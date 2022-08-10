Как избавиться от бородавок

Ничто так не портит кожу лица или рук, как неожиданно выросшая за пару недель бородавка. Человек начинает стесняться...

Ничто так не портит кожу лица или рук, как неожиданно выросшая за пару недель бородавка.

Человек начинает стесняться, прятать пораженный участок тела под одежду или бактерицидный пластырь. Между тем от бородавок в большинстве случаев избавиться не так уж и сложно.

Бородавки: Традиционные методы лечения и Фитотерапия

Существует множество способов лечения бородавок - и традиционных, и нетрадиционных.

Консервативные способы борьбы с бородавками представляют собой комплекс процедур, направленных на повышение иммунитета и одновременно на уничтожение вирусной инфекции. Но в этом случае необходимо подбирать лекарственные препараты индивидуально, только после обследования, а это может сделать лишь врач.

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Зачастую лучшее лечение при бородавках - оставить их в покое. У большинства пациентов срабатывает иммунная защита, и бородавки исчезают сами собой.

При всех видах бородавок издавна внутренне применяют:

магния окись

по 0,15 г 3 раза в день (курс лечения 2-3 недели),

жженая магнезия

назначают внутрь по 1 г 3 раза в день в течение 10 дней; после 5-дневного перерыва курс лечения повторяют; всего 3—4 курса.

магнезия, порошок — английская соль (гептагидрат сульфата магния, эпсомит)

ежедневно 2 раза, утром и вечером, перед едой принимать порошок магнезии на кончике ножа. Принимать месяц.

серу очищенную

по 0,25 г 3 раза в день (в течение 2-3 недель).

Местное лечение

Местно рекомендуют противовирусные мази:

3 % оксолиновую,

3—5% теброфеновую,

5 % фторурациловую мазь,

10% интерфероновую мазь,

спиртовой раствор подофиллина,

пасты и мази с резорцином, салициловой и молочной кислотами.

Кроме того на бородавки:

накладывают свинцовый пластырь с салициловой кислотой (1:1),

наносят молочно-салициловый коллодий (молочной и салициловой кислот — по 3 г, коллодия эластического — 14 г)

смазывают их 20% раствором перекиси водорода,

вводят под них 1 мл 1—2% раствора новокаина.

При лечении плоских и вульгарных бородавок

В них втирают сначала 3—5% салициловую мазь , затем энергично втирают 5% теброфеновую мазь , курс лечения не менее 2 недель.

Применяют также 0,25; 0,5; 1% риодоксоловую мазь и 2 или 3% оксолиновую мазь (наносят на бородавки 2—3 раза в день в течение от 2 недель до 2 месяцев).

Для лечения колодцевидных бородавок

В их углубление ежедневно закапывают 1—2 капли 33% раствора перекиси водорода так, чтобы она ни в коем случае не попадала на окружающую кожу, и через 10—15 мин в бородавки втирают 3—5% теброфеновую мазь; курс лечения 4-6 недель или больше.

Лечение остроконечных бородавок

Осуществляется диатермокоагуляцией и криотерапией , а также путем выскабливания ткани очага ложечкой Фолькмана с последующим смазыванием его раствором перманганата калия.

Кроме того, эффект дают смазывания остроконечных бородавок ферезолом, трихлоруксусной кислотой, 10% раствором нитрата серебра, 20% спиртовым раствором подофиллина, бонафтоновой мазью (3—5 раз в день до полного излечения).

Фитотерапия