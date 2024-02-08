ВНИМАНИЕ! 7 ранних признаков артрита

Ревматоидный артрит является «симметричным» заболеванием, т.е. одновременно поражаются суставы обеих рук или ног.
Артрит — это воспалительное заболевание суставов, распространенный недуг, от которого страдают тысячи людей по всему миру.
Каждый человек имеет индивидуальный порог боли. Но если боль в суставах настолько сильна, что влияет на качество сна и заставляет вас просыпаться среди ночи, это признак остеоартроза.
Боль при остеоартрозе вызвана истончением хряща, что в конечном итоге приводит к трению костей сустава. Да, боль при этом может быть нестерпимой и мешать спать.
Скованность суставов после ночного сна или долгого бездействия, например после просмотра фильма, является признаком ревматоидного артрита.
Внезапная мучительная боль в большом пальце ноги сигнализирует, скорее всего, о приступе подагры, – распространенной формы артрита.
Обычно люди испытывают боль в коленях при подъеме по лестнице и, особенно, при спускании вниз, когда у них остеоартроз.
Это состояние усугубляется, если у человека есть лишний вес, т.к. нагрузка на больные суставы возрастает.
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Гриппозное состояние, сочетающееся со скованностью и болью в суставах, может указывать на ревматоидный артрит.
Данный тип артрита относится к системным воспалительным заболеваниям, когда в процесс воспаления вовлекается весь организм, в отличие от изолированного воспаления, ограниченного одним или несколькими суставами, как при остеоартрозе.
Уплотнения на последних (ногтевых) фалангах кистей рук называются узелками Гебердена, а твердые образования на средних фалангах пальцев – узелками Бушара.
Эти костные уплотнения врачи используют как визуальную информацию для диагностики остеоартроза.
Вы не можете вставить ключ в замок или застегнуть рубашку? Как правило, это связано с ревматоидным артритом, который поражает мелкие суставы и делает пальцы рук недостаточно подвижными.
Ревматоидный артрит является «симметричным» заболеванием, т.е. одновременно поражаются суставы обеих рук или ног. опубликовано econet
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Источник: https://econet.ua/
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