Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Здоровье
  4. Плантарный фасциит: Узнайте как облегчить боль при помощи простого средства!

Плантарный фасциит: Узнайте как облегчить боль при помощи простого средства!

Источник: steptohealth.ru 23 сентября 2022 6448
  • Рейтинг: 0.0 из 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Сохранить публикацию

Плантарный фасциит возникает, когда фасция воспаляется, это может происходить из-за перегрузки, растяжения или неудобной обуви.

Плантарный фасциит: Узнайте как облегчить боль при помощи простого средства!

Что же такое плантарный фасциит? Фасция представляет собой широкую связку, которая соединяет кости пятки с пальцами ног и формирует свод стопы.

Ее основная функция заключается в том, чтобы образовать естественный амортизатор в стопе, смягчающий удары при перемещении тела.

Плантарный фасциит возникает, когда фасция воспаляется, это может происходить из-за перегрузки, растяжения или неудобной обуви.

Также он распространен среди людей с избыточным весом и ожирением, так как лишний вес приводит к микротравмам в тканях.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

В большинстве случаев плантарный фасциит встречаются у взрослых людей от 40 до 70 лет, но, как правило, у спортсменов появляется и раньше.

Его основным симптомом является боль в ступне или пятке, хотя иногда она доходит до голеностопного сустава и пальцев ног.

Лечение основано на использовании анальгетиков и противовоспалительных средств, но его можно дополнить некоторыми упражнениями на растяжку.

Это можно сделать дома, при помощи теннисного мяча, который поможет расслабить и укрепить пострадавшие мышцы.

Плантарный фасциит: Узнайте как облегчить боль при помощи простого средства!

Далее мы подробно расскажем, какие упражнения можно делать с теннисным мячом.

Катаем мяч ногой

Такой массаж стопы теннисным мячом является одним из лучших упражнений для реабилитации и снятия боли.

Это одновременно массаж и растяжка, вы сами контролируете силу нажатия, чтобы уменьшить напряжение в подошвенной фасции.

Плантарный фасциит: Узнайте как облегчить боль при помощи простого средства!

Как его делать?

  • Сядьте на стул, держите спину прямо и положите ногу на теннисный мяч.
  • Слегка надавите на него ступней, делая движения вперед и назад, от носка к пятке.
  • Катайте мяч в течение 30 секунд, повторите упражнение с другой ногой.
  • Повторяйте упражнение 2 раза в день в течение 3-4 дней, чтобы облегчить боль.

Отжимание от стены

Для укрепления свода стопы полезно делать упражнения, которые работают на гибкость мышц и сухожилий.

Следующее упражнение поможет вам не только снять боль, но и укрепить свод стопы, голеностопный сустав и ноги.

Плантарный фасциит: Узнайте как облегчить боль при помощи простого средства!

Как его делать?

  • Встаньте к стене, упритесь в нее руками и прижмите мяч ногой.
  • Затем положите мяч под носок ноги, держа пятку плотно прижатой к полу.
  • Наклоните верхнюю часть тела к стене, чтобы усилить растяжку.
  • Сделайте 3 медленных вдоха и выдоха, отдохните и повторите еще 8 раз.

Стретчинг и расслабление

С помощью этого упражнения мы совместим дыхательную гимнастику с давлением на напряженную область.

Оно служит для улучшения циркуляции крови и уменьшения отеков.

Надавливая стопой на мяч, мы осуществляем массаж мягких тканей, что приносит немедленное облегчение.

Плантарный фасциит: Узнайте как облегчить боль при помощи простого средства!

Как его делать?

  • Снимите обувь, вытяните одну ногу вперед и обопритесь ею о мяч.
  • Надавите на мяч подушечкой у основания пальцев, но пока оставьте основную массу тела на задней ноге.
  • Замрите в этой позе, сделайте вдох и выдох, а затем перенесите весь вес на переднюю ногу.
  • Согните немного колено, удерживайте это положение в течение пяти секунд и примите исходное положение, снова перенеся вес на заднюю ногу.
  • Повторите это упражнение на обе ноги, делая по 5 повторений на каждую.

Точечное нажатие

Это упражнение позволит расслабить мышцы в нижней части ноги.

Для этого нужно просто поместить мяч чуть ниже места, где он сконцентрирована боль.

Плантарный фасциит: Узнайте как облегчить боль при помощи простого средства!

Как его делать?

  • Поместите теннисный мяч под подушечку стопы и нажмите и держите в течение 10 секунд.
  • Переместите мяч в верхнюю или нижнюю часть ноги, повторите упражнение.
  • Попробуйте начать с точек, находящихся около основания пальцев, и медленно перемещайте мяч к пятке.

Как вы можете заметить, простой теннисный мяч может стать лучшим инструментом для тренировки и укрепления ваших ног.

Также интересно: 6 простых упражнений, которые избавят от боли в ногах и ступнях  

5 рецептов от отечности и усталости ног

В случае травм, вальгусной деформации стопы (выпирающая косточка) или мозолей, упражнения с мячом принесут чувство облегчения, особенно в комбинации с другими методами лечения. Попробуйте сделать каждое из предложенных нами упражнений, точно следуя инструкциям, чтобы не усугубить проблему.опубликовано econet.ru

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

 

Источник: https://econet.ua/

*Статьи Эконет.ру предназначены только для ознакомительных и образовательных целей и не заменяет профессиональные медицинские консультации, диагностику или лечение. Всегда консультируйтесь со своим врачом по любым вопросам, которые могут у вас возникнуть о состоянии здоровья.
Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:
, чтобы видеть ЛУЧШИЕ материалы у себя в ленте!

нога стопа мышцы упражнение фасция здоровье

Еще от steptohealth.ru

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наш Telegram-канал. Подписывайтесь!

    https://t.me/econetru

     

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    В основном, свободу человек проявляет только в выборе зависимости. Герман Гессе
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.