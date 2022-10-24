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Патология позвоночника начинается со стоп

Источник: vk.com 24 октября 2022 6746
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Все считают, что при стоянии человек опирается на стопы. На самом деле это не так. При стоянии человек опирается только на наружный и поперечный своды стопы. Внутренняя часть стопы, не касающаяся поверхности земли, называется сводом стопы. Основная функция свода стопы – обеспечение равновесия при вертикальном положении туловища человека. 

Патология позвоночника начинается со стоп

Без преувеличения можно сказать, что патология позвоночника начинается со стоп. Влияние современной цивилизации – ежедневный контакт с жесткими поверхностями тротуаров, плохая обувь, вызывающая растяжение связок и смещение костей стопы, – привело к тому, что до 80 % населения Земли страдают плоскостопием. 

Плоскостопие разделяется на продольное, когда уплощается продольный свод стопы, и поперечное – при уплотнении поперечного свода стопы. При опускании поперечного свода стопы большой палец поворачивается внутрь. Поперечное плоскостопие может выражаться в наличии так называемой широкой стопы с большими пальцами, повернутыми наружу. 

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Человек создан природой как гармоничное существо, при этом огромное значение имеет симметрия правой и левой половин тела. Малейшая неравномерность в этой симметрии – и страдает позвоночник. Неравномерность сводов правой и левой стоп, разная длина ног, перекос таза, который должен стоять симметрично из-за вертикального положения туловища в пространстве, – и образуется компенсаторное искривление в сторону в поясничном отделе позвоночника, т. е. постепенно формируется сколиотическая болезнь. 

Хождение босиком – самый лучший способ укрепления всех тканей стопы. Особенно полезно ходить по песку, повторяющему все формы подошвы и свода стопы. Если такой возможности нет, то рекомендуется утром после сна и вечером после работы ходить по квартире босиком. 

Патология позвоночника начинается со стоп

На стопе имеются активные точки, стимулирующие работу внутренних органов и тканей человеческого организма. 

При необходимости долго стоять рекомендуется: 

  • • менять позу примерно каждые 10 мин; 

  • • опираться по очереди на каждую ногу, чтобы вес тела на них приходился попеременно; 

  • • менять положение ног – ходить на месте, поочередно двигать ногами, перенося тяжесть тела с пяток на носки. 

При усталости ног рекомендуется следующее упражнение. 

Заложить ногу на ногу, средним пальцем руки выполнять медленные круговые вращательные движения против часовой стрелки (по типу вкручивания шурупа) в точке на внутреннем своде стопы, как показано на рисунке. «Вкручивание» проводить в течение 1–1,5 мин, перерыв 1–2 мин, повторить 3–6 раз.опубликовано econet.ru

А. Ситель, "Всё о позвоночнике для тех, кому за… Свобода движений без таблеток и лекарств."

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Источник: https://econet.ua/

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здоровье ноги плоскостопие позвоночник

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