Эта процедура вернет красоту и здоровье вашим ногам

В течение долгого времени состоянию кожи на ногах и ступнях люди не уделяли достаточного внимания, а ведь ей тоже необходим определенный уход. Постепенно эстетика, а кого-то и медицинские показания, заставили это делать, чтобы предотвратить развитие различных инфекций и не стесняться носить открытую обувь.
Мягкие и гладкие пятки — это не только красиво и ухоженно, это еще и важный критерий соблюдения личной гигиены.Проблема заключается в том, что многие до сих пор просто не знают, как правильно ухаживать за кожей на ступнях и что нужно делать, чтобы не столкнуться с малоэстетичными изменениями. К ним относятся:
К счастью, у нас в арсенале всегда есть натуральные средства, которые помогут справиться с этими проблемами и вернуть ножкам хороший внешний вид за короткое время. Одним из них является лимонная кожура, или цедра, — ингредиент, имеющий невероятное количество полезных свойств. И сегодня мы вам расскажем, как можно использовать ее, чтобы позаботиться о здоровье и красоте своих ног.
Большинство людей обычно просто выбрасывают лимонную кожуру в мусорное ведро и даже не подозревают о ее полезных свойствах. Эксперты же утверждают, что в ней содержится в 10 раз больше витамина С, чем непосредственно в лимонном соке, а еще эфирные масла и мощные антиоксиданты.
Обычно для того, чтобы воспользоваться преимуществами лимонной цедры, нужно ее съесть (считается, что это неплохое средство для лечения и профилактики различных заболеваний). Но в этом случае будет рассмотрено местное применение, так как наша цель — восстановить поврежденную кожу на ступнях.
Вам понадобится:
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Сочетание лимонной кожуры и вазелина — это прекрасный вариант для того, чтобы ускорить процесс восстановления кожи на ступнях.
У вас получится натуральное отшелушивающее средство (скраб), которое облегчит удаление мертвых клеток кожи с ее поверхности и различных загрязнений, ведь именно они являются причиной сухости кожи.
Вазелин — это одно из наиболее рекомендуемых натуральных средств для увлажнения кожи в этой части тела.
Вам понадобится:
1. Для того, чтобы ни одно из этих средств на основе лимонной кожуры вас не подвело, следите за тем, чтобы ваша обувь была удобной и «дышащей». Ведь большинство проблем с ногами связаны именно с длительным ношением неподходящей обуви.
2. Не забывайте также наносить на кожу ступней увлажняющий крем (каждый раз после душа и перед тем, как надевать обувь).
3. Если же мозоли и натоптыши стали слишком грубыми и твердыми, опустите свои ноги в ванночку с горячей водой и пройдитесь по пяткам пемзой.
4. Наконец, не забывайте, что следить нужно и за ногтями на ногах, не позволяйте им долго находиться во влажной среде, так вы сможете защитить себя от грибка. опубликовано econet.ru
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Источник: https://econet.ua/
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