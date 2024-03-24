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15 лучших продуктов, содержащих витамин В2 (рибофлавин)

Автор: Econet 24 марта 2024 6428
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Рибофлавин, или витамин В2, играет важную роль для здоровья. Он необходим для липидного и углеводного обмена, функции нервной системы и сердечной мышцы, для зрения, кожи, слизистых оболочек, ногтей и волос. Какие продукты являются богатым источником рибофлавина?

15 лучших продуктов, содержащих витамин В2 (рибофлавин)

Рибофлавин (витамин В2) - это вещество, которое работает в энергообмене. С его помощью организм эффективно использует остальные витамины комплекса В. Рибофлавин является ключевым компонентом двух коферментов – FMN и FAD. Коферменты необходимы организму для производства энергии, поддержки клеточных функций. Витамин В2 способствует поддержанию оптимального показателя гомоцистеина в крови. Рибофлавин нужен для здоровой кардиологической функции, оберегает от мигрени и развития злокачественных новообразований. В каких продуктах питания содержится В2?

15 продуктов-чемпионов по содержанию витамина В2 

Как обеспечить организм рибофлавином при помощи ежедневного меню? Вит-н В2 преимущественно содержится в мясе и молокопродуктах. Но есть и дополнительные пищевые источники необходимого нам рибофлавина.

Эти продукты рекомендуется внести в пищевой протокол, чтобы удовлетворить потребность в витамине В2.

  • Печень говядины – 85 г: 3 мг (168% суточной потребности).
  • Йогурт (без добавок) – 1 чашка: 0,6 мг (34% суточной потребности).
  • Молоко – 1 стакан: 0,4 мг (26% суточной потребности).
  • Шпинат – 1 чашка (готовый к употреблению): 0,4 мг (25% суточной потребности).
  • Миндальные орехи – 28 г: 0,3 мг (17% суточной потребности).
  • Вяленые томаты – 1 стакан: 0,3 мг (16% суточной потребности)
  • Яйцо – 1 (крупного размера): 0,2 мг (14% суточной потребности).
  • Фета – 28 г: 0,2 мг (14% суточной потребности).
  • Ягненок –  85 г: 0,2 мг (13% суточной потребности).
  • Киноа – 1 чашка (готовая к употреблению): 0,2 мг (12% суточной потребности).
  • Чечевица –  1 чашка (готовая к употреблению): 0,1 мг (9% суточной потребности).
  • Грибы – полстакана: 0,1 мг (8% суточной потребности).
  • Тахини – 2 ст. лож.: 0,1 мг (8% суточной потребности).
  • Океанический лосось – 85 г: 0,1 мг (7% суточной потребности).
  • Фасоль – 1 чашка (готовая к употреблению): 0,1 мг (6% суточной потребности)

(1 чашка вмещает 220 г)

15 лучших продуктов, содержащих витамин В2 (рибофлавин)

Так как В2 – это растворимый в воде витамин, вероятность токсичного воздействия сводится к нулю: его избыток просто выводится из организма с уриной.  

Безусловно, рибофлавин можно получать в составе диетических добавок. Но ведение в пищевой рацион продуктов с высокой концентрацией вит-на В – отличная стратегия позаботиться о своем здоровье. Дело в том, что пищевые продукты, богатые витаминами комплекса В, имеют в составе широкий спектр других необходимых витаминов и микроэлементов.опубликовано econet

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Источник: https://econet.ua/

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