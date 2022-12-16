15 самых распространенных ошибок личной гигиены, которые приводит к болезням

Какие ошибки совершают люди при соблюдении личной гигиены? Как их избежать? И какие основные правила существуют в этом вопросе? Давайте разбираться.

Правила личной гигиены знакомы нам с самого детства. Основные из них это: чистить зубы 2 раза в день, мыть руки перед едой, менять одежду и регулярно принимать душ. Но это далеко не все правила. Некоторые из нас нарушают правила, даже не зная об этом. Ниже мы расскажем о наиболее распространенных ошибках.

Самые распространенные ошибки личной гигиены

1. Закрываться руками, при чихании или кашле

Лучше не выходить из дома, если вы чувствуете недомогание. Это не только поможет вам быстрее справиться с болезнью, но и помогает не допустить вспышки инфекций. Если же обстоятельства вынуждают вас отправиться в общественное место, при кашле или чихании прикрывайтесь салфеткой. Если закрывать лицо руками, то болезнетворные бактерии осядут на ладонях, а затем на всех поверхностях, которых вы касаетесь. Салфетку, после того, как вы закрывались ей при кашле или чихании, необходимо выбросить, а руки вымыть или обработать специальным дезинфицирующим средством.

2. Мыть руки не тщательно

Все знают, о том, как важно мыть руки, особенно в качестве профилактики от простудных и инфекционных заболеваний в период эпидемий, таких как короновирус, грипп или ОРВИ.

Несмотря на это, статистика говорит о том, что только 5% людей моет руки достаточно долго и тщательно. Более 30 процентов не использует мыло, а 10 процентов вообще забывают о такой простой процедуре. Слишком быстрое мытье рук неэффективно. Мыть руки с мыло необходимо не менее 25 секунд, обрабатывая обе стороны кисти и пространство между пальцами.

Лайфхак: чтобы не засекать время каждый раз, просто представьте, будто вы только что держали в руках жгучий перец, а теперь собираетесь потереть глаза.

3. Часто качаться лица руками

Вспомните, часто вы касаетесь своего лица или подпираете его ладонями? Такие действия способствуют не только растягиванию кожи и снижают ее тургор, но и способствуют размазыванию пыли и возможных бактерий, которые находятся у вас на руках. Кроме того, это способствует закупориванию пор и появлению акне. Попытайтесь избавиться от этой привычки.

Лайфхак: если, к примеру, в лицо все время лезут волосы или еще по какой-то причине надо прикасаться к нему, используйте правило чистой руки. Левой рукой открывайте двери, держите телефон, расплачивайтесь в магазине и так далее. Тогда правая будет относительно чистой и в случае чего ею можно коснуться лица.

4. Вытирать лицо после тренировки

Казалось бы естественно умыться после занятия спортом. Это помогает освежиться. Но разумнее брызнуть на лицо водой до начала тренировки. Дело в том, что когда мы потеем, то инстинктивно вытираем пот с кожи, втирая выделившийся жир и размазывая грязь, что приводит к закупорке пор.

5. Принимать горячий душ

Горячий душ – это приятная и расслабляющая процедура. Но, как ни странно, горячая вода не приносит пользы вашей коже. При распаривании открываются поры, вместе с этим происходит излишняя потеря жидкости и вымываются естественные масла, кожа может потерять эластичность и стать сухой. Более полезен теплый душ, можно постепенно понижать температуру воды, пока это не войдет в привычку.

6. Использовать мыло в душе каждый день

Людям, чья кожа склонна к сухости, рекомендуют не только использовать крем, но и не использовать мыло и гели каждый раз, когда вы принимаете душ. Если вы принимаете душ для того, чтобы освежиться, а ваше тело не потное, достаточно простой теплой воды. Все моющие средства для тела сушат кожу, а так же смывают полезные бактерии, которые необходимы для нашего иммунитета.

7. Не принимать душ после тренировки

Что может быть естественнее, чем принять душ после интенсивных занятий спортом? Специалисты говорят, что важнее поменять одежду, в которой вы занимаетесь спортом. Любая ткань легко впитывает пот в результате чего возникает раздражение на коже.

Теплый душ после спортивных упражнений поможет смыть бактерии с кожи. Но если у вас нет возможности принять душ сразу после занятий, просто снимите одежду, можно протереть влажными салфетками проблемные места.

8. Не менять мочалку

Периодически необходимо менять мочалку. Находясь постоянно под действием воды, она является источником бактерий, грибка и плесени. Чтобы минимизировать количество бактерий, необходимо сушить мочалку после каждого использования и периодически менять ее на новую.

9. Не мыть кисточки для макияжа

Кисточки для макияжа необходимо периодически мыть. Они собирают много пыли, грязи и болезнетворных бактерий, которые можно занести на кожу, что приведет к серьезным проблемам, вместо шикарного макияжа. Мойте кисточки в теплой мыльной воде, а затем высушите. Кисточки для макияжа – это индивидуальный инструмент, поэтому не стоит давать ими пользоваться кому-то еще.

10. Чистить зубы сразу после кофе

Любители кофе знают, что его частое употребление приводит к потемнению зубной эмали. Именно по этой причине, многие кофеманы чистят зубы после каждой выпитой чашки кофе.

Не стоит этого делать. Дело в том, что этот напиток, создает повышенную кислотность в полости рта, что ослабляет зубную эмаль, а чистка зубов в этот момент может повредить ее.

11. Забывать чистить ногти

Регулярное мытье рук – отличная привычка личной гигиены. Но не нужно забывать о ногтях. Под ними может скапливаться пыль и бактерии. Поэтому не забывайте чистить свои ноготки.

12. Очищать уши ватными палочками

Когда вы начинаете чистить уши, то удаляете серу, необходимую для защиты среднего уха от пыли и другого внешнего воздействия. Кроме того, во время пережевывания пищи или оживленной беседы, движения челюстями помогает избавиться от лишней серы.

Если вы решили провести гигиену ушей при помощи ватных палочек, то в результате вы проталкиваете серу глубже, утрамбовывая ее вокруг барабанной перепонки. В дальнейшем, это может привести к образованию серных пробок, удалять которые придется уже в кабинете врача.

13. Стричь ногти на ногах слишком коротко

Слишком коротко подстриженные ногти на ногах могут привести к их врастанию. Стричь ноги на ногах необходимо прямо, чтобы снизить чувствительность, исключить воспаления и вросшие ногти.

14. Забывать менять зубную щетку

Необходимо не только ополаскивать зубную щетку после каждого использования, но и тщательно высушивать ее. Оставаясь влажной, она является источником бактерий и плесени, которые попадают к вам в рот, это может вызвать не только неприятный запах изо рта и заболевания десен, но и вызвать расстройство пищеварительной системы. Лучше использовать щетки с крышечками, так пыль не будет оседать на ее щетине. Менять зубную щетку необходимо не реже чем один раз в 3 месяца и сразу после перенесенных болезней.

15. Редко менять полотенца

После того, как мы приняли душ или вымыли руки, мы используем полотенце, чтобы обтереться. Стоит регулярно менять полотенца, ведь на них скапливаются физиологические жидкости, грибки и бактерии. Поэтому банные полотенца рекомендуют менять раз в три дня, полотенце для рук раз в 2 дня, а кухонные и вовсе после того как ими воспользовались 1 или 2 раза.

Мы рассказали нехитрые правила личной гигиены, которые помогут вам оставаться здоровыми.опубликовано econet.ru

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