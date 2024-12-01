Эликсир молодости: как обновить свой организм при помощи натуральных средств

Эти три целебных растения помогут вам обновить и омолодить свой организм изнутри. Они будут очень полезны при избыточном весе, задержке жидкости в организме и сердечно-сосудистых заболеваниях!

Сегодня мы расскажем вам о трех лекарственных растениях, которые обладают многочисленными полезными свойствами и очень эффективны при лечении различных заболеваний. Они обеспечивают наш организм необходимыми витаминами, минералами и другими питательными веществами.

Речь пойдет о сочетании зеленого чая, имбиря и корицы с их поистине удивительными преимуществами для здоровья, ведь они способны буквально обновить наше тело изнутри, а «лечение» при этом будет еще и приятным на вкус.

В каких случаях это средство будет эффективным?

Настой из вышеперечисленных ингредиентов будет уместным в следующих случаях:

Избыточный вес и ожирение, когда людям очень трудно избавиться от лишних килограммов

Задержка жидкости в организме, тяжесть в ногах, отеки (конечностей, век и пр.)

Сердечно-сосудистые заболевания, повышенный уровень холестерина и триглицеридов в крови

Фригидность и низкое либидо

Гингивит, кариес и другие проблемы с зубами и полостью рта

Повышенная кислотность или расстройство желудка

Диабет второго типа

Фибромиалгия, хроническая усталость, истощение организма

Озноб, чувствительность к холоду

Генетическая предрасположенность к онкологическим заболеваниям

Далее мы расскажем о преимуществах каждого конкретного растения:

Полезные свойства зеленого чая

Обладает антиоксидантными свойствами, замедляет процесс естественного старения клеток организма

Натуральное антиканцерогенное средство

Ускоряет обмен веществ и способствует борьбе с лишним весом

Легкий энергетик и стимулятор, улучшает внимание и концентрацию

Способствует выведению лишней жидкости из организма

Улучшает состояние зубов и десен

Помогает при лечении кожных заболеваний, таких как акне, псориаз и пр.

Снимает стресс

Уменьшает аллергические реакции

Полезные свойства имбиря

Является профилактическим средством от рака яичников, простаты и толстой кишки

Улучшает пищеварение

Ускоряет обмен веществ

Снимает тошноту и уменьшает головокружение, даже во время беременности

Согревает тело

Снимает боль и воспаление в горле

Улучшает кровообращение

Способствует выведению лишней жидкости из организма

Помогает предотвратить попадание инфекции в организм, повышая его защитные свойства

Обладает отхаркивающим действием, помогает избавиться от слизи и мокроты

Снимает головные боли, в том числе мигрени

Уменьшает менструальные боли

Защищает сердечно-сосудистую систему

Полезные свойства корицы

Стимулятор, энергетик и афродизиак

Польза для пищеварения: снижает кислотность и уменьшает газообразование

Избавляет от тошноты и рвоты

Регулирует уровень глюкозы в крови. Так же, как и стевия, является хорошим заменителем сахара при диабете второго типа.

Обеспечивает наш организм теплом и энергией

При длительном и регулярном потреблении благотворно сказывается на состоянии костей и суставов

Обладает свойством аперитива (возбуждает аппетит)

Снижает уровень холестерина в крови и уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний

Является мощным натуральным коагулянтом.

Как приготовить «живительный» напиток?

Ставим на огонь кастрюлю, наливаем в нее 1 л воды, добавляем одну чайную ложку тертого или мелко порезанного имбиря и столько же порошка корицы. Когда вода закипит, нужно будет подождать 5 минут и затем добавить 2 чайные ложки зеленого чая. Снимаем с огня и даем настояться, после чего процеживаем и переливаем в кувшин или любой другой сосуд, чтобы пить получившийся напиток в течение дня (горячим, теплым или холодным, как вам больше понравится).

Если вы захотите немного подсластить напиток, то лучше всего сделать это при помощи стевии, натурального сахарозаменителя, не оказывающего вредного воздействия на наш организм, как сахар и другие искусственные подсластители.

А если добавить сок половинки лимона, то улучшится не только вкус напитка, но и возрастут его полезные свойства.

Чтобы ощутить и «прочувствовать» пользу данного напитка на себе, его необходимо пить каждый день в течение месяца.

Как его правильно принимать?

Чтобы извлечь максимальную выгоду из этого растительного настоя, рекомендуется принимать его следующим образом:

С утра натощак, как минимум за полчаса до завтрака.

Между приемами пищи, за полчаса до еды.

Вечером и особенно на ночь принимать этот напиток не рекомендуется, так как учитывая его мочегонные свойства, можно «заработать» себе бессонную ночь.

Качественный настой

Последний, но тоже очень важный момент: чтобы напиток получился действительно целебным, ингредиенты для его приготовления необходимо выбирать самого высокого качества.

Зеленый чай: должен быть натуральным, экологически выращенным.

Корица: лучше с Цейлона, она самая ароматная. Хранить ее нужно в герметично закрытой емкости.

Имбирь: желательно использовать его в свежем виде, просто потерев на терке. Но в принципе подойдет и порошок из имбиря, если это продукт хорошего качества, с сильным пикантным запахом. опубликовано econet

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