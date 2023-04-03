Квадратное дыхание для восстановления оптимального мышечного напряжения

Техника "Квадратное дыхание" это очень простая дыхательная техника, которая используется для быстрого входа в спокойное состояние. Она позволяет перейти из любого позитивного или негативного в нейтральное состояние

Техника "Квадратное дыхание" это очень простая дыхательная техника, которая используется для быстрого входа в спокойное состояние. Она позволяет перейти из любого позитивного или негативного в нейтральное состояние. Помогает успокоиться на важных встречах, перед публичными выступлениями. Убирает мандраж и волнение.

Благодаря своей простоте не требует никаких особых навыков. И совершенно замечательна тем, что если вы ее выполняете на людях, никто даже и не заподозрит, что вы делаете какую-то там технику.

Примечательно, что об этом же дыхании писал Макс Фрай в своих замечательных книгах про Ехо. Вообще есть такие замечательные книги, старое доброе фэнтези, где можно найти крупицы и зёрнышки очень полезных и вполне магических знаний и практик. Я с детства очень любила находить такие вот зёрнышки и отделять их от плевел. Но это так, лирическое отступление.

Так вот, у Макса Фрая есть замечательный во всех отношениях персонаж - сэр Шурф Лонли-Локли - гений самоконтроля, "Мастер, Пресекающий Ненужные Жизни", "Истина в Последней Инстанции" (это должности такие).

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Внимательные читатели помнят, что Фрай на протяжении всей серии "Лабиринты Ехо" намекал на некие дыхательные упражнения, благодаря которым сэр Шурф стал тем, кем он стал, а главный герой - сэр Макс - использовал их в качестве последнего средства, когда ему становилось совсем уж плохо.

В книге "Ворона на мосту" оказалось, что это дыхание по квадрату. Разумеется, его не Макс Фрай выдумал, и даже не НЛПёры (разве что Джон Гриндер обратил внимание что оно каким-то непостижимым образом выравнивает активность левого и правого полушарий головного мозга). Скорее всего это дыхание относится к древним практикам, в йоге есть очень похожие упражнения.

Теперь, собственно, упражнение. Оно называется "квадратное дыхание” и оно ОЧЕНЬ ПРОСТОЕ.

Пошаговое описание:

1. Примите удобную позу стоя или сидя (можно закрыть глаза).

2. Сделайте вдох, одновременно считая про себя: «один, два, три, четыре» или «тысяча один, тысяча два, тысяча три» (как вам удобнее считать)

3. Задержите воздух в себе, одновременно считая про себя: «один, два, три, четыре» или «тысяча один, тысяча два, тысяча три»

4. Сделайте выдох, одновременно считая про себя: «один, два, три, четыре» или «тысяча один, тысяча два, тысяча три».

5. Задержите дыхание, одновременно считая про себя:«один, два, три, четыре» или «тысяча один, тысяча два, тысяча три».

Вдох, выдох и пауза примерно равны друг другу по длительности, нормальный, комфортный для большинства ритм – примерно 4-6 секунд.

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Дышать по вышеприведённой схеме можно от нескольких раз до нескольких минут (до 10-ти минут утром и вечером например). Вдох, выдох и пауза равны друг другу по длительности, нормальный, комфортный для большинства ритм – примерно 4-6 секунд.

Такое дыхание позволяет восстановить оптимальное мышечное напряжение. Оно применяется для тренировки фри-дайверов, людей, ныряющих без акваланга. Расслабленность помогает им потреблять меньше кислорода и дольше находиться под водой.

Поставьте таймер и дышите. Если вам сложно сконцентрироваться, вы можете попросить кого-то руководить вами: партнёр водит рукой по квадрату и командует "вдох, пауза, выдох, пауза, вдох…”, а вы очень честно выполняете. И дышите, дышите, дышите ... опубликовано econet

Автор Алиса Левенберг

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