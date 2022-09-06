Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Народная медицина
  4. Эти семена оказывают мощное омолаживающее действие на организм

Эти семена оказывают мощное омолаживающее действие на организм

Источник: zid.com.ua 06 сентября 2022 6136
  • Рейтинг: 0.0 из 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Сохранить публикацию

Семена этогот растения обладают высокой питательной ценностью и содержат большое количество полезных веществ...

Эти семена оказывают мощное омолаживающее действие на организм

Амарант, или щирица, кошачий хвост, — род травянистых растений семейства амарантовых.

Некоторые виды амарантовых выращивают в качестве зерновой, овощной культуры, декоративного растения, другие же считаются сорняками.

Семена растения обладают высокой питательной ценностью и содержат большое количество полезных веществ:

  • сбалансированных по аминокислотному составу белков,
  • ненасыщенных жирных кислот,
  • микро- и макроэлементов.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

В народной медицине амарант применяют как:

  • витаминное,
  • общеукрепляющее,
  • тонизирующее средство.

Свежие листья используют для приготовления салатов, сушеные — напитков и соусов.

Семена амаранта могут успешно заменить манную крупу.

Также из семян, которые имеют ореховый сладковатый привкус, можно готовить муку, но она не имеет клетчатки, поэтому к ней добавляют пшеничную или ржаную. Из смеси такой муки готовят печенье, бисквиты и т.п., к тому же благодаря сладковатому вкусу — без примесей сахара.

Смесь для омоложения, способствующая очищению организма:

  • взять в равных частях траву зверобоя, цветки ромашки, березовые почки и семена амаранта;
  • смолоть на кофемолке;
  • принимать по 1 ч. л., запивая водой, трижды в день за полчаса до еды;
  • курс — три недели.

Эти семена оказывают мощное омолаживающее действие на организм

Можно приготовить пророщенные семена амаранта — мощный иммуномодулятор:

  • залить немножко водой, а когда они начнут ключиться - поставить в холодильник на нижнюю полку.

Эти семена принимают по 2 ст. л. дважды в день.

Внимание! Семена амаранта не желательны при камнях в почках и желчекаменной болезни. Поэтому перед употреблением семян стоит проконсультироваться с врачом.опубликовано econet.ru

Автор Любовь Дудченко

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ua/

*Статьи Эконет.ру предназначены только для ознакомительных и образовательных целей и не заменяет профессиональные медицинские консультации, диагностику или лечение. Всегда консультируйтесь со своим врачом по любым вопросам, которые могут у вас возникнуть о состоянии здоровья.
Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:
, чтобы видеть ЛУЧШИЕ материалы у себя в ленте!

семена амарант печенье здоровье народная медицина

Еще от zid.com.ua

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наш Telegram-канал. Подписывайтесь!

    https://t.me/econetru

     

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Грусть отменяется!
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.