15 рецептов лечения бронхита травами

Бронхит бывает острый и хронический. Сопровождается кашлем с мокротой, повышением температуры тела, одышкой. Причинами бронхита являются инфекции, загрязненность окружающей среды, курение, охлаждение. Существенное значение в возникновении бронхита имеет охлаждение организма, влияние резких колебаний температуры, длительное пребывание под холодным дождем в ветреную погоду, в связи с чем высокая заболеваемость наблюдается весной и осенью

Возникновению бронхита способствуют курение, прием алкоголя, ослабление организма после перенесенного заболевания, другие хронические болезни. В некоторых случаях бронхит может развиться на фоне аллергии, например, на пыль, пыльцу растений, химические вещества. Невозможно лечиться от бронхита, перенося болезнь «на ногах». Лечение бронхита у взрослых возможно только на условиях постельного или полупостельного режима. Часто люди даже не подозревают, что маской бронхита у них развивается онкологическая патология или туберкулез.

Целебные рецепты при бронхите

1. 3–4 г сушеных листьев сельдерея залить 1 литром кипятка и настаивать 8 часов, профильтровать. Употреблять 3 раза в день по 1 ст. ложке.

2. Приготовить сок из корня сельдерея и употреблять перед едой 3 раза в день по 1–2 ч. ложки.

3. Трава или корни сельдерея: 3 ст. ложки залить 1 л кипятка и настаивать до остывания, после чего процедить. Готовый настой принимать по 2 ст. ложки по 3 раза в сутки за час до еды, в течение 10 дней.

4. Рецепт:

Мед (желательно липовый) – 1,3 кг,

листья сельдерея – 1 стакан,

мелко нарубленные листья алоэ – 1 стакан,

оливковое масло – 200 г,

березовые почки – 150 г,

цветки липы – 50 г.

Сорванные и промытые в кипяченой воде листья алоэ положить на десять дней в холодное темное место. Затем растопить мед и положить измельченные листья алоэ, смесь хорошо пропарить, отдельно в двух стаканах воды заварить березовые почки и цветки липы, прокипятить 1–2 минуты, влить процеженный и отжатый отвар в остывший мед, размешать и разлить в две бутылки, добавив в каждую поровну оливковое масло.

Хранить в прохладном месте. Принимать по 1 ст. ложке 3 раза в день при кашле, перед употреблением взбалтывать.

5. Сбор:

300 г меда,

0,5 стакана воды,

листья сельдерея и лист мелко нарезанного алоэ

варить на очень слабом огне 2 часа, остудить и перемешать. Хранить в прохладном месте. Принимать по 1 ст. ложке 3 раза в день.

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6. Сбор из следующих растений: мать-и-мачеха, сельдерей, береза, ромашка, багульник, душица.

Мать-и-мачеха, листья – 2 части;

сельдерей, листья – 1 часть,

березовые листья – 1 часть;

ромашка аптечная – 2 части;

багульник, трава – 2 части;

душица, трава – 1 часть.

Все измельчить, хорошо смешать. 2 ст. ложки смеси на 500 мл крутого кипятка. Кипятить 10 минут, настоять укутав 30 минут, процедить. Принимать по ⅓ стакана 3 раза в день после еды.

7. Сбор при трахеобронхите, хроническом бронхите, сухом бронхите:

корень алтея – 40 г,

листья сельдерея – 30 г,

корень солодки – 15 г,

листья мать-и-мачехи – 20 г,

цветы коровяка – 10 г,

плоды фенхеля (укропа) – 20 г.

Настоять 1 ст. ложку сбора на стакане холодной воды, через 2 часа варить в течение нескольких минут, процедить отвар и выпить теплым в несколько приемов за один день.

8. В качестве отхаркивающего делать отвар корня сельдерея: заварить 1 стаканом кипятка 6 г сухих измельченных корней, поставить на медленный огонь и кипятить на водяной бане в закрытой эмалированной посуде полчаса. Настоять 15 минут, процедить, довести кипяченой водой до первоначального объема. Пить по 2 ст. ложки 3 раза в день за 20 минут до еды.

9. Сбор при трахеобронхите, хроническом бронхите, сухом бронхите:

листья мать-и-мачехи – 5 г,

листья сельдерея – 30 г,

цветки коровяка – 5 г,

цветки мальвы лесной – 10 г,

цветки мака самосейки – 10 г,

трава тимьяна (чабрец) – 10 г,

плоды аниса – 5 г,

корень алтея лекарственного – 10 г,

корень солодки – 25 г.

Настоять 1 ст. ложку сбора на стакане холодной воды, через два часа варить в течение нескольких минут, процедить отвар и пить теплым в несколько приемов за один день. При трахеобронхите, хроническом бронхите, сухом бронхите.

10. Сбор при трахеобронхите, хроническом бронхите, сухом бронхите:

листья сельдерея – 10 г,

трава донника лекарственного – 5 г,

трава чабреца (тимьяна) – 5 г,

плоды фенхеля (укропа) – 5 г

листья мяты перечной – 5 г

листья подорожника большого – 10 г

корень алтея – 10 г

корень солодки – 10 г

листья медуницы (легочницы) – 20 г

листья мать-и-мачехи – 20 г.

Настоять 1 ст. ложку сбора на стакане холодной воды, через 2 часа варить в течение нескольких минут, процедить отвар и пить теплым в несколько приемов за один день.

11. Сбор при трахеобронхите, хроническом бронхите, сухом бронхите:

цветки мальвы (просвирника) лесного – 2 г

листья сельдерея – 5 г

цветки мака самосейки – 2 г

цветки коровяка – 2 г

плоды аниса – 2 г

корень алтея – 10 г

корень солодки – 30 г

Настоять 1 ст. ложку сбора на стакане холодной воды, через 2 часа варить в течение нескольких минут, процедить отвар и пить теплым в несколько приемов за один день.

12. Сбор при трахеобронхите, хроническом бронхите, сухом бронхите:

листья сельдерея – 30 г

листья подорожника ланцетовидного – 20 г

цветки первоцвета – 20 г

трава вероники – 20 г.

Настоять 1 ст. ложку сбора на стакане холодной воды, через два часа варить в течение нескольких минут, процедить отвар и пить теплым в несколько приемов в течение дня.

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13. Сбор при трахеобронхите, хроническом бронхите, сухом бронхите:

листья сельдерея – 10 г,

листья астрагала – 10 г,

семена пажитника сенного – 10 г,

плоды фенхеля – 10 г,

цветки бузины – 10 г,

липовый цвет – 20 г,

трава фиалки трехцветной – 20 г.

Настоять 1 ст. ложку сбора на стакане холодной воды, через 2 часа варить в течение нескольких минут, процедить отвар и пить теплым в несколько приемов за один день.

14. Сбор при бронхите и трахеобронхите:

листья сельдерея – 15 г,

трава чабреца -15 г,

семена фенхеля – 15 г,

корень, алтея – 15 г,

лист мяты перечной – 5 г,

корень солодки – 10 г.

Настоять 1 ст. ложку сбора на стакане холодной воды 2 часа, затем варить 3–5 минут, настоять 15 минут, процедить. Пить теплым при бронхите и трахеобронхите в несколько приемов.

15. Сбор при затяжном кашле, бронхите.

листья сельдерея – 15 г, цветы мать-и-мачехи – 15 г, корень окопника – 10 г, липовый цвет – 15 г, цветы бузины черной – 10 г, корневище пырея – 10 г, цветы коровяка – 10 г. Заварить 1 ст. ложку сбора стаканом кипятка, отстоять, процедить. опубликовано econet

Из книги Юрия Константинова «Лечение сельдереем. Душистый лекарь против ожирения, стресса, отложения солей, анемии, гипертонии»

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