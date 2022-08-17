9 сигналов, которые говорят о том, что в печени накопились токсины

Серьезные заболевания печени развиваются не внезапно. Еще до того, как станет слишком поздно, мы можем заметить появление определенных признаков того, что в ней скопилось слишком много токсинов.

Печень является одним из наиболее важных органов нашего тела, вторым по важности после кожи, который выводит токсины, а также другие отходы из организма.

Целыми днями печень фильтрует нашу кровь, удаляя из нее токсины, также она отвечает за синтез углеводов и липидов. Помимо этого, наша печень является хранилищем витаминов А, D, Е и К, которые необходимы для нашего хорошего физического и эмоционального состояния. Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Тем не менее, несмотря на то, что этот орган отвечает за очищение организма и обладает способностью к самоочищению, от перегрузки его функции нарушаются и и это не дает печени работать в оптимальном режиме.

Серьезные заболевания печени развиваются не внезапно. Еще до того, как станет слишком поздно, мы можем заметить появление определенных признаков того, что в ней скопилось слишком много токсинов.

Опасные признаки, на которые нужно обратить внимание

1. Токсины вызывают изменение цвета мочи

Изменения в цвете и запахе мочи и кала являются важным индикатором внутренних проблем со здоровьем.

Несмотря на то, что они, возможно, могут быть вызваны мочеполовой или кишечной инфекцией, это также может стать ключевым сигналом для своевременного обнаружения проблем с печенью.

Моча, как правило, имеет бледно-желтый цвет, когда наше тело не испытывает недостатка в жидкости, однако, из-за желтухи она может иметь более темный цвет.

Кроме того, накопление токсинов в печени может привести к тому, что цвет стула станет бледнее или, напротив, почти черным.

2. Спазмы и воспаление в желудке

Несмотря на то, что трудно заподозрить, что спазмы в брюшной полости и отеки связаны с проблемами с печенью, вы не должны исключать такую возможность.

Частые спазмы указывают на то, что печень не работает должным образом и не может самостоятельно избавиться от токсинов.

Кроме того, при этом присутствует перманентное воспаление, которое, как правило, сопровождается газами.

3. Чувствительность кожи

Накопление отходов в печени почти всегда проявляется в состоянии нашей кожи. Необъяснимый зуд, раздражение и сухость может говорить нам о том, что печень интоксицирована.

Вполне вероятно, что эти симптомы можно прглушить, используя увлажняющий крем, но так как проблема является внутренней, они появятся вновь.

4. Изжога

Изжога связана с заболеваниями, которые поражают нашу пищеварительную систему и печень.

Несмотря на то, что часто она бывает вызвана неправильным питанием или некоторыми веществами, которые содержатся в пище, иногда изжога тоже указывает на накопление токсинов.

5. Диарея

Диарея является реакцией на многие нарушения, среди которых и те, которые затрагивают состояние печени и желчного пузыря.

Когда диарея появляется часто и без всякой видимой причины, вероятно это печень сигнализирует о том, что ей требуется срочная детоксикация.

6. Чувство усталости

Хроническая усталость — это проблема, которая, помимо собственно усталости, вызывает слабость, вялость и неспособность выполнять повседневные задачи.

Когда печень перегружена из-за токсинов, это снижает ее способность очищать кровь и мешает правильной оксигенации клеток организма.

В результате, у нас снижается физическая и умственная работоспособность, а также появляется желание постоянно спать.

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7. Внезапная потеря аппетита

Хотя это нормально, что мы можем потерять аппетит во многих обстоятельствах, важно уделять этому особое внимание, особенно когда это становится регулярным явлением.

Несмотря на то, что многие люди уверены, что не хотеть есть это хорошо, с течением времени это может привести к дефициту питательных веществ и другим нежелательным реакциям.

8. Отеки

Задержка жидкости чаще встречается у людей с заболеванием почек, но она также может говорить и о проблемах с печенью.

Она часто проявляется в виде отеков ног и других частей тела. Ее можно легко определить, плотно прижав палец к коже и отпустив. Если отпечаток пальца остается на несколько секунд, присутствует отек.

9. Желтизна кожи

Желтуха или желтоватая кожа является результатом накопления вещества под названием билирубин, который является пигментом желчи.

Желчь вырабатывается в печени и играет важную роль в процессе пищеварения.

Когда печени становится трудно фильтровать токсины из крови, билирубин накапливается в крови и вызывает эти изменения в цвете кожи.

Можете ли вы определить эти симптомы? Если вы подозреваете у себя два или более из упомянутых здесь нарушений, обязательно обратитесь к врачу, чтобы вовремя выявить и предотвратить возможное заболевание печени.опубликовано econet.ru

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