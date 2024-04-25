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Балансируем гормоны - 4 природных способа

Источник: vk.com 25 апреля 2024 5932
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Все знают, как важно, чтобы наша гормональная система работала "как часы". Но вокруг так много факторов, выводящих ее из равновесия! Дисбаланс гормонов приводит к непредсказуемым результатам: изменение внешности, болезни, нарушения восприятия. Давайте "мягко" будем приводить ее в порядок.

Балансируем гормоны - 4 природных способа

Как сбалансировать гормоны

1. Избегайте рафинированных пищевых продуктов. 

Это мучные изделия из белой муки и белый сахар.

Вводите в рацион:

  • цельнозерновую муку,
  • крупы,
  • мед,
  • натуральные сласти. 

Балансируем гормоны - 4 природных способа

2. Вредные жиры замените полезными. 

Главная ошибка всех худеющих - полностью исключить жиры из своего рациона. Но включая в пищу полезные жиры, Вы не только контролируете гормоны, но и улучшаете свой метаболизм и тем самым способствуете потере веса.

Продукты, которые следует есть:

  • сыродавленные нерафинированные растительные масла,
  • орехи,
  • авокадо,
  • семена чиа. 

Балансируем гормоны - 4 природных способа

3. Избегайте токсинов. 

Это не только исключение алкоголя, табака и прочих химических "ядов", но и создание вокруг себя экологичной атмосферы - использование в быту натуральных товаров - косметики, бытовой химии, посуды и т.д. 

Балансируем гормоны - 4 природных способа

4. Разнообразьте свой "витаминный" рацион суперфудами. 

Это корешки, семена, листья, водоросли, ягоды и другие части растений, употребляемые как в натуральном, так и в виде порошков, соков и вытяжек. Все их отличает богатейший состав витаминов и минералов. 

Особенно полезна цветочная пыльца. Она содержит 28 микроэлементов, витамины С, PP, K, E, D, протеины, природные антибиотики, фитогормоны.опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ua/

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