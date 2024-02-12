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Победить простуду! Лечебный суп и еще несколько полезных рекомендаций

Источник: vitateva.ru 12 февраля 2024 5446
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Грипп, фарингит, бронхит, ринит. Как облегчить симптомы и помочь выздороветь быстрее?..

Победить простуду! Лечебный суп и еще несколько полезных рекомендаций

Грипп, фарингит, бронхит, ринит. Как облегчить симптомы и помочь  выздороветь быстрее? 

Мы рассмотрим сегодня самые эффективные методы комплиментарной медицины для профилактики и лечения простудных заболеваний. Начнем с профилактики, ведь, как известно, это самое оптимальное лечение! 

Хочу обратить ваше внимание на важность регулярного приема в этот период витамина С  и пробиотикаИз всего арсенала альтернативных средств, самое простое это использовать определенные продукты питания.  Ведь все равно в холодное время года  рекомендуется кушать суп каждый день, так пусть он станет не просто вкусной едой,  а способом повышения иммунитета.

Вот простой и действенный рецепт

Суп лечебный для повышения иммунитета

Ингредиенты:

  • Корень сельдерея
  • Корень петрушки
  • Грибы шиитаке – 2 штуки на 3-х литровую кастрюлю
  • Водоросли  комбо (ламинария – морская капуста) – 5-7 см на кастрюлю
  • Корень имбиря – небольшой кусочек, 2-3 см на кастрюлю
  • Морковь
  • Тапиока  или перловка  из расчета 1,5 столовые ложки на литр жидкости
  • Луковая смесь: лук порей + репчатый лук + зеленый лук – нарезать и потушить
  • до прозрачности в небольшом количестве оливкового  масла и воды.
  • К этому можно добавить другие овощи по желанию.

Победить простуду! Лечебный суп и еще несколько полезных рекомендаций

Способ приготовления:

Крупно нарезанные овощи, луковую смесь, крупу сложить в кастрюлю и отварить.

Добавить  специи по вкусу. Не добавлять суповую заправку. Только специи в чистом виде. 

Такой суп восстанавливает  силы  и укрепляет организм. Овощи, корни, грибы и водоросли пополняют запасы  необходимых витаминов и минералов.

Использование трав для профилактики простуды

Травы это мощное средство в арсенале альтернативной медицины. Поэтому лучше применять их по назначению специалиста – фитотерапевта или натуропата. 

Большинство трав используется в острой стадии болезни, но некоторые, с достаточно мягким действием, можно применять профилактически. 

Осторожно: фитотерапия противопоказана детям до 2- х лет. 

Общие  правила фитотерапии:

  • Все фитопрепараты лучше принимать  за 0,5 часа до еды. 
  • При приготовлении настоя из сухих трав используют воду температуры 70-80 градусов. То есть ее надо довести до кипения  и дать ей остыть минут 5. 

Победить простуду! Лечебный суп и еще несколько полезных рекомендацийДозировки примерно одинаковые.

  • Детям от 2- х до 6 – ти лет по 1 чайной ложке сухих трав / цветов на  стакан горячей воды. Детям  от 6 – ти до 12- ти лет – 2 чайные  ложки на стакан воды.
  • Детям старше 12 лет и взрослым - по 3 чайные ложки на стакан горячей воды.  

Принимать  настой детям по 1-2 столовые ложки 3-4 раза в день. 

Взрослым - по 0,5 стакана 2-3 раза в  день.

В качестве подсластителя можно использовать мед или кленовый сироп.

Для повышения защитных сил организма можно использовать корень Астрагала Пленчатого (Astragalus Memranaceus). Корень продается в сушеном виде в магазинах натуральных продуктов. Он хороший тоник для всего организма, обладает антибактериальной и противовирусной активностью. Его можно применять длительное время.

Корень добавляют в супы и другие блюда в начале варки. 

Можно использовать также спиртовые настойки. Они бывают разной концентрации. Поэтому принимая их, следуйте инструкции производителя. Детям желательно добавить спиртовую настойку в небольшое количество кипятка и остудить. Это  нейтрализует алкоголь.

Хотя Эхинацея (Echinacea) не применяется профилактически, в такой низкой дозировке в сочетании с остальными ингредиентами этого проверенного народного рецепта она будет очень полезна. 

Поскольку в этом рецепте есть мед его можно рекомендовать только детям старше 2- х лет. 

Противопоказанием является аллергия на мед. 

Ингредиенты:

  • 1 стакан меда
  • 1 стакан органического яблочного уксуса
  • 1 стакан натертого белого лука
  • 5 средних зубчиков чеснока
  • 10мл (2 чайные ложки) настойки эхинацеи

Способ приготовления:

Все перемешать и в закрытой посуде хранить в холодильнике. 

Сначала смесь будет белой, а затем потемнеет.
Перед употреблением взболтать или перемешать. На вкус вполне съедобно!

Для профилактики

  • Детям от 2-х до 6-ти лет принимать 1/5 чайной ложки в день, а во время болезни - то же количество 3-4 раза в день. 
  • Детям от 6-ти до 12-ти лет – по 1/2 чайной ложки 2 раза в день для профилактики и во время болезни 4-5 раз в день то же количество. 
  • Детям старше 12-ти лет и взрослым по 1 чайной ложке 2 раза в день для профилактики  и во время болезни 5-6 чайных ложек в день. 

Заболевания дыхательных путей

Очень часто длительные и тяжелые простуды начинаются с насморка. И если его удается быстро вылечить, то болезнь можно остановить. 

Часто насморк переходит в бронхит (воспаление слизистой оболочки бронхов).

Бронхит проявляется резким повышением температуры, слабостью, сухим кашлем, который через несколько дней становится влажным и начинает отделяться мокрота. Обычно бронхит длится 7-10 дней, но при слабом иммунитете может принять затяжной характер. 

Для смягчения симптомов бронхита используются Липовый цвет (Tilia) и Алтей лекарственный (Althaea). Они обладают отхаркивающим и противовоспалительным действием, тонизируют дыхательную систему. Запаривать и принимать их можно согласно общим правилам фитотерапии. 

Для облегчения кашля хорошо натирать грудную клетку мазью собственного приготовления из масла кунжута и сока имбиря. Для этого измельчают свежий  корень имбиря на мелкой терке и выжимают сок.

  • 1 чайная ложка сока на 1 столовую ложку кунжутного масла. 

Получается прекрасная согревающая смесь. Растирать 2-3 раза в день. 

Победить простуду! Лечебный суп и еще несколько полезных рекомендаций

Заболевания горла - ангина (тонзиллит), ларингит  и  фарингит

Острое воспаление горла - серьезная проблема. И даже если оно не вызывается стафилококковой или стрептококковой инфекцией, доставляет массу страданий.

При наличии инфекции, антибиотики являются необходимой мерой для того, чтобы избежать серьезных осложнений. Но облегчить состояние даже в этом случае можно с помощью натуральных средств. При заболеваниях горла, это, прежде всего полоскания. Рекомендуется полоскать горло каждые 1-2 часа.

Несколько вариантов растворов для полосканий:

Настой Шалфея ( Salvia )

  • Одну столовую ложку сухого шалфея залить стаканом горячей воды. Остудить до приятной температуры и процедить.

Раствор яблочного уксуса

  • Он готовится из одной чайной ложки яблочного уксуса и стакана  воды. 

Глотание такого раствора вполне допустимо и даже полезно. Так как при этом омывается задняя стенка горла. Если ребенку не нравится вкус, можно добавить немного рисового или обычного меда.

Эфирное масло лаванды

  • Эфирные масла не растворяются в воде, поэтому надо капнуть 2-3 капли масла лаванды  на 1/2 чайной ложки соли и растворить ее в стакане теплой воды.

Отвар красной свеклы 

  • Свеклу средних размеров помыть, залить водой и варить до мягкости под крышкой. Получившийся отвар охладить и полоскать им горло. 

Также интересно: Этот метод избавит вас от простуды за 4 часа​  

Самое эффективное и натуральное средство от респираторных заболеваний​

Снять боль в горле помогут специальные таблетки цинка для рассасывания.

Для скорейшего выздоровления  можно применять травы с антибактериальным и антивирусным действиемЕстественный путь к здоровью безопасен и эффективен. опубликовано econet​​​​​​​

Автор: Юлия Резникова

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ua/

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Комментарии (Всего: 1)
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      Александра

      Рецепты хорошие, сама себе похожий супчик варю, когда простываю, но дети такое вообще не едят. Им максимум мед с орешками нравится, и то его много нельзя, аллергены сплошные. Я своим морсы всякие варю, витамишек иммуно+ даю – эти жевательные мишки у нас вообще постоянно в обиходе. Такая весна холодная была, да и ковид нет-нет да появляется – витамин С, цинк и облепиха в такой прикольной форме выручают

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