Домашние обертывания против целлюлита: лучшие рецепты

Целлюлит - проблема не только взрослых женщин, но и молодых девушек. Стройные ноги, подтянутые ягодицы и гладкая кожа - мечта многих красавиц.

Целлюлит - проблема не только взрослых женщин, но и молодых девушек. Стройные ноги, подтянутые ягодицы и гладкая кожа - мечта многих красавиц.

Медовые обертывания от целлюлита в домашних условиях легко сделают вашу кожу здоровой и эластичной. Кожа быстро пропитывается мёдом, что ускоряет процесс очистки от токсинов. Есть сотни способов обертывания, но мы расскажем вам о самых доступных.

Как сделать обертывания от целлюлита дома

Главным преимуществом таких обёртываний является не только их эффективность, но и недорогая стоимость, вам не нужно ходить в салоны и тратить много времени.

Перед процедурой кожу необходимо подготовить. Сделайте пилинг и распарьте кожу. В идеале посетить сауну, но горячий душ или ванна тоже подойдут.

Медовые обёртывания

Мёд против целлюлита в комбинации с другими компонентами обладает превосходными свойствами. В зависимости от добавочного ингредиента существует два типа обёртываний: холодные и горячие.Наиболее эффективным является горячее медовое обёртывание. Оно нацелено на разогрев тела. Для усиления эффекта накрывайтесь одеялом или пледом. Единственный минус - эта процедура показана не каждому.

Обёртывание с мёдом и горчицей

Сделайте обёртывание с мёдом, горчицей и эфирными маслами. Держите 45 минут, затем смывайте горячей водой. Наилучших результатов вы достигнете если будете делать процедуру через день. Интервал между курсом один месяц.

Кофе

Нанесите смесь с молотым кофе на проблемные участки, держите пару часов. Затем смойте. Для лучшего эффекта массируйте кожу.

Перец чили

Такие обертывания с перцем противопоказаны женщинам с гинекологическими проблемами. Возьмите мёд, один красный перец на каждые 2 столовые ложки мёда. Если вы чувствуете дискомфорт, немедленно смойте.

Соль

Смешайте соль и тёплый мёд (2 ст. л). Разогрейте тело в душе, нанесите смесь, оберните плёнкой и оставьте на 2,5 часа. После сделайте интенсивный массаж мёдом и растительным маслом.

Масло

В подогретый мёд добавьте несколько капель масла. На 60 грамм основного продукта нужно 4 капли масла. Выберите любимое - сосновое, апельсиновое, виноградное, мандариновое. Смойте через 45 минут.

Имбирь

Возьмите мёд (60 г), красный перец (5 г), тертый имбирь (10 г), теплую воду (10 мл), оливковое масло (45 мл). Перемещайте и нанесите на проблемные участки. Смойте через 30 минут холодной водой.

Что следует помнить!

1. Медовые обертывания на ночь не только полезны, но имеют и расслабляющих эффект.

2. Хорошо очищайте кожу, для этого отлично подойдут скарбы, которые помогают отшелушивать мертвые клетки.

3. Смесь должна быть подогрета, затем должна остыть до комнатной температуры.

4. После нанесения смеси на тело, заверните эти участки пищевой плёнкой.

5. Для горячей процедуры, сверху, помимо плёнки, завернитесь в плед или одеяло.

6. Холодные процедуры используются для отдельных проблемных зон, горячие - для всего тела.

7. Сделайте 10-дневный курс обёртываний (проводите процедуру через день), затем перерыв на 2 месяца.опубликовано econet.ru

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