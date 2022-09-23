Плантарный фасциит: Узнайте как облегчить боль при помощи простого средства!

Плантарный фасциит возникает, когда фасция воспаляется, это может происходить из-за перегрузки, растяжения или неудобной обуви.
Что же такое плантарный фасциит? Фасция представляет собой широкую связку, которая соединяет кости пятки с пальцами ног и формирует свод стопы.
Ее основная функция заключается в том, чтобы образовать естественный амортизатор в стопе, смягчающий удары при перемещении тела.
Плантарный фасциит возникает, когда фасция воспаляется, это может происходить из-за перегрузки, растяжения или неудобной обуви.
Также он распространен среди людей с избыточным весом и ожирением, так как лишний вес приводит к микротравмам в тканях.
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В большинстве случаев плантарный фасциит встречаются у взрослых людей от 40 до 70 лет, но, как правило, у спортсменов появляется и раньше.
Его основным симптомом является боль в ступне или пятке, хотя иногда она доходит до голеностопного сустава и пальцев ног.
Лечение основано на использовании анальгетиков и противовоспалительных средств, но его можно дополнить некоторыми упражнениями на растяжку.
Это можно сделать дома, при помощи теннисного мяча, который поможет расслабить и укрепить пострадавшие мышцы.
Далее мы подробно расскажем, какие упражнения можно делать с теннисным мячом.
Такой массаж стопы теннисным мячом является одним из лучших упражнений для реабилитации и снятия боли.
Это одновременно массаж и растяжка, вы сами контролируете силу нажатия, чтобы уменьшить напряжение в подошвенной фасции.
Для укрепления свода стопы полезно делать упражнения, которые работают на гибкость мышц и сухожилий.
Следующее упражнение поможет вам не только снять боль, но и укрепить свод стопы, голеностопный сустав и ноги.
С помощью этого упражнения мы совместим дыхательную гимнастику с давлением на напряженную область.
Оно служит для улучшения циркуляции крови и уменьшения отеков.
Надавливая стопой на мяч, мы осуществляем массаж мягких тканей, что приносит немедленное облегчение.
Это упражнение позволит расслабить мышцы в нижней части ноги.
Для этого нужно просто поместить мяч чуть ниже места, где он сконцентрирована боль.
Как вы можете заметить, простой теннисный мяч может стать лучшим инструментом для тренировки и укрепления ваших ног.
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В случае травм, вальгусной деформации стопы (выпирающая косточка) или мозолей, упражнения с мячом принесут чувство облегчения, особенно в комбинации с другими методами лечения. Попробуйте сделать каждое из предложенных нами упражнений, точно следуя инструкциям, чтобы не усугубить проблему.опубликовано econet.ru
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Источник: https://econet.ua/
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