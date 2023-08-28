9 интересных вещей, которые могут сказать о здоровье ваши руки

В основном, изменения в состоянии наших рук не всегда могут быть связаны с какими-либо заболеваниями, но все равно важно знать их возможные причины.

В основном , изменения в состоянии наших рук не всегда могут быть связаны с какими-либо заболеваниями, но все равно важно знать их возможные причины.

Каждый день мы смотрим на наши руки, но часто мы не обращаем внимания на их внешний вид, и нас не беспокоят изменения в их состоянии.

Незаметно для нас, эта часть нашего тела может изменяться день за днем, и хотя старение является наиболее очевидным признаком, иногда на руках можно увидеть ранние симптомы, которые могут говорить о здоровье.

Руки играют очень важную роль в нашей жизни в целом. По этой причине, стоит уделять им больше внимания и быть в курсе возможных признаков того, что в нашем организме что-то не в порядке.

1. Дрожащие руки

Если вдруг руки начинают дрожать, это является сигналом, который встревожит любого.

Первое, что приходит на ум, это болезнь Паркинсона, потому что это является ее основным симптомом.

Тем не менее, не во всех случаях это действительно так серьезно. Руки могут дрожать просто из-за слишком большого количества кофеина или злоупотребления антидепрессантами.

2. Потливость

Потные ладони являются очень распространенным явлением, особенно у людей, страдающих от гипергидроза или чрезмерного потоотделения.

Хотя на этот симптом почти никогда не обращают внимание, это также может быть признаком тревожности, стресса или беспокойства о чем-то.

3. Воспаление рук

Воспаление на руках обычно заметно сразу же. Почти всегда виден отек, который возникает если жидкость задерживается в тканях тела.

Но, по словам д-ра Эдварда Лаковски, директора центра спортивной медицины в Клинике Майо (США), воспаление может возникать как реакция кровеносных сосудов на увеличение нагрузки во время физических упражнений.

4. Сухая кожа рук, шелушение

Также, как и ноги, руки также могут показывать довольно серьезные последствия сухости кожи.

Хотя очень редко дело может дойти до трещин, на них часто развиваются мозоли или кожа грубеет из-за отсутствия питательных веществ и накопления отмерших клеток кожи.

Если вдруг ваша кожа рук покрылась чешуйками, это указывает на то, что существует дефицит витаминов группы В, необходимых для восстановления тканей и укрепления ногтей.

Дополнительные прием ниацина (витамина В3) и биотина (витамина B7) помогает улучшить их внешний вид, так как эти витамины стимулируют выработку коллагена, необходимого для естественного удержания влаги в коже рук.

Вот некоторые природные источники витамина B:

Рыба

Арахис

Грибы

Авокадо

Тунец

5. Сыпь и зуд

Если на руках видны такие симптомы, как зуд, сухость и сыпь, это может указывать на заболевание кожи, известное как экзема.

В этом случае, необходимо обратиться к врачу для диагностики и лечения, он поможет вам подобрать средство, уменьшающее раздражение.

Тем не менее, если специалист исключил экзему, и зуд является является следствием слишком сухой кожи рук, то стоит чаще использовать увлажняющие кремы, богатые витаминами А и Е.

6. Ногти белого цвета

Обратите внимание, если ногти выглядят белыми или бледными, это является признаком анемии. Это состояние возникает тогда, когда в крови не достаточно красных кровяных телец, переносящих кислород к тканям.

Анализ крови является лучшим способом получить точный диагноз, лечение анемии, как правило, включает в себя прием добавок железа. Тем не менее, всегда важно получить консультацию врача, прежде чем начать принимать препараты.

7. Синие подушечки пальцев

Если кончики пальцев меняют свой естественный цвет на синий или красный, важно обратить на это внимание, потому что такой сигнал может говорить о болезни Рейно.

Это редкое заболевание кровеносных сосудов, которое часто поражает пальцы рук и ног в результате простуды или стресса.

Хотя точный диагноз может поставить лишь эксперт, терапия для борьбы с этой болезнью включает в себя такие моменты, такие как использование шерстяных перчаток, отказ от курения и избегание стресса и низких температур.

8. Слабые ногти

Слабые ногти очень часто встречается у людей, которые имеют вредную привычку грызть их, однако, почти во всех случаях, это указывает на дефицит кальция или белка, необходимых питательных веществ, чтобы удерживать кератин в ногтях.

9. Пигментные пятна на руках

Находясь в ежедневном контакте с сотнями поверхностей и агрессивных продуктов, руки первыми подвергаются старению, одним из проявлений которого является появление пигментных пятен.

УФ-лучи, загрязнение окружающей среды и некоторые химические вещества вызывают негативные изменения в коже, ускоряя процесс старения.

Очень важно не забывать защищать руки, всегда использовать перчатки при работе по дому и заботиться о них при помощи увлажняющих кремов и специальных процедур.опубликовано econet

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