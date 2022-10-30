Лечение язвы желудка по методу Марвы Оганян

Лечение язвы, так же как лечение любой болезни, — это лечение всего организма. Это означает, что в первую очередь больной должен избавиться от излишней кислот­ности тканей и очистить бронхи от гноя. Нормализовать реакцию тканей можно только с помощью соответствую­щей пищи, которая в результате усвоения тканями ощелачивает их, так как сама имеет щелочную реакцию.

А это сырая растительная пища, т.е. та самая, которую яз­венникам запрещают есть. Но чтобы она не раздражала язву и не вызывала лишнего газообразования в кишечни­ке из-за переваривания грубой клетчатки, она должна употребляться в виде свежевыжатых соков в течение пер­вых двух месяцев.

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Однако начинать лечение нужно даже не соками, а отваром трав, вызывающих заживление слизистой. Питье травяного чая (с преобладанием в нем перечной мяты)обязательно с медом в течение 20–30 дней при отсутствии всякой другой пищи в рационе великолепно очищает организм (а не только желудок и кишечник) от остаточных продуктов обмена и особенно азотистых соединений, разрушающих не только слизистые оболочки дыхательных и пищеварительных путей, но и суставные хрящи и оболочки мозга.

Полиартриты, головные боли, мигрень обусловлены накоплением токсичных продуктов азотистого (т.е. белково­го) обмена в этих тканях (мочевина, мочевая кислота, кре­атин, аммиак и др.). Таким образом, излечивая язву, мы попутно лечим и все эти заболевания, очень часто со­провождающие человека всю жизнь.

При выходе через кожу эти же азотистые производ­ные вызывают экзему, псориаз, нейродермиты и т.п. Следовательно, их удаление из организма способствует излечению также этих болезней. Но такого рода «голода­ние» должно обязательно сопровождаться промыванием кишечника (ежедневные очистительные клизмы 2–4 лит­рами теплой воды (30-36°С) с добавлением двух чайных ло­жек поваренной соли и одной чайной ложки питьевой соды на два литра воды).

Промывания кишечника необходимы не только для выведения его содержимого, но также для очистки каж­дой клетки тканей организма через лимфатические сосу­ды, которые выносят тканевые шлаки в полость толстого кишечника.

Заметьте, что питье чая с медом является ре­альным питанием для тканей организма. Мед одновремен­но заживляет язву, а всасываясь в желудке, питает ткани и ощелачивает клеточную жидкость.

В течение 25–30 дней ощелачивается вся масса тканей организма, ликвидируется ацидоз, кислотность желудочного сока нормализуется. При отсутствии питания желудок не выделяет сок — созданы идеальные условия для заживле­ния язвы.

За это время растворяется и выводится через лимфа­тические пути также содержимое капиллярных бронхов. Легкие расправляются, кислород доходит до легочных аль­веол и усваивается ими, что также способствует заживле­нию язвы. Достаточное количество кислорода имеет исключительную важность для правильного обмена веществ в тканях, и потому при лечении язвы очень поможет при­ем перекиси водорода внутрь (по 10 капель 3 раза в день в столовой ложке кипяченой воды).

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Через месяц после начала лечения нужно хотя бы десять дней пить только соки: свежевыжатый морков­ный сок вместе со свекольным, сок капусты и сок сыро­го картофеля.

Таким образом можно добиться реального излечения язвы и сопутствующих болезней и научиться управлять сво­им организмом.опубликовано econet.ru

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