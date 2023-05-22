Порой может казаться, что отношения с людьми строятся стихийно, отношения управляются делами или романтикой. Отношения, как система, подчиняется правилам. Вот, некоторые из них...

Порой может казаться, что отношения с людьми строятся стихийно, отношения управляются делами или романтикой.

Отношения, как система, подчиняется правилам.

Вот, некоторые из них...

1. Мы все встречаемся не случайно… Мы выбираем и обращаем внимание на тех, кто уже существует в нашем подсознании.

В народе об этом говорят "им суждено было встретиться", "они, как две половинки", "это мой человек", "этот человек по мне и для меня", "родственная душа"...

2. Мы беззащитны, когда любим. Чем больше любим, тем больше беззащитны.

Теряя любовь, мы возвращаем свою защиту. Но неистово хотим вернуться в беззащитное состояние, когда любим и доверяем.

Как сказал Бен Хехт: "Любовь - это дыра в сердце".

А через дыры может утекать наша сила, здоровье и... жизнь... Дыра в днище корабля может привести к гибели всю команду.

Дыра в чём-либо свидетельствует о потере контроля над тем, что убегает через неё. Залатаешь дыру - возвратишь себе контроль. А вот, останется ли любовь и, в каком виде она будет существовать - решать только вам.

Глубокие и содержательные отношения ценны тем, что близкий нам человек помогает "латать" наши дыры, чтобы мы были крепче и защищены от внешнего мира. Так, трансформируются отношения...



3. Человек становится более успешным в социуме, когда уверен в том, что его любят и поддерживают.

Дела легко идут в гору, когда в нас верят, нас уважают и ценят всё, что мы делаем. Когда нам есть, на кого опереться.

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Бывает так, что человека окружают только те, кто сомневается в нём и критикует по делу и без. Ему будет очень нелегко состоятся в жизни. Есть лишь один способ - поддержать себя и чуть сократить общение с теми, кто всё время вас критикует, подсмеивается над вами и не рад вашим победам.

Берегите отношения, делающие вас сильнее и счастливее.опубликовано econet.ru

Автор: Елена Романова

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