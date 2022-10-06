Упражнения для просвета между бедрами

Ох уж этот «просвет»! Нет, не дорожный – между бедрами, из-за которого попа кажется более красивой, а ноги – еще стройнее. Ну, что тут скрывать? Все мы, женщины, мечтаем, чтобы между ногами был определенный промежуток, и бедра не терлись друг о друга. Ради этого многие готовы практически на все. Иногда на невозможное.

Ох уж этот «просвет»! Нет, не дорожный – между бедрами, из-за которого попа кажется более красивой, а ноги – еще стройнее.

Ну, что тут скрывать? Все мы, женщины, мечтаем, чтобы между ногами был определенный промежуток, и бедра не терлись друг о друга. Ради этого многие готовы практически на все. Иногда на невозможное.

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И хотя порой эта мания переходит все границы, давайте хотя бы предпринимать правильные (а главное, полезные для здоровья!) шаги для того, чтобы придать бедрам желаемую форму. Так что если вы хотите добиться красивых стройных ног, а главное – просвета между бёдрами – эти упражнения вам помогут!

Низкие приседания

Приседания – идеально для ног, особенно, для их внутренней части.

1. Расставьте ноги на ширину плеч, стопы полностью стоят на полу, носки чуть-чуть врозь.

2. Медленно начинайте приседать, «отклячив» попу назад.

3. Задержитесь в нижнем положении на несколько секунд.

4. Вернитесь в исходное положение.

Скользящий боковой выпад

Боковые выпады работают на ноги и ягодицы, а скользящие боковые выпады – еще и на промежуток между внутренними частями бедер.

1. Расставьте ноги на несколько сантиметров друг от друга, руки перед собой.

2. Перенесите вес на одну ногу и плавно «скользните» на бок второй ногой, в то же время приседая.

3. Медленно выпрямите ногу и повторите то же самое для второй ноги.

4. Десять подходов к каждой ноге и не халтурить!

Широкие приседания

1. Расставьте ноги широко, носки врозь.

2. Руки за голову.

3. Медленно приседайте так, чтобы колени не выходили за пределы носков.

4. Вы должны напоминать балерину, делающую плие.

Минимальная длительность этого упражнения – минута!

Ножницы

Это упражнение требует немало терпения и мотивации.

1. Ложимся на спину и поднимаем ноги под углом 90 градусов.

2. Расставляем ноги в положение буквы «V» и около минуты делаем ножницы.

Здесь главное – делать в комфортном для себя темпе – за нами никто не гонится. Чем больше сделаете, тем быстрее у вас появится просвет между ногами.

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Скрестный шаг

Все, что вам понадобится для этого — кроссовки, лестница и огромное желание иметь просвет.

Просто встаем лицом к лестнице и начинаем подниматься крест-накрест.

Доходим до верха и повторяем.

Подъем ног из положения лежа

1. Лягте на правый бок, равномерно распределяя вес по всему телу.

2. Попробуйте выпрямить ноги, положив их друг на друга.

3. Теперь медленно поднимайте и опускайте верхнюю ногу столько, сколько получится, 4. но, как минимум, в течение одной минуты!

4. Повторите то же самое с другого бока.

Завтра точно почувствуете весь эффект этого упражнения!

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Подъем бедер с напряжением

Чтобы выполнить это упражнение:

1. Лягте на пол, руки вдоль тела, колени согнуть.

2. Сожмите мышцы живота и ягодиц и медленно оторвите попу от пола, отталкиваясь ногами.

3. Ваше тело должно образовать небольшой мостик, но верхняя часть спины не должна отрываться от пола!

Чтобы похудеть в ногах, нельзя нацеливаться только на одну часть тела, но добавив к этим упражнениям кардионагрузки и тонизирующие тренировки, вы увидите заметные улучшения в области внутренней части бедер. Придерживайтесь своего тренировочного плана и увидите просвет между ног уже через пару месяцев!опубликовано econet.ru

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