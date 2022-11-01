Эта процедура вернет красоту и здоровье вашим ногам

В течение долгого времени состоянию кожи на ногах и ступнях люди не уделяли достаточного внимания, а ведь ей тоже необходим определенный уход. Постепенно эстетика, а кого-то и медицинские показания, заставили это делать, чтобы предотвратить развитие различных инфекций и не стесняться носить открытую обувь.

Мягкие и гладкие пятки — это не только красиво и ухоженно, это еще и важный критерий соблюдения личной гигиены.Проблема заключается в том, что многие до сих пор просто не знают, как правильно ухаживать за кожей на ступнях и что нужно делать, чтобы не столкнуться с малоэстетичными изменениями. К ним относятся:

натоптыши и мозоли,

трещины на коже,

грибковые заболевания.

К счастью, у нас в арсенале всегда есть натуральные средства, которые помогут справиться с этими проблемами и вернуть ножкам хороший внешний вид за короткое время. Одним из них является лимонная кожура, или цедра, — ингредиент, имеющий невероятное количество полезных свойств. И сегодня мы вам расскажем, как можно использовать ее, чтобы позаботиться о здоровье и красоте своих ног.

Лимонная кожура для здоровья ваших ног

Большинство людей обычно просто выбрасывают лимонную кожуру в мусорное ведро и даже не подозревают о ее полезных свойствах. Эксперты же утверждают, что в ней содержится в 10 раз больше витамина С, чем непосредственно в лимонном соке, а еще эфирные масла и мощные антиоксиданты.

Обычно для того, чтобы воспользоваться преимуществами лимонной цедры, нужно ее съесть (считается, что это неплохое средство для лечения и профилактики различных заболеваний). Но в этом случае будет рассмотрено местное применение, так как наша цель — восстановить поврежденную кожу на ступнях.

Вам понадобится:

1 большой лимон

1 пара носков

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Что нужно делать?

Разрежьте лимон пополам так, чтобы каждая их половинок смогла повторить форму вашей пятки.

Выжмите из лимона весь сок и приложите цедру сначала к проблемным участкам на коже, а затем к пяткам (наденьте половинки лимона, как колпачки).

Надавите слегка, чтобы было удобно, наденьте плотно прилегающие носочки и ложитесь спать.

Данную процедуру необходимо проводить именно перед сном, так как лимонной кожуре для нужного эффекта необходимо действовать в течение нескольких часов подряд.

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Каким же будет результат?

После 2-3 раз (ночей) вы заметите значительные изменения состояния кожи на ступнях. Мозоли и натоптыши станут мягкими, а трещины начнут пропадать.

Полностью же избавиться от подобных несовершенств вы сможете, если будете постоянными в своих действиях (если будете регулярно повторять лечебную процедуру).

Лимонная цедра и вазелин — прекрасный скраб для кожи ступней

Сочетание лимонной кожуры и вазелина — это прекрасный вариант для того, чтобы ускорить процесс восстановления кожи на ступнях.

У вас получится натуральное отшелушивающее средство (скраб), которое облегчит удаление мертвых клеток кожи с ее поверхности и различных загрязнений, ведь именно они являются причиной сухости кожи.

Вазелин — это одно из наиболее рекомендуемых натуральных средств для увлажнения кожи в этой части тела.

Вам понадобится:

1 столовая ложка вазелина (15 г)

1 столовая ложка тертой лимонной цедры (15 г)

бинт (повязка)

Что нужно делать?

Потрите лимон на терке, чтобы из его цедры получилась мелкая крошка.

Смешайте со столовой ложкой вазелина, чтобы получился крем.

Натрите получившейся смесью свои пятки и завяжите бинтом или повязкой.

Оставьте для воздействия на всю ночь, а на следующее утро смойте водой.

Каким будет результат?

Если вы будете повторять данную процедуру 2-3 раза в неделю, ваши ножки станут более мягкими, кожа будет хорошо увлажнена и защищена.

Можете также использовать это домашнее средство, когда делаете себе педикюр (вместо покупных скрабов).

Советы для получения наилучших результатов

1. Для того, чтобы ни одно из этих средств на основе лимонной кожуры вас не подвело, следите за тем, чтобы ваша обувь была удобной и «дышащей». Ведь большинство проблем с ногами связаны именно с длительным ношением неподходящей обуви.

2. Не забывайте также наносить на кожу ступней увлажняющий крем (каждый раз после душа и перед тем, как надевать обувь).

3. Если же мозоли и натоптыши стали слишком грубыми и твердыми, опустите свои ноги в ванночку с горячей водой и пройдитесь по пяткам пемзой.

4. Наконец, не забывайте, что следить нужно и за ногтями на ногах, не позволяйте им долго находиться во влажной среде, так вы сможете защитить себя от грибка. опубликовано econet.ru

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