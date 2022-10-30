Лечение язвы желудка по методу Марвы Оганян

Лечение язвы, так же как лечение любой болезни, — это лечение всего организма. Это означает, что в первую очередь больной должен избавиться от излишней кислотности тканей и очистить бронхи от гноя. Нормализовать реакцию тканей можно только с помощью соответствующей пищи, которая в результате усвоения тканями ощелачивает их, так как сама имеет щелочную реакцию.
Лечение язвы, так же как лечение любой болезни, — это лечение всего организма. Это означает, что в первую очередь больной должен избавиться от излишней кислотности тканей и очистить бронхи от гноя. Нормализовать реакцию тканей можно только с помощью соответствующей пищи, которая в результате усвоения тканями ощелачивает их, так как сама имеет щелочную реакцию.
А это сырая растительная пища, т.е. та самая, которую язвенникам запрещают есть. Но чтобы она не раздражала язву и не вызывала лишнего газообразования в кишечнике из-за переваривания грубой клетчатки, она должна употребляться в виде свежевыжатых соков в течение первых двух месяцев.
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Однако начинать лечение нужно даже не соками, а отваром трав, вызывающих заживление слизистой. Питье травяного чая (с преобладанием в нем перечной мяты)обязательно с медом в течение 20–30 дней при отсутствии всякой другой пищи в рационе великолепно очищает организм (а не только желудок и кишечник) от остаточных продуктов обмена и особенно азотистых соединений, разрушающих не только слизистые оболочки дыхательных и пищеварительных путей, но и суставные хрящи и оболочки мозга.
Полиартриты, головные боли, мигрень обусловлены накоплением токсичных продуктов азотистого (т.е. белкового) обмена в этих тканях (мочевина, мочевая кислота, креатин, аммиак и др.). Таким образом, излечивая язву, мы попутно лечим и все эти заболевания, очень часто сопровождающие человека всю жизнь.
При выходе через кожу эти же азотистые производные вызывают экзему, псориаз, нейродермиты и т.п. Следовательно, их удаление из организма способствует излечению также этих болезней. Но такого рода «голодание» должно обязательно сопровождаться промыванием кишечника (ежедневные очистительные клизмы 2–4 литрами теплой воды (30-36°С) с добавлением двух чайных ложек поваренной соли и одной чайной ложки питьевой соды на два литра воды).
Промывания кишечника необходимы не только для выведения его содержимого, но также для очистки каждой клетки тканей организма через лимфатические сосуды, которые выносят тканевые шлаки в полость толстого кишечника.
Заметьте, что питье чая с медом является реальным питанием для тканей организма. Мед одновременно заживляет язву, а всасываясь в желудке, питает ткани и ощелачивает клеточную жидкость.
В течение 25–30 дней ощелачивается вся масса тканей организма, ликвидируется ацидоз, кислотность желудочного сока нормализуется. При отсутствии питания желудок не выделяет сок — созданы идеальные условия для заживления язвы.
За это время растворяется и выводится через лимфатические пути также содержимое капиллярных бронхов. Легкие расправляются, кислород доходит до легочных альвеол и усваивается ими, что также способствует заживлению язвы. Достаточное количество кислорода имеет исключительную важность для правильного обмена веществ в тканях, и потому при лечении язвы очень поможет прием перекиси водорода внутрь (по 10 капель 3 раза в день в столовой ложке кипяченой воды).
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Через месяц после начала лечения нужно хотя бы десять дней пить только соки: свежевыжатый морковный сок вместе со свекольным, сок капусты и сок сырого картофеля.
Таким образом можно добиться реального излечения язвы и сопутствующих болезней и научиться управлять своим организмом.опубликовано econet.ru
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Источник: https://econet.ua/
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