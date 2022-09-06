Эти семена оказывают мощное омолаживающее действие на организм

Семена этогот растения обладают высокой питательной ценностью и содержат большое количество полезных веществ...

Амарант, или щирица, кошачий хвост, — род травянистых растений семейства амарантовых.

Некоторые виды амарантовых выращивают в качестве зерновой, овощной культуры, декоративного растения, другие же считаются сорняками.

Семена растения обладают высокой питательной ценностью и содержат большое количество полезных веществ:

сбалансированных по аминокислотному составу белков,

ненасыщенных жирных кислот,

микро- и макроэлементов.

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В народной медицине амарант применяют как:

витаминное,

общеукрепляющее,

тонизирующее средство.

Свежие листья используют для приготовления салатов, сушеные — напитков и соусов.

Семена амаранта могут успешно заменить манную крупу.

Также из семян, которые имеют ореховый сладковатый привкус, можно готовить муку, но она не имеет клетчатки, поэтому к ней добавляют пшеничную или ржаную. Из смеси такой муки готовят печенье, бисквиты и т.п., к тому же благодаря сладковатому вкусу — без примесей сахара.

Смесь для омоложения, способствующая очищению организма:

взять в равных частях траву зверобоя , цветки ромашки , березовые почки и семена амаранта ;

смолоть на кофемолке;

принимать по 1 ч. л., запивая водой, трижды в день за полчаса до еды;

курс — три недели.

Можно приготовить пророщенные семена амаранта — мощный иммуномодулятор:

залить немножко водой, а когда они начнут ключиться - поставить в холодильник на нижнюю полку.

Эти семена принимают по 2 ст. л. дважды в день.

Внимание! Семена амаранта не желательны при камнях в почках и желчекаменной болезни. Поэтому перед употреблением семян стоит проконсультироваться с врачом.опубликовано econet.ru

Автор Любовь Дудченко

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