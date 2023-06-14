Баловать нельзя отказывать

Что такое баловать ребенка и как правильно отказывать в сладостях и развлечениях, когда он хочет всё подряд?

Как правильно отказывать ребенку в сладостях и развлечениях, когда он хочет всё подряд?

— Банан, жвачку как у Ильи, что еще?

— Велосипед! Точно же такой, как взрослый, но моего роста, белый, с полосками.

— Но мы же идем в продуктовый магазин...

— Ну хорошо, тогда велосипед в следующий раз.

Я не понимаю, что значит слово «баловать».

Если «баловать» — это слушать своего ребенка, помнить и даже записывать его желания, разбираться в том, чем он интересуется, стараться воплощать мечты и делать приятное так часто, как это возможно, — то да, я балую своих детей.

Если — покупать все подряд, заваливать подарками, закармливать сладостями и фастфудом (потому что надо успокоить зудящее чувство вины, невозможно оказать или невыносимо слушать плач по некупленному желейному червячку) — то нет, я их не балую.

Моя пятилетняя дочь очень импульсивна, часто хочет всё, что видит – такое же, но другого цвета; съесть все сладости и хот-доги мира, закусив соленой соломкой; попрыгать на всех батутах и на лошади (тоже попрыгать, а не просто покататься); нырнуть в сладкую вату; полететь в космос на крыльях бабочки и вот это китайское пластиковое колечко с сердечком – прямо сейчас!

Но я не знаю, что такое лежачая истерика на полу магазина и не слышу воплей «купи!», от которых сами родители (а ещё больше – окружающие) приходят в ужас. Она часто отказывается от сладкого, может легко выбрать что-то одно, точно знает, какой лего-набор хочет следующим, может легко отдать половину чего-то вкусного 2-х летней сестре и легко принимает отказ в 75% случаев. То есть, она не избалована.

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Но я, наверное, понимаю, что такое «избалованный ребенок».

Это ребенок, который не умеет принимать отказы и которому не умеют отказывать. Значит ли это, что способность правильно отказать и быть в этом последовательным — путь к неизбалованному ребенку? Посмотрим.

Почему я иногда говорю дочке «нет»:

1. Нет денег. Нет наличных, а карту не берут. Не хватает на желаемое. Желаемое масштабное и требует тщательного, а не импульсивного выбора.

2. Не могу физически в данный момент. Не могу нести на руках или на плечах, если болит спина. Не могу пойти куда-то, где нужно 100% внимание только одному из детей, а со мной двое. Заняты руки.

3. Нет на это времени прямо сейчас, но я постараюсь найти это время позже.

4. Желаемое вредно для здоровья в данный момент.

5. Желаемое очень вредно или опасно всегда.



Какими словами лучше отказывать?

1. Прости, прямо сейчас не могу тебе это купить. Денег сейчас не хватает, вернемся сюда чуть позже / через несколько дней сможем / это дорого стоит и нужно хорошенько выбрать и посчитать, получится ли. Я запомнила, что ты хочешь.

2. Прости, не могу тебя нести, мне будет больно / не могу пойти с тобой на батут сегодня, мы гуляем без папы и некому будет присмотреть за младшей сестрой, а она все время убегает. Сходим в выходные, хорошо?

3. Мы не можем пойти на площадку сейчас, я спешу. Я помню, что ты хочешь туда и мы попробуем зайти на обратном пути.

4. Тебе сейчас не стоит пить молоко, ты только что ела фрукты, может заболеть живот / я не куплю тебе леденец сегодня, ты уже ела шоколадку, твоему организму с этим тяжело будет справиться..

5. Тебе пока лучше не пить колу, давай купим сок? Тебе еще нельзя переходить большие дороги самой, это опасно, перейдешь сама через маленькую?

Ой, а где же «нет»?

Отказывая дочке, я стараюсь:

1. Хорошенько подумать, надо ли отказывать. Есть настоящая причина или просто настроение не то.

2. Хорошенечко подумать, готова ли я к последствиям отказа. Это действительно самый ценный совет. Не готов к слезам — купи человеку десятые мыльные пузыри, потому что девять предыдущих были разлиты, и наслаждайся спокойствием вас обоих.

3. Быть готовой к последствиям отказа. Я стараюсь не бояться слез, злости и досады, поэтому чаще всего могу посочувствать и утешить, это очень важно.

4. Избегать искушений. Это сложно, не всегда получается, но если детальнее продумывать маршрут, вовремя и не наигранно переключать внимание, когда что-то запретное/нежелательное рядом и еще не замечено, то шансы растут.

5. Понять, что если даже взрослому человеку трудно сдержаться, когда чего-то внезапно захотелось, ребенку это даётся в тысячу раз сложнее.

6. Не стыдить. Тут даже не знаю, что сказать. Стыдиться своих желаний мучительно и вредно, а для ребенка – вообще разрушительно..

7. Вспоминать свои детские чувства после отказов. Больше всего обиден не сам отказ, а то, как именно отказывают. Когда ребенку говорят, что хотеть чего-то глупо, стыдно, нагло, неуместно, и его желания вызывают раздражение, злость, пренебрежение или насмешки, он может вырасти полным непонимания и нелюбви к себе человеком.



Вот и всё. Осталось научиться говорить «нет» взрослым. опубликовано econet

Автор: Саша Паис

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