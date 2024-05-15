15 состояний, имеющих психосоматические причины

Часто физический дискомфорт человека вызван именно неблагоприятными психологическими факторами. На какие состояния следует обратить внимание и как уберечься от болезненных психосоматических проявлений. Вот 15 распространенных случаев.

Психосоматика - популярное сегодня направление на стыке медицины и психологии, предметом которого выступает влияние психологических факторов на возникновение и развитие соматических (иначе - телесных) недугов. Вот самые яркие примеры состояний и заболеваний, которые возникли именно по причине нарушения нормального эмоционального состояния.

Виды боли, которые вызваны эмоциями

Оказывается, чтобы улучшить собственное самочувствие, достаточно бывает внести коррективы в режим и отношение к жизни. Вот, например, как при этих симптомах.

Першение в горле

Боль или комок в горле – часто встречающееся состояние. Оно сигнализирует, что человек вынашивает давнюю обиду или сдерживает отповедь, которая буквально рвется из него наружу. Некоторые обойдутся просто давящей болью и першением, а кто-то может приобрести и хронический кашель.

Что делать? Все страхи, печали и тревоги следует проговаривать вслух. И «простуд» станет меньше.

Сложности со зрением

Близорукость свидетельствует о страхе перед будущим. Человек, образно говоря, не желает смотреть вперед и пребываете в каком-то неопределенном состоянии. Долгое ожидание ответа может спровоцировать хронический стресс и перейти в депрессивное состояние. На этом фоне прогрессирует глаукома, иногда ведущая к утрате зрения.

Что делать? Никто не ведает, что нас ожидает впереди, но рано или поздно приходится выйти из зоны комфорта. Просто примите этот факт — и страх отступит.

Высыпания на лице

Речь не идет о случаях, когда человек употребляет по две шоколадки в день или переживает подростковый возраст. Прыщи на лице возникают из-за несогласия с собой или неосознанного страха перед окружающими.

Что делать? Всем нравиться невозможно. Да и не нужно. Совет: полюбите себя. Сутулость — печальный сигнал, который свидетельствует о печали, возможно, о подчиненном положении человека.

Если у человека именно такое состояние спины, ему требуются радость, веселье и позитивный отдых. Возьмите и выпрямите спину, расправьте плечи. В головной мозг начнет нормально поступать кровь, насыщенная кислородом, уже только от этого физическое состояние улучшится.

Сердце ноет

Когда на душе скверно, человек это ощущает — диафрагма его напряжена. Это плохо влияет на работу сердечно-сосудистой системы. Получается, человек действительно может погибнуть от тоски.

Что делать? Выделяйте себе определенное время на «пострадать». А вообще существует множество способов встряхнуться: медитации, беседы с психотерапевтом, общение с друзьями. Не стоит держать эмоции в себе. Им определенно требуется выход.

Сколиоз — сила духа

Посмотрите, как ведет себя обычный ребенок, когда его сильно ругают? Он весь скрючивается, будто стараясь пригнуться и уменьшиться в размерах. Его позвоночник, эта поддержка тела, искривляется под действием эмоционального прессинга. Данная защитная реакция как бы сохраняет и оберегает внутренний стержень.

Что делать? Это вовсе не говорит о том, что персоны с идеальной осанкой – бесхарактерные люди. Наоборот, контроль над осанкой априори дарит ощущение уверенности в себе.

Аллергические реакции

А вы часто произносите фразы такого рода «Я не вынесу этого», «Терпеть не могу его», «Некода вздохнуть»? Аллергия является гипертрофированной реакцией на вероятную угрозу. Дерматологическое раздражение - это ваше психологическое раздражени.

Что делать? Не в силах изменить ситуацию? Измените отношение к ней! Говорите: «У этого человека хорошо получится», «Работа выручает меня». Акцентируйте внимание на позитивных моментах.

Трудности с дыханием

Обратите внимание, как обычно выглядят астматики? Это, как правило, неуверенные, скованные больные. Психоаналитики считают, что корни болезни проблемного дыхания уходят в так называемый синдром брошенного ребенка. Это страх утраты безопасности, беспомощность, чрезмерная зависимость от матери.

Что делать? Даже если человек сомневается, его кто-то все равно любит. Нарисуйте мысленно безопасное, тихое место, куда вы являетесь, чтобы морально отдохнуть. Переноситесь туда периодически, и данное ощущение будет транслироваться в реальную жизнь.

Проблемы с кишечником

Когда страдает самолюбие, боль может зародиться в области шеи, перейти по грудной клетке и достигнуть кишечника, спровоцировав тошноту. Вот поэтому на оскорбления полезно реагировать с достоинством, а не проглатывать обиду.

Что делать? Цените себя. Учитесь давать отпор любым обидчикам.

Утрата волос

Выпадение волос бывает спровоцировано переживаниями потерь, ссор, предательства.

Что делать? Если вы чувствуете, что кризис приближается (или уже наступил), принимайте витамины. Любовь приходит и уходит, а здоровье у нас одно. Не лелейте печаль в душе. Выплескивайте эмоции. В этом поможет спорт и настоящая дружеская поддержка.

Тахикардия и дискомфорт в области сердца

Пребывая в постоянном возбуждении, мы ставим под удар свое сердце. Все это может вылиться в проблемы с кровообращением, бессонницу, тахикардию.

Что делать? Осваивайте медитацию, йогу, дыхательные практики. Введите свой способ релаксации в стрессовой ситуации. Пойте, танцуйте – сбрасывайте напряжение.

Печень боится не только алкоголя

Злоба и раздражение отражаются на функциях печени. Дискомфорт, покалывание в правом боку... Если не покончить с накоплением негатива, в будущем проблемы коснутся желудка и селезенки.

Что делать? Изучите ситуацию под новым углом зрения. А, может, повода для злости нет?

Насморк, заложенность носа

В ходе конфликтов с коллегами, друзьями, родными или даже с самим собой мы частенько не желаем признавать собственную неправоту. И накапливаем обиды, стыд, раздражение. И в какой-то момент срабатывает защитная реакция организма, и непережитые эмоции модифицируются в насморк и риниты.

Что делать? Старайтесь решать проблемы сразу, не откладывая в долгий ящик. Но не ввязывайтесь в конфликты.

Бронхит

Человек, переживающий тревогу, рискует заработать недуги, связанные с дыхательной системой: бронхиальную астму, одышку, бронхит.

Что делать? Используя медикаменты в борьбе с болезнью, обратите внимание, нет ли среди побочных эффектов таких как тревожное состояние, бессонница и других эмоционально раздражающих факторов.

Наладьте правильный сон. Больше ходите пешком. Работая, делайте перерывы для отдыха.

Тянущая или давящая боль в почках

Испуг и скрытый страх отражаются на работе почек и дают болевые симптомы. А почки связаны с мочеполовой системой.

Что делать? Признайте свой страх, посмотрите ему в лицо. И тогда вы, возможно, поймете, как поступать.

Что необходимо знать: психосоматика – обоюдоострый меч. Если напала хандра, мучает сплин, распрямите плечи и взгляните вверх — это поможет улучшить настроение и выровнять осанку. Если сложно вот так сразу отрегулировать эмоциональная состояние — попробуйте хотя бы принять правильное положение тела.

Следует помнить: самодиагностика – это не истина в первой инстанции. Техника работы с психологическим напряжением — лишь вспомогательная, сопутствующая мера в борьбе с болезнями. Если вы заметили у себя определенные симптомы, первым делом следует записаться на прием к специалисту, который поставит правильный диагноз.*опубликовано econet

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