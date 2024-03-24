15 лучших продуктов, содержащих витамин В2 (рибофлавин)

Рибофлавин, или витамин В2, играет важную роль для здоровья. Он необходим для липидного и углеводного обмена, функции нервной системы и сердечной мышцы, для зрения, кожи, слизистых оболочек, ногтей и волос. Какие продукты являются богатым источником рибофлавина?
Рибофлавин (витамин В2) - это вещество, которое работает в энергообмене. С его помощью организм эффективно использует остальные витамины комплекса В. Рибофлавин является ключевым компонентом двух коферментов – FMN и FAD. Коферменты необходимы организму для производства энергии, поддержки клеточных функций. Витамин В2 способствует поддержанию оптимального показателя гомоцистеина в крови. Рибофлавин нужен для здоровой кардиологической функции, оберегает от мигрени и развития злокачественных новообразований. В каких продуктах питания содержится В2?
Как обеспечить организм рибофлавином при помощи ежедневного меню? Вит-н В2 преимущественно содержится в мясе и молокопродуктах. Но есть и дополнительные пищевые источники необходимого нам рибофлавина.
Эти продукты рекомендуется внести в пищевой протокол, чтобы удовлетворить потребность в витамине В2.
(1 чашка вмещает 220 г)
Так как В2 – это растворимый в воде витамин, вероятность токсичного воздействия сводится к нулю: его избыток просто выводится из организма с уриной.
Безусловно, рибофлавин можно получать в составе диетических добавок. Но ведение в пищевой рацион продуктов с высокой концентрацией вит-на В – отличная стратегия позаботиться о своем здоровье. Дело в том, что пищевые продукты, богатые витаминами комплекса В, имеют в составе широкий спектр других необходимых витаминов и микроэлементов.опубликовано econet
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