни для того, чтобы он начал развиваться как можно позже и чтобы вы смогли избежать переломов — в основном, путем «запасания» костей, т. е. наращивания костной ткани до того, как вы состаритесь. Это достигается путем физических тренировок, полноценного питания и других здоровых привычек/

Вы имеете в «иду диету, богатую кальцием? Следует ли мне пить побольше молока?

Да; или, если вы боитесь потолстеть, — потребляйте кальций в какой-нибудь другой форме, включая нежирный йогурт, продукты типа капусты брокколи и иной зелени, и специальные пищевые добавки.

В зависимости от вашего возраста и других факторов, вам требуется то или иное количество кальция. Национальный институт здоровья рекомендует следующие нормы ежедневного потребления кальция.

• Лицам от 11 до 24 лет — 1,2 г

• Беременным и кормящим женщинам до 19 лет — 2,0 г

• Беременным и кормящим женщинам 19 лет и старше — 1,4 г

• Женщинам перед менопаузой — 1,0 г

• Женщинам, не принимающим эстроген, в период менопаузы — 1,5 г

• Женщинам, принимающим эстроген, в период менопаузы — 1,0 г

• Мужчинам средних лет— 1,0 г

Чтобы вам было понятнее добавим, что в стакане молока содержится около 300 мг (0,3 г) кальция.



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То, что кальций необходим для костей, мне понятно, но почему нужно принимать витамин D? И как много его следует принимать?



Витамин D помогает вашему организму усваивать кальций. Администрация питания и медикаментов (АПМ) рекомендует принимать витамин D в количестве 400 ME (Международных единиц) ежедневно. Стакан цельного молока содержит 100 ME, следовательно, четыре стакана молока в день могут дать вам дневную дозу как кальция, так и витамина D.

Если вы не употребляете молоко, то вам следует есть печень, яйца и жирную рыбу — во всех этих продуктах есть витамин D. В качестве альтернативы можете принимать готовые витаминные препараты. Однако прежде проконсультируйтесь с вашим врачом, поскольку витамин D в больших дозах может быть токсичен. опубликовано econet

С.Салманс

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