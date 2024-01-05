15 причин полюбить продукты, богатые селеном

Одним из наиболее важных факторов, которые влияют на работу всех органов и систем человека, является правильный баланс микроэлементов в организме. В ВОЗ (Всемирной Организации Здравоохранения) в 1980 году селен был признан, как один из незаменимых элементов, который обязательно должен присутствовать в питании. Давайте ознакомимся с воздействием, которое оказывает этот «лунный элемент» (Селена – богиня луны) на человеческий организм.

Почему селен важен для организма

1. Мощный антиоксидант.

Элемент Селен – это вещество, которое способно помешать свободным радикалам (молекулы которых обладают разрушительной активностью) повреждать клеточную структуру нашего организма. Клетки-радикалы образуются в результате обмена веществ, но неправильный образ жизни (курение, алкоголь, стресс), вызывает их переизбыток и отравление организма.

2. Сильный иммуномодулятор.

Селен способен во много раз усилить защитные силы человека. При нормальном количестве этого вещества, на 77% снижается риск возникновения эндокринных расстройств организма. Общий уровень заболеваемости понижается почти на 50%. Лунный элемент способен обезопасить от переизбытка ультрафиолета, вирусных и бактериальных инфекций, он успешно нейтрализует действие химических веществ, вызывающих аллергические реакции.

3. Синтезатор гормонов.

Минерал активно участвует в выработке гормонов поджелудочной и щитовидной желез. Его правильное употребление способствует повышению общего тонуса организма.

4. Улучшает клеточное питание.

Селен защищает от повреждения и обеспечивает необходимой энергией слизистую оболочку пищеварительного тракта, ускоряет ее регенерацию. Он восстанавливает кислотно-щелочной баланс, нормализует работу пищевых ферментов и кишечную микрофлору.

5. Антимутаген и радиопротектор.

Микроэлемент препятствует возникновению онкологических, генетических заболеваний, раннего старения, защищает организм от разрушительного воздействия радиационного облучения и токсических веществ. Оптимизирует функции органических веществ, которые поддерживают жизненно важные системы организма.

6. Блокатор патогенов.

Селен препятствует активному размножению и распространению плесневых грибков. Защищает печень от токсинов, которые ими вырабатываются.

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7. Снижает сердечные патологии.

Элемент содействует правильной работе сердца и сосудистой системы. Дефицит селена увеличивает вероятность развития коронарной болезни сердца на 70%. Употребление вещества в необходимой дозировке, используется в профилактике инфаркта и инсульта, понижает риск патологий сердца и сосудов в 2,5 раза.

8. Способствует здоровью матери и ребенка.

Употребление селена беременной женщиной, снижает угрозу появления врожденных пороков развития у плода, риск преждевременных родов. Дефицит элемента вызывает слабость родовых сил. Его присутствие также влияет на процесс лактации и качество молока.

9. Участвует в работе опорно-двигательной системы.

Селен входит в состав лекарств, которые применяют при заболеваниях позвоночника и суставов: остеохондрозе, артрозе, дистрофии суставов. Он участвует в формировании хрящевой ткани и способствует улучшению подвижности опорно-двигательного аппарата.

10. Улучшает функции половых органов.

Микроэлемент значительно продлевает половую активность мужчин и снижает риски бесплодия.

11. Снижает риск злокачественных заболеваний.

Американскими учеными Национального института онкологии было проведено исследование, которое установило, что при суточной дозе селена - 200 мг, снижается риск рака простаты на 68%. У жителей Финляндии, которые употребляли селен в достаточном количестве, число онкологических заболеваний снизилось в 1,8 раз. Включение в рацион продуктов, содержащих селен, уменьшает риск рака легких, простаты, кишечника, женских репродуктивных органов.

12. Выводит соли тяжелых металлов.

Вещество помогает выводить из организма ртуть, свинец, марганец, кадмий и другие токсические соединения. Успешно применяется при работе во вредных условиях.

13. Помогает в лечении ряда заболеваний.

Препятствует развитию бронхо-легочных процессов. Помогает в излечении дерматологических нарушений, артрита, псориаза.

14. Стимулирует формирование новых клеток

Участвует в производстве клеток синтезирующих инсулин, улучшает работу поджелудочной железы и обмен веществ. Помогает в терапии сахарного диабета, повышает чувствительность организма к инсулину.

15. Активизирует мыслительные процессы.

Сочетание микроэлемента с витамином С улучшает память, мыслительные процессы, настроение. Применяется в качестве профилактики рассеянного склероза.

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Симптомы передозировки селена

Чрезмерное употребление витаминов и микроэлементов, зачастую более опасно, чем их недостаток. Селен не является исключением из этого правила.

При переизбытке селена, возможны следующие симптомы:

расстройства пищеварительной системы: резкий запах изо рта, тошнота, рвота, жидкий стул;

сонливость, повышенная утомляемость, нервозность;

заболевания кожи – гиперемия, высыпания, раздражение, выпадение волос;

нарушение функций печени и почек, щитовидной железы;

плохая сворачиваемость крови;

расстройства мочеполового аппарата (удлиняется менструальный цикл, понижается активность сперматозоидов).

Передозировка селена более часто возникает, при употреблении соединений, не являющихся органическими.

Продукты, содержащие селен

Рекордсменами по содержанию селена являются бразильские орехи - до 1530. Второе место занимают свиные почки – 270, третье – омары – 130. Много его содержится в морепродуктах и жирной морской рыбе (тунце, сардинах, сельди, камбале). Также, селен есть в свином мясе и сале, яичном желтке, сыре, куриной грудке.

При термической обработке, количество селения не уменьшается, но переходит в бульон при варке. Снижается при размораживании продуктов. Следует помнить, что усвоению микроэлемента препятствуют сладости.

Больше всего минерала находится в мясных и рыбных продуктах, поэтому недостаток селена чаще характерен для вегетарианцев. Быстро восполняет дефицит селена чеснок, пивные дрожжи. Из этих продуктов он усваивается в биоактивной форме и намного легче.опубликовано econet

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