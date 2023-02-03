Эти 3 простые упражнения избавят вас от боли в спине

Когда речь идёт о боли в пояснице, когда не помогают обезболивающие, стоит вспомнить о растяжке. Упражнения на растяжку помогают улучшить циркуляцию крови в мышцах, ответственных за боль.
Когда речь идёт о боли в пояснице, когда не помогают обезболивающие, стоит вспомнить о
растяжке. Упражнения на растяжку помогают улучшить циркуляцию крови в мышцах, ответственных за боль.
Благодаря упражнениям суставы используют весь диапазон движений, растяжка улучшает осанку и спортивную выносливость, снижая риск возникновения боли и травм.
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Упражнение 1
Лягте на спину, медленно подтяните колени к груди.
Следите за тем, чтоб спина оставалась ровной.
Вытяните руки на полу, образуя букву Т.
Опустите колени к правой стороне тела, держите их вместе.
Задержитесь на пару секунд и сделайте то же на левую сторону. Повторите не менее 10 раз.
Упражнение 2
Лягте на спину. Согните ногу под углом 90 градусов и медленно начните её выпрямлять, тем самым растягивая её.
Вы можете помочь себе взяв полотенце или ремень, обернув его вокруг
голени, и держа руками за концы, когда нога находится в вытянутом положении.
Потом понятие ногу к груди, держа руки за коленями.
Держите ногу в течении нескольких минут, затем сделайте с противоположной ногой.
Упражнение 3 (Сфинкс)
Лягте на живот, лоб должен прикасаться к полу.
Потяните руки к груди так, как будто собираетесь сделать планку.
Медленно поднимите голову и грудь, при помощи рук поднимите туловище.Убедитесь, что ваши локти находятся прямо под плечами и ваш пупок ещё касается земли.
Растягивайтесь, пока не почувствуете давление в пояснице.
Задержитесь в этой позиции на некоторое время.опубликовано econet
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Источник: https://econet.ua/
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