Почему ВАЖНО спать на твердой постели

Все болезни, все нарушения в организме происходят из-за смещения отдельных позвонков, составляющих позвоночный столб. Именно эти смещения препятствуют полноценной циркуляции крови, а значит питанию восстановлению (лечению) и очищению клеток и крови. Подвывихи позвонков вызывают неблагоприятное состояние в клетках, тканях, любых органов, препятствуют доступу воздуха и компонентов питания клетки, их очищению.

Позвоночник — часть тела, которую легко вывести из строя.

Позвоночник человека состоит из 33 позвонков. Все позвонки расположены один за другим и образуют вертикальный столб: 7 верхних - шейные; следующие 12 - грудные (или торакальные), далее 5 позвонков - поясничные, за ними 5 позвонков, сращенные в треугольную форму, ¬ креетцовые и последние 4 - копчик.

Между позвонками расположены хрящи и связки. Их назначение – амортизировать удары, трения, растяжения, защищая позвоночник от воздействий и перегрузок. На каждой стороне позвонка располагается маленькое отверстие, или межпозвоночный канал, из которого выходят нервы и кровеносные сосуды.

Труба, образуемая отдельными позвонками, создает канал, в котором расположен спинной мозг. Все нервы и кровеносные сосуды направляются от позвонков к определенной части тела. Мы должны знать, что как только человек сел, встал, пошел и как только позвоночный столб принял вертикальное положение, его отдельные позвонки искривились, уплотнились, чтобы смягчить удары, которые могут причинить вред мозгу и внутренним органам.

Каждый позвонок слегка смещается и съезжает в сторону. Изгиб или искривление позвонков называют подвывихом.

Здесь-то и кроется причина возникновения болезней человека.

Так, при подвывихе шейных позвонков страдают глаза, шея, легкие, диафрагма, кишечник, почки, надпочечники, сердце, селезенками другие органы, расположенные в живохе.

Если у вас неблагополучно со зрением, часто болит горло, живот, плохо функционирует щитовидная железа - то у вас происходят подвывихи 5-го грудного позвонка.

Ваше сердце, почки, кишечник, нос, зрение, вероятнее всего, страдают из-за подвывиха 10-го грудного позвонка.

Мы не будем перечислять болезни, связанные с подвывихами позвонков. Это бесполезно уже потому, что исправлять позвонки надо всем ежедневно и постоянно.

Главное, что мы должны сделать - это понять и запомнить следующее:

Все болезни, все нарушения в организме происходят из-за смещения отдельных позвонков, составляющих позвоночный столб. Именно эти смещения препятствуют полноценной циркуляции крови, а значит питанию восстановлению (лечению) и очищению клеток и крови. Подвывихи позвонков вызывают неблагоприятное состояние в клетках, тканях, любых органов, препятствуют доступу воздуха и компонентов питания клетки, их очищению.

Тело человека " сложнейший механизм".

Его структуры и функции органов предназначены для выполнения не только физической, умственной, но и творческой, созидательной, духовной работы. Поэтому человеческий организм функционирует как в состоянии бодрствования, так и во сне. А поскольку с анатомической точки зрения все части тела взаимосвязаны друг с другом, человек должен постоянно заботиться о своей осанке.

Правильная осанка

О правильной осанке говорят в том случае, если вы держите голову прямо, ваши плечи отведены назад, грудь расправлена, подбородок поднят по центру между расправленными плечами и слегка вздернут, живот подтянут, весь позвоночник чуть-чуть отклонен назад, если при движении ноги вы ставите одна за другой, распрямляя колени и выдвигая бедро вперед. При таком положении все части тела находятся в равновесии. Чтобы сохранить привычку к идеальной осанке, нет лучшего средства, чем постоянно исправлять нарушения, возникающие в позвоночном столбе, при помощи сна на твердой ровной постели.

"Если любитель поспать в мягкой постели позволит своим нервам атрофироваться и парализоваться таким образом, болезни являются к нему без приглашения",- писал Кацудзо Ниши.

Мягкий матрац согревает межпозвоночные диски и делает их легкосдвигаемыми. Подвывихи, сдавливают сосуды и нервы, нарушая питание клеток внутренних органов, а это, в свою очередь, мешает правильной циркуляции крови. Пролежни у больных, долгое время прикованных к постели, возникают именно из-за этого.

Между тем любая болезнь, которая трудно поддается лечению, может быстрее всего быть преодолена сном на твердой постели. Следует помнить, что существует тесная связь между болезнями крови (анемией) и функционированием сердца и печени.

Как только печень выходит из строя, все функции организма нарушаются, так как печень — это главный фильтр нашей крови, которая должна обеспечивать жизнь клеток.

Известно, что печень имеет особое отношение к болезням ног: ее функция нарушается из¬за изменения в центре тяжести, при этом в органиайе скапливается кислота, которая вызывает болезни сердца, анемию, а затем открывает путь и другим болезням.

Кроме того, печень находится в "прифронтовой линии" пищеварительных органов, и как только она выходят из строя, все функции организма серьезно нарушаются. Когда все группы позвонков, начиная с 3-го по 10-й, располагаются равномерно в горизонтальном положении, печень работает эффективно, но у человека, лежащего на мягкой постели, позвонки образуют легкий изгиб, от которого серьезно страдает печень.

Кроме того, подвывихи позвонков "мешают" нервам, выходящим из позвонков, функционировать полноценно. Разрушается информация между клетками и мозгом. Начинаются заболевания органов, тканей.

Перерождаются клетки, т.к. в крови скапливаются токсины, а в различных органах возникают иннервация, раздражение, воспаление, которые ведут к патологическим изменениям в тканях: язвам, уплотнениям, образованию опухоли вплоть до рака.

Таким, образом, чтобы наладить хорошую циркуляцию крови, необходимо:

спать на твердой постели;

шею укладывать на твердую подушку-валик;

постоянно следить за осанкой;

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Автор: Майя Гогулан из книги «Почему мы болеем и как с этим бороться. Законы здоровь»

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