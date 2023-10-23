ВАЖНО! Причины ХРОНИЧЕСКОЙ усталости

Причины хронической усталости могут скрываться в неправильном питании, неполноценном сне и недостаточной физической активности.

1. Питание

Ощутив усталость, многие начинают восполнять энергетические запасы при помощи кофеина или сахара. Однако таким образом вы только все усугубляете, так как резкие колебания уровня сахара не могут благоприятно отразиться на самочувствии. Лучше перекусить чем-нибудь, что содержит постные протеины. Здоровое питание неизбежно способствует похудению и укреплению здоровья, а лишние килограммы только усиливают усталость.

2. Неполноценный сон

Недосыпание – еще одна причина появления чувства усталости. Недавно был проведен опрос, который подтвердил, что 60% женщин высыпаются всего пару ночей в неделю. Чтобы улучшить сон, надо прекратить употреблять алкоголь и кофеин незадолго до отхода в постель, а также поддерживать спокойную атмосферу и следить за порядком в спальне.

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3. Недостаточная физическая активность

Как ни странно, недостаточно активный образ жизни может становиться причиной возникновения усталости. Как быть в этом случае? Надо в течение дня выполнять силовые упражнения. Занятия спортом наполняют организм энергией. Заниматься надо 4 раза в неделю хотя бы по 40 минут, но заканчивать тренировку надо не позднее, чем за три часа до сна.

4. Проблемы с щитовидной железой

Ненормальное функционирование щитовидной железы способно спровоцировать усталость. Для определения качества ее работы надо сделать анализ крови, в ходе которого будет определен уровень тиреотропного гормона.

5. Анемия

С помощью общего анализа крови можно определить, связана ли усталость с развившейся анемией. Данная проблема особенно распространена среди представительниц прекрасного пола. Анемию можно вылечить, употребляя продукты с содержанием железа, мясо и темно-зеленые овощи. В случае с хронической железодефицитной анемией надо начинать прием специальных пищевых добавок.

6. Депрессия

Если чувство усталости подкрепляется грустью, ухудшением аппетита и удовольствия от жизни, вероятно, вас настигла депрессия. Надо обязательно сходить к врачу.

7. Сахарный диабет

Люди с неконтролируемым диабетом зачастую ощущают усталость. Если вы относитесь к их числу, вам следует проверить уровень глюкозы в крови.

8. Сердечно-сосудистые заболевания

Усталость иногда появляется при проблемах с сердцем, особенно у женской половины человечества. Если у вас нет сил на выполнение привычных для себя упражнений, а занятия спортом ухудшили самочувствие, дело может быть в проблемах с сердцем. В таком случае надо обязательно сходить к специалисту. опубликовано econet

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