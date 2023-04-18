Опоясывающий лишай: лечение натуральными средствами

Вирус попадает в организм и «засыпает», и однажды сложившиеся определенным образом условия вынуждают его выйти на поверхность.

Опоясывающий лишай — заболевание, имеющее те же самые корни, что и ветряная оспа. Вирус попадает в организм и «засыпает», и однажды сложившиеся определенным образом условия вынуждают его выйти на поверхность.

В нашей статье мы поговорим подробнее об этом заболевании и о натуральных способах его лечения.

Опоясывающий лишай: что следует знать

Заболевание проявляется в виде сыпи и пузырей, наполненных жидкостью, и приносит достаточно болезненные ощущения. Пузырьки появляются, главным образом, в области живота и спины. Заболевание вызывается тем же самым вирусом, что и ветряная оспа. Вирус может находиться достаточно долгое время в нервных окончаниях тела, никак не проявляя себя. Другое его название — опоясывающий герпес.

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Заболевание появляется тогда, когда по определенным причинам вирус вдруг «просыпается».

Причины могут быть разными:

ослабленная другими заболеваниями иммунная система, например, онкологией или ВИЧ,

перенесенная недавно пересадка органов,

недостаток витаминов,

стресс или нервные расстройства.

Заболевание затрагивает только людей, переболевших ветряной оспой (обе болезни вызывает один и тот же вирус, сначала он приводит к возникновению ветряной оспы, а затем как бы «засыпает» в организме). Ветряная оспа, или ветрянка, — очень распространенное заболевание у детей.

Начинается опоясывающий лишай с ощущения покалывания и жжения на коже туловища, а вскоре появляются язвочки и пузыри, наполненные жидкостью. Такая картина заболевания может продолжаться от одной до четырех недель. После чего начинается формирование корочек и пузыри заживают. После их заживления остаются шрамы.

Одна из особенностей болезни в том, что высыпания появляются на одной стороне тела, как правило, в области груди. В некоторых случаях пузыри могут появляться на поверхности бедер и на лице. Высыхание пузырей может сопровождаться неприятными постреливающими болевыми ощущениями.

Домашние способы лечения опоясывающего лишая

Влажная повязка. Когда высыпания прогрессируют, попробуй следующее средство: смочи полотенце холодной водой, выжми его и положи его на поврежденный участок кожи. Когда полотенце нагреется, сними компресс.

Добавь щепотку муки или кукурузного крахмала в воду во время приема ванной. Рекомендуется принимать такую ванную в течение 20 минут. Ежедневный прием такой ванной перед сном облегчает зуд и препятствует расчесыванию пораженных зон.

Еще один хороший способ — нанести на пораженных участки перекись водорода, не разбавляя ее. Наносить ее можно как при помощи ватного диска, так и пипетки (во избежание распространения инфекции).

В течение дня наноси на пораженные зоны мед или свежий сок лука-порея. Это поможет избавиться от зуда.

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Завари в стакане 50 г. вербены и дай настояться в течение 5 минут. Затем намочи в настое вербены платок из натуральной ткани и положи его на пораженный участок кожи. Как только платок высохнет, повтори указанную процедуру еще раз.

Смочи ватный диск несколькими каплями масла чайного дерева и аккуратно обработай им пораженные опоясывающим лишаем участки тела.

Положи в чашку две столовые ложки подорожника и залей кипящей водой. Хорошо закрой чашку и подожди, пока настой остынет. После этого намочи в настое подорожника вату и наложи компресс на пораженный участок.

Положи пучок листьев лопуха в кастрюлю и залей их 0,5 литра воды. Доведи воду до кипения и кипяти в течение 5 минут. Подожди, пока не остынет. После этого смочи в настое кусочек хлопковой ткани и наложи этот компресс на пораженную зону. Через полчаса компресс можно снять.

Приготовь одуванчиковый настой. Для этого положи пучок одуванчиков в кастрюлю и добавь в нее 1 литр воды. Кипяти в течение 15 минут. Принимай настой внутрь по три чашки в день.

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Щавелевый настой. Способ его приготовления следующий: положи в кастрюлю два пучка листьев щавеля и добавь 1 литр воды. Прокипяти в течение 10 минут и подожди, пока настой не остынет. После этого смочи в настое кусок ткани и положи его на пораженный участок.

Отвари половинку моркови, порежь ее и разотри до образования пюре. После этого нанеси на пораженные участки тела.

При опоясывающем лишае рекомендуется выпивать несколько чашек чая с лимоном — лимон обладает противовирусными свойствами. Таким образом ты сможешь предотвратить распространение вируса на другие части тела. Сохрани чайные пакетики в холодильнике для последующего их использования в качестве компрессов на пораженной заболеванием коже.

Приготовь домашний крем из семян острого перца и алоэ вера. Можешь также использовать любой другой натуральный крем, содержащий алоэ. Включи перец в свой ежедневный рацион, ведь содержащийся в нем капсаицин укрепляет защитные силы организма. Также в аптеках можно встретить и различные кремы, содержащие этот элемент.

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