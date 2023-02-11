15 удивительных фактов о влиянии цинка на человека

Цинк – это простой элемент, имеющийся в организме в незначительном количестве. Когда речь заходит о здоровье, то большинство полагает, что он требуется только редко и по серьезной необходимости. На самом деле этот элемент входит в группу биологически активных минералов и незаменим для нормальной жизнедеятельности органов и систем организма.

Впервые лечебные свойства цинка стали применять в Древнем Египте, более 5000 тысяч лет назад. Цинк в порошкообразном состоянии смешивали с ароматическими маслами и использовали от кожных высыпаний и раздражений, а заодно – отбеливали кожу. Ученые в 19 веке сделали вывод, что многие нарушения здоровья: карликовость, недостаточность функций половых желез, и другие, связаны с недостатком цинка в рационе.

В последние десятилетия появились данные, которые объясняют важную роль цинка в процессах, происходящих в организме на молекулярном и клеточном уровне.

Что нужно знать о цинке

1. Цинк находится практически во всех органах и тканях. В организме человека его содержание не превышает 2-3 грамм, но необходим он каждый день, в количестве 10-20 мг. Микроэлемент поступает с пищевыми продуктами, в процессе пищеварения попадает в кровь. Свободные ионы цинка вступают во взаимодействие с плазмой и в процессе кровообращения поступают во все отделы тела.

2. В большей степени он сконцентрирован в мышечной ткани и костях. Значительно его содержание в почках и печени, глазной сетчатке, мозге и других жизненно важных органах. Поэтому дефицит цинка сопровождается задержкой физического развития, нарушениями иммунной системы, сбоем функций кишечного барьера, проблемами пищеварения.

3. К субклиническим (процесс болезни, когда еще нет определенных симптомов, но наличие подтверждается исследованием) признакам цинковой недостаточности относят оксидативный стресс, когда клетки в тканях повреждаются в результате окисления. Кроме этого, дефицит цинка приводит к перепроизводству провоспалительных цитокинов — небольших белков, которые оказывают влияние на иммунитет и воспалительные процессы. Из-за этого при недостатке микроэлемента наблюдается ломкость ногтей, волос и высыпания на коже.

4. У детей школьного возраста, испытывающих недостаток в рационе микроэлемента, чаще встречались проблемы в опорно-двигательной системе, нарушения в пищеварительном тракте. По сравнению с ровесниками, которые получали цинк в нормальном количестве, у них чаще случались эндокринные патологии, проблемы в нервной системе, снижение сопротивляемости организма.

5. Цинк входит в состав более трехсот сложных белковых молекул, он активно участвует в синтезе белка, производстве коллагена, который способствует заживлению повреждений. Он повышает рецепторную чувствительность: обоняние, вкус. Поэтому у беременных, которые «расходуют» свой цинк на развитие плода, часто бывают перемены вкусов и запахов.

6. Микроэлемент входит в структуру рецепторов и мембран клетки, в состав фермента, который защищает мембраны от оксидативного стресса. Также входит в состав гормона инсулина, принимает участие в углеводном обмене.

7. Цинк требуется для нормального функционирования слизистых барьеров. Играет важную роль в половом созревании и сперматогенезе. Недостаток приводит к доброкачественному разрастанию простаты.

8. Он участвует в формировании соединительной и костной ткани, поверхности суставов. Элемент необходим для химических реакций нуклеиновых кислот. Необходимо учитывать взаимосвязь цинка и других биологически активных элементов. Так, для оптимальной жизнедеятельности организма требуется отношение цинка к меди 10:1.

9. Ферменты, содержащие цинк, являются участниками синтеза ДНК и РНК, в адоптозе — процессе разрушения поврежденных клеток, поэтому при его недостаточном количестве, замедляется рост и деление клеток. Регулярный недостаток цинка в рационе, приводит к нарушениям восстановления нервных тканей у взрослых.

10. Элемент необходим для формирования защитных сил организма. Люди, испытывающие недостаток цинка в рационе, болеют инфекционными болезнями чаще и продолжительнее.

11. Витамин А функционирует только при наличие микроэлемента. Его отсутствие снижает зрение, провоцирует мышечную дистрофию, малокровие. Дефицит вызывает аллергические дерматиты и алопецию (очаговое выпадение волос).

12. Микроэлемент требуется для активного процесса в мозговых полушариях. Ученые отмечают его воздействие на умственное и физическое развитие. У хорошо учащихся студентов содержание цинка в волосах значительно больше, чем у неуспевающих.

13. Недостаток цинка негативно влияет на протекание беременности и здоровья ребенка, повышает риск преждевременных и патологических родов. Недостаточность часто является причиной понижения иммунитета у новорожденных, причем это происходит даже при относительно небольшой недостаточности.

14. Недостаток цинка может вызываться расстройством функций щитовидной железы, печени. Потребность в цинке возрастает при плохом усвоении в организме, беременности, двигательной активности, стрессовых ситуациях.

15. Фитин, который содержится орехах в зерновых продуктах, частично поглощает цинк и некоторые другие микроэлементы. Поэтому перед употреблением орехи нужно вымачивать. Хорошее усвоение микроэлемента блокирует марганец и кальций, медь и железо. Элемент кадмий, обладает способностью вытеснять металл из организма.

Природными источниками цинка являются: рыба, печень, яичный желток, грибы, красные водоросли и морепродукты. Кроме этого, большое его количество имеется в растениях: перец, расторопша, петрушка, шиповник, лопух, люцерна.опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet