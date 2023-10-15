Этот простой рецепт поможет очистить организм от паразитов

Паразиты не только способны вызвать расстройства пищеварения, но и спровоцировать множество других проблем. Так, они могут привести к изменению нашего настроения и стать причиной нервного напряжения. Когда речь заходит о том, что кому-то необходимо очистить организм от паразитов, многие люди бросают на «жертву» косые взгляды. Ведь до сих пор многие из нас верят, что паразиты — проблема, которая встречается исключительно у жителей стан третьего мира и животных.

Паразиты не только способны вызвать расстройства пищеварения, но и спровоцировать множество других проблем. Так, они могут привести к изменению нашего настроения и стать причиной нервного напряжения.

Когда речь заходит о том, что кому-то необходимо очистить организм от паразитов, многие люди бросают на «жертву» косые взгляды. Ведь до сих пор многие из нас верят, что паразиты — проблема, которая встречается исключительно у жителей стан третьего мира и животных.

Это не так. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), более 3 миллиардов жителей земного шара сталкиваются с этой проблемой.

Паразиты являются одной из наиболее частых причин обращения людей за консультацией в медицинские учреждения. И это несмотря на то, что большинство из нас даже не подозревает, что является их носителями. Это легко объясняется тем, что наличие паразитов в организме человека протекает бессимптомно.

Проблемы начинаются, когда паразиты начинают активно размножаться, а в организме человека создаётся благоприятная среда для их выживания.

В нашей сегодняшней статье нам хотелось бы подробнее поговорить на эту тему и поделиться с тобой рецептом средства для изгнания паразитов всего из двух ингредиентов.

Что представляют собой кишечные паразиты?

Паразиты — микроорганизмы, которые живут внутри организма человека или на его поверхности, питаясь за его счёт. Кишечные паразиты — микроорганизмы, которые паразитируют в кишечнике человека и других млекопитающих.

Их можно разделить на две группы: простейшие (лямблии) и глисты (аскариды и солитеры). В организм человека они попадают вместе с заражённой пищей и водой.

Как правило, чаще всего от паразитов страдают дети. Но при этом к группе риска можно отнести любого человека, если он находится в антисанитарных условиях.

Каковы симптомы паразитарной инфекции?

Как правило, паразитарную инфекцию сложно диагностировать по одним лишь симптомам, так как часто их можно спутать с признаками других заболеваний.

Безусловно, это вовсе не означает, что подобные симптомы стоит игнорировать. Ведь внимательное отношение к ним позволит назначить более подходящее лечение.

Наиболее частыми симптомами паразитарной инфекции являются:

Низкий или слишком высокий аппетит, который не влияет на набор или потерю веса

Нарушения сна и чувство усталости

Нервное напряжение и тревожность

Воспаление глаз

Аллергия и непереносимость пищевых продуктов, сопровождающиеся запором или диареей

Затруднённое пищеварение

Синдром раздражённого кишечника и частые боли в желудке

Зуд в области кончика носа, глаз и ануса

Частые головные боли

Высыпания, прыщи, акне

Мышечные судороги, онемение рук и ног

Не стоит забывать о том, что при наличии паразитов в кишечнике окончательный диагноз поставить способен только медицинский специалист. Поэтому если ты подозреваешь у себя паразитарную инфекцию, лучше не откладывать визит к врачу.

Если диагноз врача подтвердил наличие паразитов в кишечнике, очень важно незамедлительно пересмотреть своё питание и максимально сократить употребление сахара и полуфабрикатов.

Дополнить лечение, назначенное врачом, тебе помогут натуральные средства, которые благотворно воздействуют на пищеварение, не вызывая при этом побочных эффектов.

Одним из средств, которые помогают очистить организм от паразитов, является рецепт из гвоздики и льняного семени. В последнее время это средство набирает популярность из-за своей эффективности в борьбе с подобными микроорганизмами.

Используемые при его приготовлении ингредиенты обладают противовоспалительными, антибактериальными и антипаразитарными свойствами.

Его применение убережёт тебя от осложнений, которые могут возникать при отсутствии надлежащего лечения паразитарных инфекций.

О пользе гвоздики

Гвоздика способно бороться с бактериями, а также облегчать спазмы и боли. Содержащийся в ней эвгенол защищает от образования тромбов, предохраняя нас таким образом от заболеваний сердца.

Гвоздика отличается высоким содержанием таких питательных веществ, как:

Витамин В

Витамин К

Калий

Кальций

Магний

Жирные кислоты омега 3

Гвоздику используют при лечении различных заболеваний, например:

Диарея

Холера

Туберкулёз

Малярия

Грибковые и бактериальные инфекции

Полезные свойства семян льна

Льняное семя часто называют сверхпитательным продуктом. Это объясняется тем, что семена льна отличаются высокой концентрацией различных питательных веществ.

Они содержат жирные кислоты, диетическую клетчатку и большое количество антиоксидантов. Все эти вещества благотворно воздействуют на работу нашей пищеварительной системы.

Также льняное семя обладает высокой способностью абсорбировать другие вещества, в том числе и токсины, содержащиеся в кишечнике. Поэтому можно смело утверждать, что семена льна помогают очищать кишечник, а вместе с ним и весь наш организм, от шлаков.

При этом льняное семя не является агрессивным элементом по отношению к желудку и защищает бактериальную микрофлору кишечника, помогая ей бороться с вредными веществами и микроорганизмами.

Как приготовить средство от паразитов из гвоздики и семян льна?

Этот очищающий рецепт не только позволит тебе очистить кишечник от паразитов, но и поможет сбросить вес.

Принимать средство следует на протяжении 3 дней. В некоторых случаях терапия может продлеваться до 7 дней.

Ингредиенты

1 столовая ложка гвоздики (12 г.)

10 столовых ложек льняного семени (100 г.)

Приготовление

Насыпь ингредиенты в кофемолку и измельчи их в порошок.

Употребление

Каждое утро принимай по две столовых ложки получившегося порошка.

При желании можешь разводить средство прохладной водой или добавлять его в завтрак.

Продолжай лечение в течение 3-7 дней, после этого сделай паузу на 3-7 дней и повтори курс.

Повторяй лечение каждые три месяца или прибегай к нему каждый раз при возникновении необходимости.

Для усиления эффекта во время лечения рекомендуется пить большое количество воды.

Не забывай следить за гигиеной для избежания повторного заражения паразитами.

Если у тебя есть домашние животные, рекомендуется время от времени обращаться в ветеринарную клинику для их обследования. Помни, что наши четвероногие друзья также могут являться переносчиками этих микроорганизмов.опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet