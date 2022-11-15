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Сухая кожа: 5 рецептов натуральных увлажняющих средств

Источник: steptohealth.ru 15 ноября 2022 5640
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Чрезмерно сухая кожа может быть в любой зоне тела, и это увеличивает риск развития более серьезных кожных заболеваний. К счастью, есть некоторые натуральные решения, которые помогут ускорить ее естественное восстановление, не прибегая к синтетическим продуктам.

Сухая кожа: 5 рецептов натуральных увлажняющих средств

В то время, как одни из нас больше озабочены эстетическими вопросами, другие знают, что здоровая кожа имеет важное значение для предотвращения развития заболеваний и инфекций.

К сожалению, мы все, как правило, страдаем от последствий ультрафиолетовых лучей, токсинов окружающей среды и самых разнообразных факторов, ухудшающих состояние кожи.

Из-за этого часто нарушается баланс производства кожного сала, и она начинает выглядеть сухой, грубой и на ней даже могут появиться небольшие трещины.

Чрезмерно сухая кожа может быть в любой зоне тела, и это увеличивает риск развития более серьезных кожных заболеваний.

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К счастью, есть некоторые натуральные решения, которые помогут ускорить ее естественное восстановление, не прибегая к синтетическим продуктам.

Далее мы раскроем рецепты, наиболее подходящие для каждой части тела, принимая во внимание, что структура кожи и потребности на разных участках могут различаться.

Узнайте их все!

1. Натуральный крем, который поможет если у вас сухая кожа лица

Этот натуральный крем для лица сочетает в себе полезные свойства таких ингредиентов, как авокадо, миндальное масло и витамин Е.

Они содержат незаменимые жирные кислоты и антиоксиданты, которые помогают восстановить естественную влагу сухой кожи и увеличить ее эластичность.

Постоянное использование крема поможет смягчить кожу и создаст защитный барьер от воздействия свободных радикалов, которые ускоряют старение.

Сухая кожа: 5 рецептов натуральных увлажняющих средств

Ингредиенты:

  • ½ авокадо
  • 2 столовые ложки миндального масла (32 г)
  • 2 капсулы витамина Е

Как его приготовить:

  • Разотрите мякоть половины авокадо и смешайте ее с миндальным маслом и двумя капсулами витамина Е.
  • После получения однородной пасты, нанесите ее на предварительно очищенную кожу лица и оставьте на 30 минут.
  • Смойте теплой водой, используйте это средство каждый вечер.

2. Увлажняющий бальзам для сухих губ

Нежная кожа губ имеет тенденцию к сухости, поскольку она подвергается агрессивному воздействию окружающей среды, обезвоживанию и химическим веществам.

Этот простой домашний бальзам обеспечит ее питательными веществами, такими как незаменимые жирные кислоты и витамин Е, которые восполнят естественную влагу, облегчая удаление омертвевших клеток кожи.

Ингредиенты:

  • 2 столовые ложки какао-масло (30 г)
  • 2 столовые ложки масла лесного ореха (32 г)
  • 6 капель масла лаванды

Как его приготовить:

  • Растопите масло какао на водяной бане и смешайте его с ореховым маслом и маслом лаванды.
  • Подождите, пока бальзам не затвердеет и применяйте его два раза в день.

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3. Натуральный бальзам для сухой кожи рук

Свойства этого домашнего крема для рук устранят сухость и помогут уменьшить пигментные пятна, которые обычно появляются с возрастом.

Сухая кожа: 5 рецептов натуральных увлажняющих средств

Ингредиенты:

  • 1 столовая ложка овсяных хлопьев (10 г)
  • столько же натурального йогурта (12,5 г)
  • 1 столовая ложка лимонного сока (10 мл)
  • 1 чайная ложка миндального масла (5 г)

Как его приготовить:

  • Смешайте все ингредиенты в миске до получения густой пасты.
  • Нанесите ее на руки и оставьте на 15 минут.
  • Смойте теплой водой.
  • Используйте это средство три раза в неделю.

4. Натуральный увлажняющий крем для локтей и коленей

Кроме того, что на этих участках у нас постоянно сухая кожа, локти и колени, как правило, темнеют из-за накопления мертвых клеток.

Для того, чтобы улучшить их внешний вид как можно скорее, стоит попробовать следующее средство с отшелушивающими и увлажняющими свойствами.

Ингредиенты:

  • 1 столовая ложка кокосового масла (15 г)
  • 1 столовая ложка меда (25г)
  • 10 капель лимонного сока

Как его приготовить:

  • Смешайте все ингредиенты и нанесите продукт нежным круговым массажем.
  • Подержите в течение 10 минут и ополосните.
  • Используйте это средство, по крайней мере, 3 раза в неделю.

5. Натуральный крем для ног

Из-за постоянного бритья, воздействия химических веществ и недостаточного потребления воды часто кожа на наших ногах выглядят тусклой и сухой.

Этот натуральный увлажняющий крем сочетает в себе три отличных ингредиента, которые помогут восстановить нежную кожу и дать ей дополнительное питание.

Помимо того, что сухая кожа будет увлажнена, этот крем поможет уменьшить такие эстетические проблемы как целлюлит или растяжки.

Сухая кожа: 5 рецептов натуральных увлажняющих средств

Ингредиенты:

  • 2 столовые ложки кокосового масла (30 г)
  • 1 столовая ложка какао-масла (10 г)
  • 1 столовая ложка геля алоэ вера (15 г)

Как его приготовить:

  • Разогрейте кокосовое масло и масло какао на водяной бане.
  • Измельчите гель алоэ вера в блендере и добавьте его к смеси масел.
  • Когда все ингредиенты хорошо перемешаются, дайте крему постоять, пока он не затвердеет.
  • После того, как он будет готов, наносите его на кожу ног перед сном.

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Самое удивительное лекарство для кожи: вы будете СВЕТИТЬСЯ!

Помните, что в дополнение к эффекту от этих натуральных средств, вам следует увеличить ежедневное потребление воды и пищевых продуктов с высоким содержанием антиоксидантов. Это обеспечит гидратацию организма изнутри и поможет защитить кожу.опубликовано econet.ru

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Источник: https://econet.ua/

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