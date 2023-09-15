СУПЕР комплекс упражнений для ягодичных мышц

Ведя сидячий, и малоподвижный образ жизни, мы фактически выключили из работы самую большую мышцу человеческого тела – большую ягодичную. Ниже представлен маленький легкий комплекс упражнений, изолированно направленный на тренировку ягодичных мышц.
Функциональные упражнения для ягодичных мышц
Ведя сидячий, и малоподвижный образ жизни, мы фактически выключили из работы самую большую мышцу человеческого тела – большую ягодичную. Ниже я представлю маленький легкий комплекс упражнений, изолированно направленный на тренировку ягодичных мышц. Его можно выполнять где угодно и он не займет много времени, зато может стать первым шагом в решении проблем с суставами таза и ноги, а так же позвоночника.
Упражнение 1:
Лягте на бок , колени согнуты
Положите одну руку на таз
Используйте легкий эспандер, надев его на колени
Поднимите колено медленно
Контролируйте , что ваш таз и позвоночник зафиксированы и не вращаются
Выполните 10-12 повторений
Упражнение 2:
Поместите эспандер на колени
Станьте в стойку как на картинке
Позвольте колену медленно двигаться внутрь под давлением эластичной ленты
Затем выполните движение бедром , повернув колено против сопротивления
Сам корпус и таз всегда неподвижен
Выполните 8-10 повторений.
Упражнение 3:
Встаньте в стойку, надев эспандер чуть выше колена
Оторвите одну ногу, балансируя на другой
Медленно отводите ногу в сторону, удерживая баланс
Не ставьте ногу на землю!
Возвращаемся в исходное положение
Повторите эти действия 5-6 раз
Повторите это упражнение в другую сторону
Выполните 2-3 повторения
Дозируйте сопротивление эспандера. Вы можете купить различные эластичные кольца, или сделать самим из эластичной ленты, которая продается в любом спортивном магазине.
Делайте упражнения 6 раз в неделю. Это несложно, один сет займет 10-15 минут.
Чувствуйте включение ягодичных мышц. Заставляйте их работать изолировано. Добивайтесь ощущения усталости и в дальнейшем жжения в работающих мышцах. Не торопитесь и следите за фиксированным положением корпуса. Увеличивайте силу сопротивления эспандера, по мере прогрессирования. опубликовано econet.ru
Автор: Александр Пилюгин
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Источник: https://econet.ua/
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