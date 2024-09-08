Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Еда
  4. Изумительная утренняя каша из амаранта с курагой

Изумительная утренняя каша из амаранта с курагой

Источник: macrobiotica.ru 08 сентября 2024 6542
  • Рейтинг: 0.0 из 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Сохранить публикацию

Эта отличная утренняя каша обладает сильным вкусом и консистенцией, к которой нужно немного привыкнуть. Но вы полюбите ее, как только попробуете.

Изумительная утренняя каша из амаранта с курагой

Эта отличная утренняя каша обладает сильным вкусом и консистенцией, к которой нужно немного привыкнуть. Но вы полюбите ее, как только попробуете.

Ингредиенты: 

  • 8 абрикосов
  • 1 чашка натурального апельсинового сока
  • 1 чашка амаранта
  • 2 чашки воды
  • 2 столовых ложки натурального изюма
  • 1 щепотка соли

Изумительная утренняя каша из амаранта с курагой

Как приготовить: 

Вымочите абрикосы и изюм в апельсиновом соке по крайней мере в течение часа.

Нарежьте абрикос полосками среднего размера.

Смешайте фрукты с амарантом и водой в кастрюле и доведите до кипения.

Добавьте соль.

Накройте и уменьшите огонь. Поставьте пламяотражатель.

Варите 30 минут.

Консистенция будет вязкой и странной, но, думаем, вам она понравится.

Готовим с любовьюeconet

Это Вам будет интересно:

Цельные зерна: какие крупы НЕОБХОДИМО замачивать

Оригинальный суп-пюре из тыквы с апельсином

Источник: https://econet.ua/

*Статьи Эконет.ру предназначены только для ознакомительных и образовательных целей и не заменяет профессиональные медицинские консультации, диагностику или лечение. Всегда консультируйтесь со своим врачом по любым вопросам, которые могут у вас возникнуть о состоянии здоровья.
Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:
, чтобы видеть ЛУЧШИЕ материалы у себя в ленте!

еда каша абрикосы рецепты завтрак утро

Еще от macrobiotica.ru

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наши лучшие посты в telegram-канале ECONET (без рекламы)

     https://t.me/econeton

    Ждем Вас и любим!

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Ум богатеет от того, что он получает. Сердце - от того, что оно отдаёт. В. Гюго
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.