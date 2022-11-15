Простая техника для расслабления соединительных тканей во всем теле

Череп человека состоит из 22 различных костей, которые соединяются друг с другом подобно тому, как мы соединяем кисти рук, сцепляя пальцы.

С возрастом эти кости остаются подвижными, едва заметно расширяясь и сужаясь. Одна из целей этого движения – обеспечение перекачки и циркуляции спинномозговой жидкости. Жизненно важно, чтобы кости черепа могли двигаться в присущем им режиме (от 6 до 12 циклов расширения-сужения в минуту).

Хороший способ «заставить» кости черепа двигаться более активно состоит в том, чтобы лечь на спину, подложив под затылок два теннисных мяча и, таким образом, создать так называемую «мертвую точку».

Этот метод впервые описал доктор Джон Апледжер в своей книге «Кранио-сакральная терапия».

Кратковременная остановка движения костей черепа (мертвая точка) действует подобно кнопке «перезагрузки» на компьютере, запуская механизмы самокоррекции кранио-сакральной системы, которые в свою очередь, могут оказывать глубокое благотворное влияние на весь организм. Использование этого метода может способствовать расслаблению соединительных тканей (мышц и т.д.) во всем теле и восстановлению нормальной реакции нервной системы на стресс.

Он полезен при острых и хронических повреждениях костно-мышечной системы, включая дегенеративный артрит. С его помощью можно даже понизить высокую температуру и уменьшить застойные явления и отеки в легких и головном мозге. Он применяется для лечения аутоиммунных заболеваний, детского аутизма, тревоги, изменениях в костно-мышечной системе, остеохондрозе.

Этот метод в той или иной степени полезен большинству людей и редко вызывает противопоказания (острая стадия инсульта, травма головы).

Теннисные мячи можно подкладывать под любые участки позвоночника сверху донизу, массирую рефлексогенные точки для ослабления болей. Даже зажав один теннисный мяч между стеной и местом мышечного «зажима» и перекатывая его назад и вперед, можно эффективно массировать и смягчить отвердевшие мышцы при приступах остеохондроза, радикулита.

ТЕХНИКА ВЫПОЛНЕНИЯ

Возьмите 2 теннисных мяча и расположите их вместе так, чтобы они соприкасались. Это легко делать, если засунуть их в носок, а носок завязать узлом, закрепить их в таком положении.

Лягте на спину на пол, кровать или жесткую кушетку и подложите мячи под голову так, чтобы на них приходился весь вес вашей головы.

Мячи должны находиться на расстоянии примерно 1/3 пути «вверх» от основания головы (чуть выше уровня наружных слуховых проходов), а не на изгибе или мышцах шеи.

Пусть ваша голова покоится на мячах в течение 10-15 минут. Расслабьтесь и чувствуйте себя комфортно.

Можно слегка менять положение тела для поддержания симметрии и удобства, но делать осторожно и постепенно.

Повторять процедуру ежедневно перед сном.опубликовано econet.ru

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